Střelec Sparty Smejkal: Kritika od Broše? Možná nám to mohl říct do očí | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 55:04. Gríger Hosté: 01:49. Košťálek, 45:47. Smejkal, 56:02. Blain, 58:04. Forman Sestavy Domácí: F. Novotný (Kuchař) – Plutnar, Šenkeřík, M. Rohan (A), Podlipnik, Šafář, Kozák, Kovačevič – T. Rachůnek, Balán (A), J. Černý – Stloukal, R. Vlach, Lapšanský – T. Mikúš, Skuhravý (C), Kohout – O. Beránek, Gríger, Flek. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Blain, Kalina, Piskáček, Delisle, Tomáš Dvořák, Košťálek, de la Rose – Buchtele, Klimek, Forman (A) – Klíma, P. Vrána (C), Kudrna – Jarůšek, Pech (A), Rousek – Smejkal, Sill, Beran. Rozhodčí Pešina, Petružálek – Brejcha, Pešek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4068 diváků

Vítězství 4:1. Hodnocení asi bude pozitivní, že?

„Druhou třetinu si prakticky vůbec nepamatuju, ale řekl bych, že jsme celý zápas měli pod kontrolou. Soupeři jsme nic nedovolili. Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát vlastně docela v klidu. Hlavně třetí třetina se nám povedla. Vzali jsme to za správný konec.“

Cítím, že narážíte na slova Michala Broše. Jak jeho ostrá kritika na tým zapůsobila?

„Nevím, jestli to můžu komentovat, ale řekl bych, že to kluci vzali za správný konec. Možná jsme tohle spíše potřebovali slyšet z očí do očí, tedy hlavně ti hráči, kteří tam jsou jmenovaní. Ti, kterých se to týkalo, se ale zdravě naštvali a odehráli výborný zápas. Celkově jsme hráli skvěle, táhli jsme za jeden provaz. Doufám, že takhle budeme pokračovat.“

Karlovy Vary – Sparta: Odveta za Plutnara? Smejkal dostal tvrdý hit, skončil otřesený na ledě 720p 360p REKLAMA

Ve druhé třetině jste schytal tvrdý hit, ze kterého jste se těžko sbíral. Nakonec jste dal vítězný gól. Byl návrat do zápasu těžký?

„Nechtěl jsem skončit, ale mám tam fakt okno. Dostal jsem pecku přímo do hlavy. Že pak přišel gól, je ještě o to sladší.“

Ránu jste inkasoval přímo do hlavy?

„Jojo, přímo na hlavu. Ani jsem nevěděl, jak ta druhá třetina skončila. Díky bohu to ale dopadlo dobře.“

Nezačali jste se strachovat o výsledek, když Karlovy Vary snížily na rozdíl jediné branky?

„Ani ne. Před tím jsme je k ničemu nepustili. Řekli jsme si, že musíme hrát pořád stejně, dohrát to, ubránit. Nakonec jsme dali ještě dva góly a dohráli to v klidu.“

Energii jste porazili už poosmé z posledních devíti vzájemných zápasů. Napadá vás, čím to je?

„Dokázali jsme akceptovat jejich rychlost, vyrovnat se jim. Vzali jsme jim jejich největší zbraň, když ji nemají, nic neudělají. Díky tomu proti nim asi dokážeme uspět.“

Karlovy Vary - Sparta: Napřáhl se a slavil. Forman přesnou trefou srazil Vary na kolena, 1:4 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Blain dostal po buly přihrávku, na nic nečekal a zvýšil, 1:3 720p 360p REKLAMA

Karlovy Vary - Sparta: Gríger využil přesilovou hru a snížil na 1:2 720p REKLAMA