Čiliak má s Kometou první nulu po návratu z KHL: Věřím sobě i klukům! | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 01:41. O. Němec Sestavy Domácí: Kantor (Hrubec) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrňa, Marcinko (C), Novotný – Dravecký (A), Werek, Raška – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Peterek. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Hlavatý, Lučan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 083 diváků

„Měli jsme strašně moc zablokovaných střel, ubojovali jsme to,“ těšilo osmadvacetiletého gólmana, který se vrátil do Brna ze Slovanu Bratislava. Po návratu odchytal v lize třetí zápas a po dvou prodlouženích (Boleslav 1:2p, Pardubice 2:1p) si připsal první „plnotučnou“ výhru. „Nedáváme góly, tak musíme hrát takto. Byl to náročný zápas, dali jsme zase jenom jeden gól, prostě musíme bojovat.“

Jak chutná nula na ledě, kde jste slavili titul?

„Je to super, vždy se sem těším. Je tady super hala, atmosféra. Titul jsme tady vyhráli, hned se mi vybavily nějaké vzpomínky, když jsme sem přijeli.“

Kolik chybělo, abyste stál na druhé straně? Zájem o vás měl i Třinec...

(usměje se) „Nevím, teď už je to jedno...“

Jak vám bylo v závěru při power play Ocelářů, kdy byl Chmielewski blízko vyrovnání?

„Myslím, že mu to skočilo vedle. Říkám, kluci pomáhali. Dneska jsme bojovali až do konce. Power play jsme ubránili, ani nevím, zda vůbec vystřelili na branku. Jsem strašně rád za takový zápas, potřebujeme hodně sbírat body a je super odvést si je odsud.“

Třinec - Kometa Brno: Marcinko v samostatném úniku na Čiliaka nevyzrál

Ve dvou předešlých zápasech jste hráli 1:1 a prodlužovalo se, neměl jste černé myšlenky, že by to mohlo být stejně?

„Možná ano, ale říkal jsem i klukům, že když nedáváme góly, tak nesmíme žádný dostat. Zvládli jsme to, každý šel na krev.“

Poslední třetinu už to vypadalo, že hrajete hodně defenzivně, bylo to tak?

„Ale měli jsme tam i nějaké šance. Možná, kdybychom odskočili na dva nula, dýchalo by se nám lépe. Ale tyhle zápasy, když se vede jedna nula, tak jsou nejhorší. To druhé mužstvo musí tlačit, může tam padnou cokoliv a pak by byli na koni oni. Jsem rád, jak to dopadlo.“

Jak se cítíte po třech zápase v lize vy?

„Cítím se lépe, chytá se mi dobře. Věřím sobě i klukům.“

Třinec - Kometa Brno: Střela Němce od modré skončila za zády Kantora, 0:1

Třinec - Kometa Brno: Marcinko přimáčkl Čermáka na mantinel a emoce vzplály