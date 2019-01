Vrána: Ze Sparty jsem neutekl, vzájemně jsme se na odchodu dohodli | iSport.cz

Třinecký brankář Šimon Hrubec byl vaším příchodem nadšen. To asi člověka potěší, ne?

„Samozřejmě, rozhodně je to lepší, než slyšet, že mě tady nechtějí (usmívá se). Jsem rád, že kluci to tak vidí, budu se snažit zapadnout a věřím, že všechno bude v pořádku.“

V tiskovém prohlášení po přestupu jste naznačil, že poslední kapkou k vašemu rozhodnutí odejít ze Sparty byl rozhovor s manažerem Michalem Brošem v deníku Sport, v němž vás zkritizoval. Bylo to tak?

„Neviděl bych to úplně jako poslední kapku. Víme všichni, že ty dvě poslední sezony ve Spartě nebyly optimální. Ať už z mé strany, tak hlavně z týmového pohledu. Po tom článku jsem se jen zamyslel a nakonec si řekl, jestli opravdu nebude lepší pro všechny, když se něco udělá. Vím, že zájem o mě byl, protože Sparta se bavila s více kluby o hráčských výměnách, takže tohle je pouze přirozený vývoj a prostě k tomu došlo.“

Trenér Uwe Krupp ale nebyl zrovna nadšený, že vás ztrácí. Nebo je to jinak?

„Bavili jsme se o tom, nadšený asi nebyl, ale nakonec nebyl ani proti. Normálně jsme se domluvili. Naše vztahy jsou v pořádku a já jsem rád za zkušenost, že jsem pod ním mohl hrát. Je to skvělý trenér, má jiný pohled na hokej než většina trenérů. Věřím, že můj odchod bude výhodný pro obě strany.“

Jaký pohled na hokej bude mít váš nový kouč Václav Varaďa?

„Hrávali jsme spolu ještě ve Vítkovicích, takže se trošku známe. Přiznám se, že během sezony ostatní týmy tolik nesleduji, takže nedokážu přesně posoudit, jaký styl hokeje Třinec hraje. Ale věřím, že jsem natolik přizpůsobivý, abych se v Třinci adaptoval a přizpůsobil se požadavkům trenéra. V tom problém nebude.“

Petr Vrána na prvním tréninku v Třinci. Tým měl volno, na ledě byl jen s Martinem Gernátem, který se dává dohromady po zranění. • Foto Petr Rubal

Třinec nemáte nakoukaný? Vždyť jste se v minulé sezoně na Spartě za trest dívali na play off. Nedával jste pozor?

(usměje se) „To je loňská sezona a každá je jiná. Třinec nebude to samé, co minulý rok. Ale máte pravdu, koukali jsme na to hodně, i když potom už to moc lidí nevnímalo. Bylo to opravdu dlouhé.“

Zmínil jste, že s Varaďou jste hrál ve Vítkovicích, jak na něj vzpomínáte?

„Co si pamatuju, tak Venca byl vždycky hrozně klidný do té doby, než vybuchl. Počítám, že to bude stejné i s trénováním. Já si jej pamatuju ještě z NHL, sbírali jsme i jeho kartičky, byl to velký dříč. To samé dělal i ve Vítkovicích, vždycky bojoval. Hlavu dolů a bojoval. Než ho někdo naštval, pak vybuchnul.“

Máte doma kartičku s Varaďou podepsanou?

„Ne, asi ne, to jsem sbíral jako dítě. (usměje se) Tenkrát to bylo hodně populární, Venca byl jeden z hráčů v NHL, určitě tam nějaké výměny kartiček proběhly, ale nejsem si jistý, jestli jej mám. Ani nevím, kde vlastně kartičky mám. To je tak dávno, že vůbec nevím.“

Varaďa odehrál stejně jako Uwe Krupp spoustu zápasů v NHL, mohla by i v tom být podobnost?

„Asi jo, zkušenosti z NHL jsou k nezaplacení. Já pod Vencou jako trenérem nikdy nehrál, tak nedokážu odhadnout, jestli bude mít stejný pohled na hokej. Základ tam asi bude, ale co si z toho kdo vezme, to je na každém.“

Co můžete Třinci nabídnout? S čím přicházíte?

„Mám už něco za sebou, věřím, že dokážu klukům na ledě pomoct, vytvořit příležitosti. Myslím, že umím hrát dopředu i dozadu, umím dát gól. Pokud budu dělat na ledě co umím, a budeme si vyhovovat, tak věřím, že můžu přinést hodně.“

Ve Spartě jste individuální čísla neměl špatná (8+18), jak jste vlastně Brošovu kritiku vnímal?

„V těch posledních dvou letech měla Sparta asi nějaká očekávání, která jsem podle jejich představ do detailů asi nenaplnil. Já jsem se snažil dělat, co můžu. Hráli jsme ale trošku nahoru dolů, docela nám šlo bodovat, to bych neviděl jako jeden z důvodů. Ale asi jsem nenaplnil to, co si Sparta představovala. Po nějaké době jsem začal přemýšlet, že bude pro obě strany lepší, když dojde k výměně, nebo dialogu, co bude dál.“

Fandové na sociálních sítích to vidí i tak, že jste utekl. Co na to říkáte?

„Já bych to takhle neviděl, neberu to tak. Nikdo neutíkal, došlo k debatě a tohle je konečné rozhodnutí. Vůbec bych to neviděl, že někdo utíká, nevidím důvod. Sparta je pořád v tabulce kde je, bojovali jsme, ale takové bylo rozhodnutí a domluvili jsme se na přestupu.“

Třinec jede za měsíc na Spartu, jaké to bude?

„Zajímavé. Byl jsem tam dva a půl roku, zažil skvělé věci, i třeba horší, ale mám jen dobré vzpomínky. Jsem rád, že jsem tam dostal šanci, užil jsem si to, je to velkoklub. Být v Praze, hrát v O2 Areně je skvělé. S Třincem to proti Spartě bude v každém případě zajímavé.“

Třinec je první, Sparta sedmá, to by případně mohlo vyjít i na bitvu v play off, co říkáte?

(zasměje se) „Je to ještě daleko, bylo by to určitě zajímavé. Byl by to zajímavý souboj.“