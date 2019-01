Kometu srazila první třetina. Litvínov jsme trošku podcenili, říká Vejmelka | iSport.cz

V pátek zažil povedenou premiéru proti Karlovým Varům, o dva dny později vydržel hrdina juniorského šampionátu v brance pouhých dvacet minut, během nichž třikrát inkasoval. „Říkal jsem mu jen, ať je v klidu a neřeší to. Myslím ale, že je dost zkušený na to, aby se s tím nějak vyrovnal,“ podržel svého mladšího kolegu Vejmelka.

Jak se vám šlo do zápasu za stavu 1:3?

„Cítil jsem se docela dobře. Slušně jsem se rozcvičil, měl jsem hned pár zákroků, takže jsem se do toho rychle dostat a chytalo se mi dobře.“

Stihl jste se rozcvičit už v kabině?

„Jo, už jsem se trošku protáhl v kabině, abych nebyl úplně ztuhlý.“

Nakonec to ale na výhru nestačilo. Byl to nejhorší výkon Komety ze série pěti domácích zápasů na úvod kalendářního roku?

„Rozhodně, hlavně v první třetině, tam nám to nesedlo asi nejvíc. Od druhé třetiny už jsme začali hrát, co jsme měli, ale dvoubrankový náskok jsme nestáhli.“

Co vám nesedlo?

„Asi jsme trošku podcenili soupeře, možná nějaká laxnost, možná nekoncentrovanost, těžko říct. Dostali jsme dva rychlé góly, sice jsme dali na 1:2, ale Litvínov pak hned přidal třetí. Asi to trošku zamávalo s psychikou. Dotahování není nikdy příjemné, hráli jsme ztěžka a nemohli se dostat do tempa, do kterého bychom potřebovali. Litvínov si to pohlídal a vyhrál.“

Na konci druhé třetiny jste snížili na 2:3, vyrovnávací gól ale nepřišel.

„Měli jsme pár šancí, které tam bohužel nepadly. Kdybychom srovnali, vypadalo by to úplně jinak. Bohužel jsme dostali čtvrtý gól při vlastní přesilovce, což se nám nemůže stávat. Bohužel, tohle jsou okamžiky, které musíme zvládat. Nemůže se nám stávat, abychom takhle lacině prohráli zápas a ztratili body.“

Čím to je, že proti Třinci nebo Hradci byl váš výkon výrazně lepší než s Karlovými Vary nebo Litvínovem?

To kdybychom věděli, tak to hned změníme. Nevím, jestli je to nekoncentrovanost, nebo když přijede soupeř, který je v tabulce před námi, tak jestli se víc vyhecujeme, těžko říct. Nemůžeme se dívat, s kým hrajeme, potřebujeme každý zápas vyhrát a je jedno s kým. Nemáme body na rozdávání, musíme zlepšit všechno, zjednodušit hru. Nelepí nám to, jak by mělo, což se pak odráží v konečném výsledku. V každém zápase se nadřeme na body, pak je těžké se probrat a jen tak se porazit.“

Měli jste dopředu daný cíl, kolik bodů by bylo dobré z domácího pětiboje vytěžit?

„Asi ne. Domácí prostředí je samozřejmě daleko výhodnější, chtěli jsme každý zápas vyhrát.“

Nakonec jich máte devět z patnácti možných. Můžete být spokojení?

„Nějaké body jsme udělali, ale v některých zápasech jsme mohli bodovat víc. Musíme být spokojení, jak to je, mohlo to být samozřejmě i lepší, ale teď musíme jít dál a vyhrát každý zápas. I ty, co máme venku. Soustředíme se na každý výkon, je nám jedno, jestli hrajeme doma, nebo venku, potřebujeme prostě bodovat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:37. P. Holík, 39:47. Mueller, 53:44. O. Němec Hosté: 08:33. V. Hübl, 09:09. Kašpar, 18:47. Válek, 53:10. M. Hanzl, 59:47. V. Hübl Sestavy Domácí: Dostál (21. Vejmelka) – O. Němec (A), Baranka, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Mallet, Plekanec, Střondala – Vondráček, L. Čermák (C), Hruška – Köhler, R. Zohorna, Kusko. Hosté: Petrásek (Janus) – Graborenko, Piché, L. Doudera, Ščotka, Suchánek, Baránek, Březák – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Helt – Petružálek (A), M. Hanzl, Trávníček (C) – Jícha, M. Havelka, Jurčík. Rozhodčí Horák, Pešina – Gebauer, Lederer Stadion DRFG arena