Sparta po trestu od Kruppa zabrala: Noční dril jsme si zasloužili | iSport.cz

Od trenéra Uweho Kruppa jste dostali po prohře 1:4 s posledním Dynamem noční trénink. Co jste na takový trest říkal?

„Zažil jsem to poprvé v životě. Po výkonu proti Pardubicím jsme si to ale asi zasloužili. Bylo to nejhorší utkání v sezoně. Probralo nás to, pomohlo nám to. Řekli jsme si, že takhle to dál fakt nejde.“

Necítil jste v zápase po posledních tréninkových dávkách únavu?

„První tři střídání pro mě byly šílený, tahal jsem nohy. Byl jsem fakt kožený. Nakonec jsme se do toho ale dostali a docela nám to i jezdilo.“

Jak se ke koučově kroku postavila kabina?

„Pozitivně. Řekli jsme si, že půjdeme maximální třicetivteřinová střídání. Že to nebudeme protahovat. Plnili jsme to, lítali tam. Určitě jsme to vzali za správný konec.“

Jak byste popsal váš rozhodující gól?

„Dostali jsme to na modrou, věděli jsme, že se blíží konec, takže jsme to chtěli cpát na bránu. Jejich bek mě podrazil, ale na ledě jsem uviděl puk, tak jsem po něm jen máchnul a gólmanovi to projelo mezi nohama. Skvělý pocit!“

Domácí střídačka hodně protestovala. Byl jste si jistý, že gól bude platit?

„Jejich gólman byl zalezlý, nikdo mu v pohybu nebránil, nikdo ho neomezil. Věděl jsem, že to bude platit.“

Oslavy pak byly obrovské.

„Bylo to hodně emotivní, to je fakt. Věděli jsme, že pokud bychom prohráli, byla by ta šestka už hodně vzdálená. Takhle jsme se zase docvakli.“

Po konci utkání jste z tribun schytali pivní sprchu.

„Ani nevím, jestli to mám komentovat. Nevím, proč se tohle vůbec děje, nechápu to.“

Upínali jste se hodně k tomuto vítězství?

„Řekli jsme si, že sem prostě jedeme vyhrát. Klidně 1:0, což se nakonec paradoxně přesně povedlo. Nechtěli jsme inkasovat jako první, to taky klaplo. Nakonec se to přiklonilo na naši stranu. Stejně musíme hrát do konce sezony, abychom se dostali minimálně do desítky, pořád ale koukáme i na tu šestku.“

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas? Bojovalo se, bruslilo, ale hru místy dost srážely nepřesnosti.

„Nějaké šance jsme tam měli, Jaroch (Richard Jarůšek) netrefil prázdnou bránu, dali jsme tyčku. Sami jsme ustáli tu těsnou situaci, kdy puk skákal po brankové čáře. Vítězství je to šťastné.“

Na druhou stranu obrovským pozitivem byla obětavost, souhlasíte?

„Rozhodně. Řekli jsme si, že udělám pro výhru všechno, že klidně budeme chytat střely do zubů. Jen na konci jsme zblokovali nějakých pět střel.“