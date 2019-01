Kometa padla potřetí v řadě, sráží jí produktivita. Plekanec stále bez gólu | iSport.cz

V závěru první třetiny zlikvidoval liberecký brankář Roman Will přečíslení dva na jednoho v podání Martina Zaťoviče a Petera Muellera, stejné duo pak zastavil i v polovině druhé části hry. Dva důležité okamžiky utkání. „Pak už tam tolik šancí nebylo, hra byla ve středním pásmu, spíš se to nahazovalo ze strany na stranu,“ poznamenal Zaťovič.

Produktivita táhne Kometu tabulkou dolů, v posledních dvou zápasech vstřelila soupeřům vždy po jednom gólu. „Máme dost zkušené mužstvo na to, abychom se z toho sebrali a hráli, co máme,“ hodnotí brankář Karel Vejmelka. „Potřebujeme začít od jednoduchých věcí a nabalovat na to ostatní.“

Proti Liberci však jednoduchých věcí příliš nebylo. Bílí Tygři nastoupili na Kometu s důrazem a rychlostí, což dělalo Brňanům místy problémy. „Byly pasáže, kdy jsme trošku ztráceli v soubojích,“ všiml si asistent trenéra Kamil Pokorný.

Ze tří vzájemných soubojů má v této sezoně Kometa bodovou bilanci 0:9, po prohrách s Litvínovem a Vítkovicemi se tým nedokázal chytit ani proti Liberci. „U nás hraje hodně roli psychika. Máme v hlavách, že jsme prohráli, že tabulka je vyrovnaná a že potřebujeme body. Tady je kámen úrazu,“ poznamenal Vejmelka.

Kometě nepomáhají ani zkušenosti, jimiž je soupiska napěchovaná. V neděli nasadili trenéři do utkání celkem jedenáct hráčů ve věku 32 let a více, radosti ze vstřelené branky se však brněnské publikum dočkalo až v závěrečné minutě při power play.

Opět pod ní byl podepsán první útok Komety, který tým táhne od úvodu sezony. V posledních třech duelech vstřelili svěřenci Libora Zábranského pět branek, přičemž u všech pěti asistoval Petr Holík. Zbytek mužstva se v přípravě a následném proměňování šancí trápí.

Značné zvýšení produktivity se bezpochyby očekávalo od Tomáše Plekance. Bývalý reprezentační kapitán však na svojí první trefu v brněnském dresu stále čeká. V 11 zápasech si připsal "pouze" šest asistencí.

„Když prohrajete třikrát za sebou, tak to má každý v hlavě, s každým týmem to zamává. Máme ale hodně zkušených hráčů, takže věřím, že se to otočí a zase budeme hrát, co potřebujeme,“ doufal Vejmelka.

V úterý na Spartě půjde Kometě o šestku

Kometu mohla mrzet také nedisciplinovanost, v závěrečné desetiminutovce si její hráči vykoledovali dva tresty za fauly na útočné polovině kluziště. „Celkem šest vyloučených je na můj vkus s takovým soupeřem hodně. Bere to čas i síly,“ zlobil se Pokorný.

„Musíme si k tomu něco říct,“ vracel se k vyloučením také Zaťovič. Důrazné vyříkání doplněné padajícími hokejkami bylo slyšet přes zeď až na chodbu brněnské haly, detaily proslovu však zůstaly uvnitř kabiny.

Naopak v Liberci vládla pohoda, třetí skalp obhájce Masarykova poháru v probíhající sezoně byl důvodem k radosti. Po dvou výhrách 5:2 tentokrát stačily Tygrům k vítězství pouhé dva vstřelené góly.

O receptu na brněnský celek však podle trenéra Filipa Pešána rozhodně nemůže být řeč. „Ne, Kometa pro nás není čitelná. Ale byli jsme možná o něco poctivější než v zápase doma s Litvínovem,“ všiml si liberecký kouč.

Zatímco hosté se po výhře vyhoupli na druhé místo tabulky, Kometa musí koukat především pod sebe. Z šesté příčky má pouze tříbodový náskok na Spartu, ta má navíc dva zápasy k dobru. Úterní vzájemný souboj těchto týmů tak bude pro Brno a jeho vyhlídky směrem k play off klíčový. „Musíme za každou cenu bodovat a udržet se v šestce,“ burcuje Zaťovič.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 59:31. Mueller Hosté: 21:23. Ordoš, 28:52. L. Krenželok Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Hruška, Plekanec, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Maier – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Valský – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš (A) – J. Vlach, Redenbach, M. Zachar. Rozhodčí Hradil, R. Svoboda – Lhotský, J. Svoboda. Stadion DRFG arena Návštěva 7431 diváků