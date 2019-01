Ocelář Roth o divočině s Plzní: Bláznivý zápas. Po tom průběhu je i bod dobrý | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Třinec - Plzeň: Další studená sprcha pro domácí, prosadil se Kracík, 0:2 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím si takovou přestřelku vysvětlujete? Už v prvních deseti minutách jste dostali dva góly, hráli jste moc uvolněně?

„To si nemyslím, někdy to tak je. První střídání, druhé, třetí, byli pořád u nás a dostali jsme z toho dva góly. Ale potom nás to nabudilo, museli jsme srovnat. Dostali jsme se do zápasu, dotáhli jsme to, bohužel vždy, když jsme dali góla, tak nám zase odskočili. Furt jsme dotahovali. Byl to takový divný zápas.“

Jak hráč prožívá, když jeho tým čtyřikrát prohrává a stále jen dotahuje?

„Je to nepříjemné. Když vyrovnáte, potřebujete rychle dát další gól, abyste srazili druhý tým. Jenže to bylo naopak, že jsme se vždy dostali zase my trochu zpátky a zase jsme museli dotahovat. Příjemné to není, ale bod jsme z toho nakonec vyždímali, to je pro nás dobré. Po tom průběhu.“

Čím je Plzeň nepříjemná, že dá prvnímu týmu soutěže na jeho půdě šest branek?

„My gólů v sezoně moc nedostáváme, takže teď nám jeden ustřelil, to se stát může. Pokud by se to opakovalo víckrát, tak je to na zamyšlenou, ale zatím jsme dostávali gólů málo. Oni hrají dobře, jsou agresivní, napadají vás, nemáte na nic čas. První třetinu jsme se s tím nemohli popasovat. Pak jsme nějaké věci změnili a dostali se do zápasu. Ale hrajou dobře, jsou živí, lepí jim to. Byl to takový bláznivý zápas. Lidem se to líbilo, trenérům moc ne. Prostě to napadalo oběma týmům.“

Při nájezdech jste šel na pátou sérii a musel jste dát. Jaké to pro vás jako obránce bylo?

„Moc to neprožívám. (usměje se) Buď gól dám, nebo ne. Je to už hop nebo trop.“

A udělal jste při nájezdu to, co jste chtěl?

„Ne, vůbec ne.“

Třinec - Plzeň: Nedáš, dostaneš! Straka se dostal k puku a posla ho do brány, 2:3

Třinec - Plzeň: Marcinko zakončil přesně a vyrovnal, 2:2

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:25. D. Musil, 20:35. Marcinko, 36:21. Chmielewski, 50:20. Cienciala, 59:34. Martin Růžička Hosté: 06:59. L. Kaňák, 09:15. Kracík, 28:20. Straka, 45:51. Čerešňák, 54:32. Eberle, . Kratěna Sestavy Domácí: Hrubec (L. Daneček) – Krajíček (C), Gernát, D. Musil, Galvinš, Roth, M. Doudera, Matyáš – Hrňa, Marcinko, Roberts Bukarts – Martin Růžička (A), Cienciala, Dravecký – Svačina, Polanský, Adamský (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Hosté: Miltchakov (Frodl) – Pulpán (A), Čerešňák, Allen, Jones, Vráblík, L. Kaňák, Kvasnička – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, Kratěna – Preisinger, Kantner. Rozhodčí Lacina, Pražák – Komárek, Hanzlík Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 4 899 diváků