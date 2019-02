Kovář: Gól a bitka s Čermákem. Hattrick G. Howea? Hlavně, že je výhra | iSport.cz

Asistenci jste si tentokrát nepřipsal, ale chyběla ještě nahrávka a mohl jste dosáhnout hattricku Gordieho Howea…

„Já jsem rád, že jsme vyhráli. Všechny tři předchozí zápasy skončily 3:2 pro soupeře, jednou tedy vlastně 4:2, což je podobné. Ale jsme rádi, že jsme si dokázali, že můžeme hrát s takhle silným soupeřem, který v play off hraje výborný hokej, a stejný styl předvádějí celou dobu. Je dobré pro naše sebevědomí, že jsme je dokázali porazit.“

Je dobré i to, že jste je předčili ve všech činnostech?

„Myslím, že celkově to byl dobrý výkon. Od prvního do posledního hráče jsme předvedli, co jsme měli. A dopadlo to dobře.“

Čím vás Leoš Čermák tak naštval?

„To vyplynulo ze situace. Tak nějak jsme spolu skončili v rohu a už nebylo kam uhnout.“

Nic tomu nepředcházelo?

„Ne, vůbec. Já ho respektuju jako hráče a jako člověka, dokázal toho hrozně moc. Ale na ledě jsme soupeři a tam ustupovat nebudeme.“

Ve 12. minutě jste skóroval na 2:1, provedl jste v brejku to, co jste chtěl?

„Už jsem tady dostával sežrat, že jsem skoro měsíc nedal gól. Hned při prvním střídání jsem měl šanci a zase nedal. Když jsem se dostal do toho brejku, byl jsem trošku vyplašený, ale zase jsem to tak nějak udělal dobře, ale dával jsem mu to na blbé místo. Když jsem viděl, že ten puk proletěl mezi nohama, měl jsem z toho velkou radost.“

Nahecovalo vás hodně, že to bylo právě Brno a že jste ho ještě neporazili?

„S nimi jsou to vždycky vyrovnané, vyhecované zápasy. I my to máme rádi a myslím, že i dicáci si to užili.“

Zápas doprovázely oslavy 90 let plzeňského hokeje. jak jste si užil jejich atmosféru?

„Bylo to skvělé. Celý ceremoniál, ti, co byli ocenění, odvedli v Plzni velký, neskutečný kus práce, spousta z nich mě trénovala, potkával jsem se s nimi v dorostu, v juniorech, třeba pan Kořínek mě trénoval v Klatovech. A s legendami jako Michal Dvořák jsem ještě hrál. Jsem rád, že i my jsme odvedli dobrou práci a podtrhli ten hezký večer.“

Čeká vás reprezentace, jak jste pozvánku přijal?

„Delší dobu jsem tam nebyl, už skoro rok to bude, takže rád pojedu. Těším se na nový realizační tým, nevím, co čekat. Ale těším se hodně.“

Navíc jede i vás parťák z útoku Milan Gulaš…

„Doufám, že budeme hrát spolu, neměl možnost hrát s někým, s kým hraju v klubu v jedné lajně.“

