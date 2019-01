Bari, Bart a Baran. Trenéři Komety řeší nečekaný rébus: Jak volat na obránce? | iSport.cz

Ještě ve středu hájil slovenský zadák Ivan Baranka vítkovické barvy v duelu s Pardubicemi, o dva dny později už naskočil za Kometu v souboji s Karlovými Vary. „Možnost odchodu do Brna se objevila poprvé před zápasem s Pardubicemi. Po čtvrtečním tréninku jsem si pak sbalil věci a šel,“ líčí 33letý obránce.

Ve čtvrtek večer si na zimáku vyložil věci, které měl ještě mokré z vítkovického tréninku, druhý den ráno se pak již hlásil na dopoledním rozbruslení, po němž následovala taktická porada. „Tím, že jsem přišel nový, tak jsem zůstal déle,“ líčí Baranka.

Vedle vstřebání taktických prvků ve hře Komety však musel s asistentem trenéra Kamilem Pokorným, jenž má při utkání na starosti obránce, řešit nečekaný problém: Jak na něj budou ze střídačky volat.

Kometa totiž do zápasu nasadila také obránce Michala Barinku a Tomáše Bartejse, hráče se stejně začínajícími příjmeními, od nichž mají také odvozené přezdívky – Bari a Bart. „Našli jsme si systém, kdo má na koho jak volat, takže v pohodě,“ oddechl si po zápase Barinka.

„Já mám přezdívku Baran, takže to musíme ustálit,“ prohlásil vesele Baranka. „Ale volali na mě i Bari, takže aby se nestalo, že se zakřičí Bari a dostaneme dvojku za příliš mnoho hráčů na ledě. Musíme si to ujasnit, ať mi říkají Baran a bude to všechno ok.“

Uřídit trio BAR při počtu sedmi obránců není v hektickém tempu utkání zrovna jednoduchá věc, Pokorný však první test zvládl. „Byla z toho v kabině trošku legrace. Já jsem si nějaký způsob našel a doufám, že to bude fungovat. Proti Karlovým Varům se nic takového nestalo, takže doufám, že to bude dobré,“ prohlásil na tiskové konferenci člen realizačního týmu Komety.

Následně také prozradil, jak to na střídačce probíhalo. „Bari je Bari, Tomáš Bartejs je Bart a Ivanovi Barankovi říkám křestním jménem. Nehledě na to, že do nich sem tam šťouchnu, kdo jde na led. Bari, Baran a Bart je složité, proto jsem to takto rozsekl.“

Při výhře 3:1 nad Karlovými Vary se Kometa vyvarovala trestu za hru v šesti, slovenská posila navíc zaznamenala po náročném dnu premiérovou asistenci v brněnském dresu. „Měl jsem vedle sebe Ondru Němce, ale pomohli mi i ostatní kluci,“ pochvaloval si.