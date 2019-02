Vítkovický chemik válí, zahrál si i extraligu: Jedničky za lístky neměním | iSport.cz

Stužkovací večírek nestihnul, měl zápas. Maturitní motto ze stuhy je ovšem výstižné: „Už jsem dost, ale můžu být víc...“ Petr Fridrich se tím řídí. V DHL extralize juniorů je s Vítkovicemi druhý, v 40 zápasech k tomu pomohl 66 body (32+34). Trénuje už i s áčkem Vítkovic, má za sebou premiéru v extralize. A před sebou juniorské play off, maturitu a přijímačky na vysokou.

„Je to těžké, ale dá se to,“ říká osmnáctiletý útočník. „Ve škole mi vycházejí hodně vstříc, pomáhají mi učitelé i spolužáci. Důležitá je domluva a priority. Snažím se teď naplno věnovat hlavně hokeji. A škole, co to jde. Nelpět až tak na výsledcích.“

Jedničky za lístky nemění

Že by šla náročná škola a známky stranou? Při otázce na pololetní vysvědčení v posledním ročníku chemické průmyslovky se Fridrich nesměle usměje. A pokrčí rameny, jako by se omlouval. „Jo, dobré. Vyznamenání bylo, no... Měl jsem šest dvojek, vyšlo to přesně. Škola mi vždycky šla, mám dobrou paměť. Ale není to jen moje práce. Hodně mi pomáhají spolužáci, třeba se zápisem učiva.“

O hokejovou kariéru se zajímají i profesoři. Když už se Fridrich ve škole objeví, hned sondují, jaké byly výsledky, jak se Vítkovicím daří a kolik bodů si připsal. „Jedničky za lístky ale měnit nemůžu, na juniorku se vstupné neplatí,“ usmívá se.