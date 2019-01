Kašík zpět na Kometě. Dal jsem do toho maximum, líčil zlínský gólman | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Kometa Brno - Zlín: Peter Mueller otevřel skóre v přesilové hře, 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vnímal jste prestiž tohoto duelu?

„Nepřipouštěl jsem si to, bral jsem to jako každý jiný zápas. To, co proběhlo, už bylo. Snažil jsem se připravit, jak nejlíp to šlo. Dal jsem do toho maximum. Abych řekl pravdu, tak určitě byl pro mě emotivnější zápas za Kometu ve Zlíně než teď v Brně. Myslím, že jsme si tady neudělali nic špatného, nic špatného jsem neřekl. Dělám hokej a od toho se vše odvíjí. Pokud jsem něco z hlediště uslyšel, to k tomu patří a je to naprosto v pořádku.“

Bral jste jako výhodu, že hráče soupeře dobře znáte?

„Maximálně jsem trošku věděl, kam kluci zakončují. Ale pak to stejně zakončil někdo jiný…Na to se těžko připravuje.“

Tři góly vám dali vaši nedávní spoluhráči. Trefil se Petr Holík a Bedřich Köhler dokonce dvakrát.

„Tak to někdy je. Třeba vám to nepadá a pak vám to spadne v jednom zápase. Béďa měl trošku štěstíčka, mohl dát i hattrick. Potom se vrátilo štěstí na moji lapačku. U jeho druhého gólu to Kometa sehrála fakt perfektně a rychle. O tom ta přesilovka je. Přihrávka šla přes hráče, vůbec jsem s tím nepočítal. Bylo to cvak, cvak, cvak a Béďa to cvaknul hned mezi nohy.“

Jak se cítíte ve Zlíně? Vaše výkony šly evidentně nahoru.

„Doufám, že jsou se mnou v klubu spokojení a porveme se minimálně o předkolo. Před námi je poslední čtvrtina a jak to máme vypočítané, musím lehce zaklepat, že nám to zatím na postup vychází. Když budeme bojovat jako v Brně, můžeme bodovat i se silnějšími kádry. Akorát nám trošku utekla třetí třetina, kdy dali na 4:2. To už se těžko dohání.“

