Pokus o parádu nevyšel. Nevím, co mě to napadlo, smál se Holík | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:50. Mueller, 23:23. Zaťovič, 27:59. Orsava, 30:44. Hruška, 43:18. Malec, 53:13. Zaťovič, 53:37. L. Čermák Hosté: 06:21. Raška Sestavy Domácí: Vejmelka (Dostál) – D. Mikyska, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Bartejs, Z. Michálek, Malec – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Kusko, Plekanec, Mallet – Orsava, Hruška, Vondráček – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Hosté: Pavlát (Stezka) – L. Kovář, Valach, Dietz, Knot, Jank, Buchtela, Trefný – Marjamäki, Šťovíček, T. Svoboda – Koblasa, Huml (C), J. Havel – A. Dlouhý, Raška, Duda (A) – Koblížek, Gut, Chrpa. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Malý, Komárek Stadion DRFG arena Návštěva 7016 diváků

Byla to ukázka pohody a sebevědomí. V úterý dopoledne se jméno Petra Holíka objevilo v nominaci na Švédské hry, o pár hodin později si málem řekl o ocenění za gól sezony.

Kometa se oklepala z utrápené první třetiny proti Chomutovu a ve druhé třetině odskočila soupeři na třígólový rozdíl. Ve třetí třetině už zraněními a finanční nejistotou zdecimovaný soupeř jen přihlížel, jak na ledě vládnou domácí.

Holíkova chvíle přišla ve 44. minutě, kdy se dostal s pukem za hostující branku. Co teď? Vyhlášený nahrávač zkusil parádu – nabrat puk na čepel a hodit jej brankáři Dominiku Pavlátovi pod horní tyčku. Zamýšlená akce, které se v zámoří přezdívá Michigan Goal, však nevyšla.

Gól Mikaela Granlunda v semifinále MS 2011 proti Rusku:

„Vůbec nevím, co mě to napadlo. Já jsem to snad nikdy neudělal, ale měl jsem tam hodně prostoru, tak jsem říkal, že to zkusím. Měl jsem hodně času, ale puk mi hned sklouznul,“ litoval po utkání brněnský centr.

„To vždycky pak vyplyne ze situace, že mě to ve vteřině napadne,“ odmítl, že by si fintu předem připravoval. „Vůbec jsem nad tím celý zápas nepřemýšlel, že kdyby nastala ta situace, tak to udělám.“

VIDEO: Holíkův pokus nevyšel:

Kometa Brno - Chomutov: Akce střídá akci, nakonec skóroval Malec, 5:1

Ani nezdařilá akce však Holíkovi nesrazila hřebínek a ze situace vybruslil s bravurou: Kotouč si o pár vteřin později dvakrát narazil o brankovou konstrukci, čímž se zbavil bránícího hráče, a předložil jej obránci Tomáši Malcovi, který střelou příklepem zvýšil na 5:1.

Na úspěšný kousek si tak brněnští fanoušci budou muset ještě nějakou chvíli počkat. Co přijde příště? „Nemám nic v zásobě. Jednou se mi podařilo, co dělal Petr Leška za bránou, jak se tam otáčel. To se mi povedlo, ale bylo to někdy v žácích,“ vzpomněl zlínský odchovanec gól, který byl později vyhlášený nejlepší akcí sezony 2003-04.

Kometa Brno - Chomutov: Na další gól se dlouho nečekalo, prosadil se Čermák, 7:1