Olomouc našla mercedes, Jergl září. Čím si prošel a proč se mu daří? | iSport.cz

Bývalý olomoucký trenér Zdeněk Venera rád používal bonmot, že nemá v týmu mercedes. Teď tam je. Aleš Jergl se stává jedním z nejzajímavějších hráčů extraligy. Už pár let se klub těší, co všechno dovede. Teď to ukazuje. „Když se podíváte na jeho čísla v mládeži a pak v první lize, průběžně se zlepšoval. Ukazovalo to, že v něm ofenzivní potenciál je, jen ho nedokázal úplně prodat v extralize. Teď hraje výborně, dává góly a ne takové, že by mu někdo nahrával do prázdné, kolikrát si je sám vypracuje,“ všiml si bývalý hokejista a dnes expert O2 TV Jakub Koreis.

Jerglův poslední gól se stal hitem internetu. Když jel v pátek na gólmana Třince, strčil hokejku mezi nohy a parádičkou zvýšil na 5:2. Vytáhl stejný kousek, kterým zabodoval Tomáš Hertl, když začínal v NHL a prosadil se proti New York Rangers. „To bylo vyvrcholení jeho sebevědomí, které postupně načerpal. Pamatuju si i další krásný gól, který dal v Brně. Naznačil střelu, brankář Vejmelka kleknul a on to poslal zápěstím nahoru,“ vybavuje si Koreis.

Čtyřiadvacetiletý útočník se nezjevil v Olomouci jen tak z ničeho. V kádru extraligového týmu je už pátý rok, ale současný ročník je první, kdy umí být dominantní. „Udělal obrovský skok. Jako protihráče jsem ho dřív vnímal jako šikovného útočníka, který ale v sestavě spíš lepil díru. Ale teď? Pár zápasů se mu povedlo, chytil se, jede na vlně, což je pro nás super. Dovede vyhodnotit situaci nejlépe, jak může, a většinou z ní vytěží maximum,“ říká spoluhráč Lukáš Nahodil.

Jerglova cesta mezi extraligový nadprůměr byla ale pořádně klikatá. Třeba před rokem mu v Hradci nešťastně kopl do tváře protihráč Lukáš Vopelka. Brusle ho rozřízla od nosu k uchu. Hlubokou, zhruba sedmicentimetrovou ránu se nedařilo zastavit. Krev se valila ven. V nemocnici navíc přišli na to, že má poraněnou čelist. Hned musel na operaci a v Hradci pár dní ještě zůstal.

Výsledek? Vnitřní stehy: 24. Vnější stehy: 12. Zlomený nos. A další krkolomná cesta nahoru. Na gól v extralize čekal téměř rok, přišel 30. listopadu 2018. Od té chvíle jich přidal už 11. „Je to hokejista, který vidí, je šikovný. Zaplaťpánbůh, že se mu daří,“ chválí ho Nahodil, který je momentálně na marodce. Když byl ale fit, hráli i spolu, dobře ví, co mladší parťák dovede.

Pojí je docela podobná story. V mládežnických soutěžích trhali obrany na cucky. Okolí od nich automaticky čekalo stejné věci i mezi dospělými, ale velká ofenzivní čísla v extralize nepřišla hned. U Jergla teď, ve 24 letech. Nahodil se naplno prosadil v Pardubicích až v sezoně 2014/15, kdy mu bylo 26 let.

„Rozdíl je v tom, že v mládežnických soutěžích dostáváte obrovský ice time. Přijdete do dorostu, máte tam o rok starší kluky, než jste vy, v juniorce pak o dva. Mezi nimi se chytnete docela rychle. Ale přijdete do chlapů a spoluhráči je i o deset let víc. Logicky bude v první sezoně dostávat víc prostoru než vy. Takže buď si šanci musíte vybojovat jako třeba u nás Kuba Galvas, nebo vyčekat. Prostor na začátku nemáte, spíš to jsou štěky,“ vysvětluje dnes třicetiletý útočník, který patří Olomouci.

„Pamatuju si, že jsem měl třeba jednu dobu prostor tři minuty na zápas a opakovalo se to klidně pětkrát po sobě. Když dáte za pět utkání dohromady patnáct minut, je to hrozný. Ve výsledku je to čas, který útočník tráví na ledě v jednom zápase. V tu chvíli se vám špatně roste. Po zápase dostanete kolo a posilovnu, abyste se vypotili a unavili. Ale tam se hokej hrát nenaučíte, nedostanete zkušenosti ani herní praxi,“ trefně komentuje přechod mezi dospělé Nahodil.

Výhoda hráčů Olomouce je, že si klub nemůže kupovat, na koho si ukáže. Má vlastního hokejistu s potenciálem? Dostane prostor. V Brně, Spartě nebo Třinci by měl hráč podobného ražení pozici těžší. Takovou, jakou měl Nahodil dřív v Pardubicích. „Ne každý hráč je ve dvaceti dokonalý, někomu to trvá delší dobu. V Olomouci s Alešem Jerglem pracovali, hrál stabilně první ligu. To je důležitá věc, je mnohem lepší, když ji hrajete stabilně, než abyste jednou týdně odjeli na zápas. Co si vzpomínám, v Jihlavě byl na hostování. Olomouc s ním měla trpělivost,“ upozorňuje Koreis.

Otázkou je, co přijde dál. Už před sezonou se spekulovalo, že Jergl měl blízko do Liberce, nakonec rozjel další ročník v Olomouci. „Je to jeho průlomová sezona. Ale jedna věc je vyletět, druhá se na vrcholu udržet. Hraje teď výborně a přišlo něco, co od Aleše všichni čekali. Pro něj bude mnohem těžší, aby se v téhle pozici udržel. Protože už to nebude jen ten hubený pravák, který je šikovný, už je to Jergl, který dává góly a je potřeba si na něj dávat pozor,“ vypočítává Koreis.

Mocní kolem hráče Olomouce začnou kroužit. Liberec, Kometa, Třinec, Sparta? Někdo hodí nabídku. „Aby dozrál do sebevědomého extraligového hráče a zařadil se mezi extraligovou špičku, rok, dva v Olomouci by mu ještě prospěly. Dostane tam prostor,“ přidává Koreis svůj pohled.

