Souboj lídrů vyhrál Kvapil: Je to velmi kvalitní hráč, přiznal Gulaš | iSport.cz

Pohledné utkání s lehce pro vás krutým výsledkem, že?

„Byl to velice kvalitní zápas… Jeden z nejrychlejších, co jsme v sezoně odehráli. Zápas měl tempo a myslím, že to bylo i vidět. Divákům se musela vyhecovaná hra líbit. Přijeli jsme v okleštěné sestavě s pěti beky. Klobouk dolů před kluky, že to vydrželi tak dlouho, Liberec je kvalitní mančaft. Snažili jsme se držet výsledek co nejdéle, možná jsme měli proměnit nějaké šance, ale to se nepodařilo. Bohužel byl pak tlak Liberce tak enormní, že jsme inkasovali.”

Došly fyzické síly?

„Ano, zápas měl od začátku až do konce tempo. Neudrželi jsme výsledek, domácím to do brány napadalo. My už jsme nedokázali na góly zareagovat.”

Náboj utkání rozhodně nechyběl. Padly i tři vyšší tresty.

„No, klasický zápas Plzeň – Liberec. (usměje se) O tom to je, zápasy musejí mít grády. Je škoda, že jsme nedali nějaké góly, aspoň by byl vývoj zamotanější až do konce. Jak jsem už říkal, utkání to ale bylo velmi kvalitní, pro nás určitě jeden z nejlepších v sezoně. Můžeme se z prohry poučit a nasbírat hodně zkušeností do dalších kol. Dobrý zápas.”

V čem je Liberec doma nejnebezpečnější?

„Snaží se hrát hodně z brejků, což se potvrdilo. A mají velmi dobře propracovaný přechod z obranného pásma do útočného.”

Co lídr produktivity Marek Kvapil? Připravovali jste se na něj nějak speciálně?

„Speciálně Máru jsme si nijak zvlášť nehlídali. Víme o něm, že je velmi kvalitní hráč, ale těch má Liberec víc. Nejde se soustředit jenom na jednoho z týmu… V přesilovkách jsme si na něj ale dávali pozor, věděli jsme, jaké kombinace mají sehrané. Myslím, že se nám celkem dařilo plnit to, co jsme si řekli. Bohužel nám došly síly a tak kvalitní mančaft jako Liberec dokáže takovou šanci proměnit.”

Nebyly příčinou prohry i neproměněné přesilovky?

„Nemyslím si. Liberec má nejméně inkasovaných gólů v extralize a zároveň nejvíc vstřelených. Šlo o souboj dvou pevných defenziv, ale pak se štěstíčko přiklonilo na stranu domácích. Meli navrch ale také v síle.”

Určitě v takové fázi soutěže přivítáte příchod Michala Moravčíka. Je to velká posila před play off?

„Jednoznačně. Bude pro nás perfektní posilou před play off. Potřebuje se trochu uklidnit, moc příležitostí nedostával. Vrací se ale domů a velkou výhodou je, že zná nás a my jeho. Těšíme se, až nám pomůže.”

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 46:31. L. Hudáček, 50:38. M. Kvapil, 51:45. L. Krenželok, 55:47. M. Kvapil Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner – Valský, Filippi, M. Kvapil – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – M. Zachar, Redenbach, J. Vlach. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Čerešňák, Kvasnička, L. Kaňák, Allen, Vráblík – Gulaš (C), Jan Kovář (A), Pour – Eberle, Kodýtek, Straka – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Indrák (A), Preisinger, Kantner. Rozhodčí Hribik, Kika – Jindra, Zíka Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 156 diváků