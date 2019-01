Sedláčkova premiéra ve Spartě. Gól z první střely, pak jistota | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:41. Svačina, 34:21. Chmielewski Hosté: 16:25. Piskáček Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Adámek – Martin Růžička (A), M. Kovařčík, Hrňa – Svačina, Polanský, Adamský (A) – Dravecký, Hladonik, Roberts Bukarts – O. Kovařčík, Cienciala, Chmielewski. Hosté: J. Sedláček (Machovský) – Piskáček, Delisle, Blain, Kalina, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Buchtele, P. Vrána (C), Kudrna – Smejkal, Klimek, Forman (A) – Kumstát, Pech (A), Rousek – Jones, Sill, Klíma. Rozhodčí Hradil, Nikolic – Svoboda, Lhotský Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Co jste si říkal, když jste z první střely dostal gól?

„To je vždycky těžké, když na vás pět, deset minut nic neletí a pak jede sám. Nebo polosám...nebo jak to říct. Dal vikýř, těžká situace. Už se mi to v minulosti stalo, tak jsem si říkal, že mě to nesmí zlomit. Člověk se s tím musí popasovat. Jsem rád, že jsme vyrovnali. U druhého gólu to jejich hráč před bránou udělal výborně, nic jsem neviděl. Se štěstím se to tam došouralo.“

Třinec - Sparta: Svačina hned první střelu přesně namířil nad Sedláčkovo rameno, 1:0

Máte dost zkušeností, přesto, byl jste nervózní při premiéře za Spartu?

„Byl jsem nervózní, abych se přiznal. Ráno a kolem oběda. Po rozcvičce na suchu už to ze mě spadlo a bylo to normální. Asi i proto, že jsem ve Zlíně hodně chytal, nebyl tam dlouhý výpadek, díky tomu nebyla nervozita až taková.“

A že jste začínal konkrétně v Třinci? Se Zlínem se vám tady v minulosti docela dařilo, je to tak?

„Ano, nám se tady se Zlínem dařilo. I teď jsme odehráli super zápas, rozhodla jedna branka... Měli jsme taky dost šancí. Škoda, mohli jsme tady bodovat.“

Vítězný gól Třince byste popsal jak?

„Ze tří čtvrtin to byl gól hráče přede mnou. Stál tam výborně, já puk neviděl. Až jak to dává do prázdné.“

Jaké to vlastně je pro kluka ze Zlína, obléct na sebe poprvé dres s rudým S na hrudi?

„Já nevím, Zlín už mě nezajímá, jsem rád, že jsem v Praze a udělám maximum, abychom vyhrávali.“

Už víte jak, jak vás trenéři budou nasazovat dál? Jestli se do brány vrátí Machovský, nebo si v dalším zápase opět zachytáte?

„To se musíte zeptat trenéra, to je na nich.“

Třinec - Sparta: Domácí se dostali do vedení, Chmielewski přesně usměrnil přihrávku Galvinše, 2:1

Třinec - Sparta: Piskáček nekompromisně proměnil samostatný únik a vyrovnal na 1:1