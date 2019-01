Pechův výstavní bodyček! Zboural Chalupu i rozhodčího, pak se omlouval | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:05. Zámorský, 57:47. Smoleňák Hosté: 06:11. Pech, 09:04. Buchtele, 15:30. Smejkal Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Koukal, Lessio – M. Chalupa, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Bičevskis, Miškář – Vopelka, Rákos (A), Bezúch. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Delisle, Piskáček (C), Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, de la Rose – Roberts Bukarts, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klimek, Buchtele – Rousek, Smejkal, Klíma – Kumstát, Černoch, Beran. Rozhodčí Šír, Pražák – Hynek, Klouček Stadion ČPP Aréna Návštěva 4442 diváků

Jak těžké bylo nesesypat se po posledních dvou těžkých prohrách s Kometou a Libercem? V obou utkáních jste nebyli horší, ale odešli jste s nulou.

„Někdy jste lepší, jindy horší a odvezete si tři body. Říkali jsme si, že musíme dál jít tou svojí cestou. Nehrajeme hokej na krásu, je ale účelný. Proti Hradci to byl play off hokej.“

Tomu asi odpovídá i poměr střel 37:13.

„Vážně jich bylo od nás tak málo? Kolikrát ale máme 40 střel, šance však skoro žádné. Teď těch střel bylo málo, ale šancí podle mě plno. Takové zápasy jsou. Je to styl play off, v něm nikdo nevyhrává útokem, ale dobrou obranou. Dvě třetiny Hradec skoro nic neměl. Hráli jsme obětavě, jako jeden tým. Hrábli jsme si a jsme na sebe hrdí.“

Byl tohle tedy hokej, jaký chce Sparta hrát?

„Nemáme úplně kreativní mužstvo plné hvězd. Musíme hrát jako tým, dobře dozadu. Chtěl bych navázat na tohle utkání. Mít dobrý start, hrát týmově, mít pohlídaný předbrankový prostor a hrát na protiútoky. Doma se možná až zbytečně tlačíme, soupeři se k nám jezdí bránit. Klidně musíme čekat šedesát minut na ten jeden gól.“

Kromě pěkného gólu jste se blýskl také hitem večera, když jste parádně složil Matěje Chalupu. Jak se to seběhlo?

„Jako útočník vím, že když proti mně bek couvá a dobře si mě najede, je těžké ho obejít. Nejdřív jsem tam nechtěl jít, pak jsem si to ale rozmyslel. Začal jsem hýbat nohama, dostat před něj tu prdel a trefit ho. Bohužel to schytal i rozhodčí, hned jsem se mu omlouval.“

Podruhé s vámi v lajně naskočila nová posila Roberts Bukarts. Jak jste se souhrou s ním spokojený?

„Zatím to jde. Víme, že Roberts je na puku hodně šikovný hráč. Umí dát góla. Teď měl tři tutovky, bohužel mu to nespadlo. Nevím, jak hrál v Třinci, nesledoval jsem to. Ve Zlíně měl ale skvělé sezony. Umí vystřelit, nahrát, podržet puku. Dobře jsme kombinovali při přechodu středního pásma.“

