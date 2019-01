Trškova pekelná smůla na Olomouc. Nejdřív zlomená kost, teď je opět mimo | iSport.cz

„Ještě nevíme nic,“ pokrčil rameny vítkovický asistent Pavel Trnka na dotaz ohledně Trškova zdravotního stavu bezprostředně po zápase. V 5. kole v Olomouci slovenského beka odnášeli po souboji s Markem Lašem z ledu na nosítkách. Rovnou ho vezli do nemocnice, protože zlomenou lýtkovou kost bylo třeba hned operovat. Tentokrát Trška opouštěl led za asistence spoluhráčů, do kabiny už odkulhal sám.

Na zraněnou nohu nemohl pořádně došlápnout, vzteky praštil hokejkou do ledu. Zranění předcházela podobná situace. Trška dojížděl puk u hrazení, stíhal jej Petr Kolouch a slovenský bek skončil nohama v mantinelu. „Dojížděl jsem za ním, nedotkl jsem se ho,“ dušoval se Kolouch. „Vím, že hned v prvním zápase si u nás zlomil nohu. Doufám, že to nebude nic vážného.“

Vítkovice - Olomouc: Au, tohle mohlo bolet, Trška tvrdě narazil na mantinel Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Jak to s jedním z klíčových mužů vítkovické obrany vypadá, neměli po zápase tušení ani spoluhráči. „Opravdu nevím, teď vám to neřeknu,“ reagoval útočník Lukáš Kucsera. Trška se po těžkém zranění vrátil do sestavy teprve nedávno. V Olomouci se zranil na konci září, po čtyřech zápasech měl 4 body (1+3). Léčbou ztratil přes tři měsíce, na led naskočil 12. ledna v derby proti Třinci.

Se sebezapřením. „Hrál výborně, zhostil se toho úplně fantasticky na to, v jakém stavu furt má, nebo nemá svou nohu,“ komentoval Trškův návrat brankář Patrik Bartošák. „Víme, že to pořád ještě není stoprocentní, hrál přes bolest. Klobouček předtím, co předvedl. Z jeho strany fantastický výkon.“

Slovenský bek zvládnul čtyři zápasy, postupně se zvedal. Než přišel zápas proti Olomouci. Ostravané věří, že tentokrát nebude Trškovo zranění tak vážné.

Olomouc - Vítkovice: Nekontrolovaný a bolestivý pád! Peter Trška v zápase dohrál 720p 360p REKLAMA