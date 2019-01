Plekanec po Spartě: Dávat góly není snadné nikde. Kdy se objeví v Kladně? | iSport.cz

Spartě se na domácím ledě poslední dobou moc nedaří a z devíti posledních bitev dokázala vyhrát jedinou! Kometa byla v úterý moc silným oříškem a pražský tým se znovu trápil.

Když se pak ve 46. minutě trenér Uwe Krupp rozhodl pro riskantní krok a za stavu 6 na 3 odvolal brankáře, inkasovala Sparta branku na 4:1 a bylo hotovo. „Není to úplně obvyklé, ale na druhou stranu proč to nezkusit. Naštěstí jsme ten gól dokázali dát my," řekl Plekanec.

Veterán na první extraligovou trefu v barvách Komety stále čeká, zatím má na kontě sedm nahrávek ve dvanácti zápasech. „Nikde není snadné dávat góly, ale snažím se na ledě dělat i jiné věci a snad mi to tam padne až to bude potřeba a bude to důležité," vysvětloval po utkání.

Branky už nicméně v tomto ročníku nějaké dal. Jednu v dresu Montrealu v NHL a dalši čtyři přidal v Chance lize v barvách Kladna. „Uvidíme, kdy se tam zase objevím. Vypadá to na půlku února," dodal.