Janus: Tlak Liberce? Byl jsem zavařený a snažil se nemít splašené momenty | iSport.cz

„Jsem rád, že jsem tu a ještě o to víc, že jsme vyhráli. Mám z klubu zatím jen pozitivní dojmy. Koneckonců znám z kabiny skoro všechny kluky, bydlím v Ústí nad Labem, což je kousek. Pokaždé, když přestupuji, chci být co nejlepší. Nějak v Pardubicích vyplynul konec, pak příchod a nakonec i odchod do Litvínova... Jsem rád, že mohu za Vervu hrát, ale určitě držím Dynamu palce. Jak se kolem Pardubic stále něco děje, je to pro hráče nepříjemné. Nejde to moc brát… A jak vlastně hráli s Třincem?“ 2:5. „To je škoda. Ani nevím, co k tomu víc mám říct... Když se vrátím k Liberci, tři body jsou pro nás parádní výsledek, víme, že soupeř hraje o čelo tabulky.“