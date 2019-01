V Chomutově to vře. Hráči nedostávají peníze a promýšlí odvetné kroky | iSport.cz

Někdejší dravec, jenž měl v extralize trápit špičkové kluby a ještě předloni urval semifinále, se mění v otráveného odpadlíka, jenž je rád, že dýchá. Chomutov padl k extraligovému dnu, hrozí mu baráž o setrvání v soutěži, ale co je hlavní, má kabinu plnou naštvaných zaměstnanců. Ti až na výjimky nedostávají zaplaceno. „Ty zprávy k nám samozřejmě přicházejí, ale zatím jsme nezaznamenali spor na úrovni smírčí komise,“ reaguje Josef Řezníček, ředitel Tipsport extraligy.

Ačkoli výkony chomutovských hokejistů nestojí za moc, pořád to z jejich strany alespoň kape. Což se nedá říci o průtoku z klubové pokladny. Pramen vyschl. Je veřejným tajemstvím, že u Pirátů nechodí peníze včas už delší dobu, ovšem nyní je situace kritická, neboť hokejistům definitivně došla trpělivost.

Jak Sport zjistil, v kabině Pirátů včera došlo na důležitou schůzku, při níž její osazenstvo řešilo, co a jak dál.

Kam až zajít. Verdiktem má být ultimátum, do kdy jsou ochotni vyčkat na přísun smluvně garantované gáže.

Je to pohyb na tenkém chomutovském ledě. Hráči se musí mít na pozoru. Každý unáhlený krok se jim může vymstít a brán jako prohřešek v plnění smlouvy. Na pomoc byla povolána hráčská asociace, členové týmu promýšlí, jak se z těžké situace co nejrychleji dostat. „Měl jsem několik rozhovorů s šéfem hráčské asociace panem Zbořilem, naposledy v pátek. Dohadovali jsme se, co mohou a nemohou. Předpokládám, že hráčům jsou v tomto směru schopni pomoci,“ pokračuje Řezníček.

Může opět dojít na smírčí komisi

Hráči mohou směrem k vedení podat výzvu k uhrazení závazků, pokud pohledávka není řešena, je možné obrátit se s podnětem ke svazové smírčí komisi. Ta řeší spory mezi hráči a kluby, týkají se platnosti smluv, přestupů či hostování. Její rozhodnutí jsou konečná a nelze se proti nim odvolat.

Dobře známý je případ bývalého kapitána Pirátů Michala Vondrky, jenž v srpnu 2017 vyrazil ke stolu smírčí komise s iniciativou směřující k výpovědi kontraktu. Chomutov mu tehdy dlužil tři výplaty, hráč až díky této intervenci získal požadovaný obnos na své konto a v klubu setrval.

Obecně se ví, že v řadě extraligových klubů nechodí mzda v domluvených termínech, stejně tak je ale dané, že hráči jsou zvyklí vyčkat i několik měsíců, nekontaktují příslušné orgány Českého hokeje při první zpožděné výplatě. V Chomutově je však situace alarmující, problémy se neustále opakují. Firmy podnikatele Jaroslava Veverky staršího na tom nejsou ekonomicky tak dobře jako v nedávné minulosti, což se na zesláblém toku financí projevuje.

Aby severočeský klub splnil licenční podmínky k účasti v nejvyšší soutěži, pohledávky v potřebný čas (před novým ročníkem TELH uhradí). Jenže celkový problém to neřeší. Což přiznává i šéf soutěže Řezníček. „Chomutov licenční podmínky splnil bez výhrad k 31. červenci minulého roku, kdy veškeré závazky měl uhrazené. Vždy je poté otázkou, jak to pokračuje dál. Peníze se uhradí a pak se určitou dobu opět neplatí. Ale všichni hráči, trenéři mají možnosti, jak se bránit.“

Řezníček a jeho lidé neklid v Chomutově monitorují, puk je však nyní na straně hráčů a trenérů. Zda vyčkat a uvěřit slibům nadřízených, anebo jednat. „V řádech je zakotveno, že všechny hokejové subjekty se mohou o své peníze, pohledávky hlásit. Výzvami či přes smírčí komisi a dalšími instrumenty. To jsou standardně nastavené věci. Naší náplní není volat do Chomutova nebo hráčům či jiným osobám, zda mají zaplaceno či nikoli,“ pronáší Řezníček.