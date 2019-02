SESTŘIHY: Plzeň zničila Pardubice 8:3. Třinec i Vítkovice se topí v prohrách | iSport.cz

Čiliak má první nulu po návratu z KHL

Třinecký trenér Varaďa oproti minulému zápasu s Hradcem Králové znovu pozměnil složení všech formací. I proto, že postrádal pět hráčů základní sestavy (Krajíček, M. Doudera, Adamský, Cienciala, Polanský), vyslal do hry i v extralize debutujícího Jonáše Peterka, sedmnáctiletého syna sportovního ředitele Ocelářů. V brance nahradil jedničku Hrubce Kantor.

Třinecký gólman lovil puk ze sítě už ve druhé minutě, kdy měl v oslabení zakrytý výhled při střele Němce od modré čáry. Oceláři po předchozím utkání avizovali, že proti Brnu musí zjednodušit hru a posílat puky na branku, ale v jejich herním projevu nebyl znát rozdíl. Trápení podtrhli v závěru úvodní třetiny ve dvou početních výhodách, v nichž vůbec nevystřelili. To hosté ještě mohli zvýšit Vondráčkem, ale zblízka ho vychytal Kantor.

Brno v prostřední třetině zahrozilo Muellerem, který se dostal dvakrát do sóla. Nejlepší extraligový střelec nejdříve obral o puk Adámka, ale Kantora nepřekonal střelou mezi betony. Při druhém úniku mu zabránil v zakončení vracející se Chmielewski. Největší šanci si Třinec vypracoval paradoxně ve vlastním oslabení, ale Marcinko v nájezdu neuspěl s bekhendovou kličkou.

Na přelomu druhé a třetí třetiny měl Třinec po faulech Malleta a Malce výhodu 106 sekund dlouhé přesilové hry pět na tři. Čiliak v ní chytil střely Hrni, Vrány a Růžičky, další pokusy domácích zastavili obětavými zákroky bránící hráči.

V přečíslení dvou na jednoho nevyzrál Ondřej Kovařčík na brněnského gólmana. Obhájce titulu těsnou výhru udržel i při minutové power play, v níž přečkal šanci Chmielewského, a upevnil si místo v první šestce.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): Rozhodly přesilovky. Brno dalo z první gól, zatímco naše nevypadají, jak bychom si přáli, nechodí nám to. Samozřejmě přesilovka pět na tři by se měla využít, abychom mohli pomýšlet na body. Ve třetí třetině jsme měli spoustu kotoučů nahozených do brankoviště, ale puky se k nám neodrážejí. Kluci ale makali jeden za jednoho, měli touhu vyhrát a výborným výkonem je podpořil brankář. Jen potřebujeme začít dávat góly."

Kamil Pokorný (Kometa): "Celé mužstvo si zaslouží pochvalu. Byl to od nás precizní přístup k utkání, hráli jsme jak v play off. Dali jsme v první přesilovce gól, potom jsme velice kvalitně bránili a co prošlo, pochytal vynikající Čiliak. Jediné, co nás mrzí, je, že v určité fázi zápasu máme při jednobrankovém vedení šance, ale neodskočíme na dva góly. Na 1:0 se hraje složitě, ale zvládli jsme vyhrát i na ten jeden gól."

SESTŘIH: Třinec - Kometa Brno 0:1. Čiliak má první nulu po návratu z KHL

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 01:41. O. Němec Sestavy Domácí: Kantor (Hrubec) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Adámek, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Hrňa, Marcinko (C), Novotný – Dravecký (A), Werek, Raška – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Peterek. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Štencel – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Orsava, Hruška, M. Erat – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Hlavatý, Lučan Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400) Návštěva 5 083 diváků

Po slabší 3. třetině brali Pražané "jen" dva body

Sparta měla výborný vstup do utkání, když Chomutov v úvodních sedmi minutách téměř nepustila z pásma. Gól z drtivého tlaku nevytěžila, takže se hra srovnala a i Piráti se dostali k ohrožení Machovského. V 15. minutě poslal Pražany do vedení Rousek, jenž tečoval Blainovu ránu a využil tak přesilovku. O chvíli později Jarůšek vybídl Bukartse, ten ale tváří v tvář proti Petersovi selhal.

Na začátku prostřední třetiny Jank zlomil u modré čáry hůl, kupředu vyrazil Jarůšek, ale vedení Sparty nezvýšil. V dalším průběhu Piráti nevyužili tři po sobě jdoucí přesilovky, ve kterých měl největší šanci Jank na hranici brankoviště, Machovský však puk se štěstím vyrazil. V pokračujícím tlaku domácí nesrovnali, takže mohl Buchtele 90 vteřin před druhou sirénou zvýšit náskok hostů.

Do třetího dějství vstoupili bleskurychle Piráti a už ve 24. vteřině Klhůfek po buly vymetl horní roh sparťanské branky. O tři minuty později navíc srovnal po individuálním úniku z bekhendové kličky Koblasa. Před polovinou třetí části Klíma v úniku tří na jednoho nabídl puk Rouskovi, jenž však před odkrytou brankou promáchl.

Na druhé straně Marjamäkiho střela vypadla do brankoviště, ale hosté puk dostali do bezpečí. Tři a půl minuty před vypršením základní hrací doby ujel Kudrna, ale Peters ho při forhendové kličce vychytal. Vyhrocený závěr se přenesl do prodloužení, v němž z dorážky rozhodl Pech.

Ohlasy trenérů

Jan Šťastný (Chomutov): "Nevstoupili jsme do utkání dobře a ze začátku nám dělal hrozné problémy pohyb. Nešly nám nohy, a to možná kvůli závěru utkání v Plzni, kde jsme se vydali. Postupem času, i když jsme prohrávali, rozhýbali jsme nohy a dostali se do hry. Měli jsme ve druhé třetině spoustu šancí, ale soupeř dal na konci gól na 2:0. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že chceme utkání zvrátit a bodovat. Měli jsme parádní vstup do třetiny, dali jsme gól ze standardní situace a pak Petr Koblasa krásným blafákem srovnal na 2:2. Měli jsme šance, abychom dosáhli na víc než jeden bod, ale prodloužení se nám nepodařilo. Byla tam taková nešťastná situace, kdy nám skočil puk na brusli a Sparta to potrestala. Jsme zklamaní, že jsme získali jenom bod, ale na druhou stranu bod v naší situaci je zlatý a moc si ho vážíme. Chceme poděkovat hráčům, že i ze stavu 0:2 dokázali s tak dobrým soupeřem bodovat."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "V předchozím zápase se nám vyplatila hodně dobrá obrana, takže jsme přijeli se stejnou taktikou. Chtěli jsme hrát dobře dozadu a naše šance potom přijdou. Přesně to se také stalo, dostali jsme se do vedení 2:0, které jsme strašně rychle na začátku třetí třetiny prohospodařili. Prvních pět minut jsme hlavou i nohama zůstali v kabině, bylo to najednou 2:2 a hrál se nový zápas. V takové chvíli jsme měli zase dobrou zkušenost z Boleslavi, protože jsme dokázali udeřit až v závěru. Věřili jsme, že ještě nějaký gól dáme. Měli jsme dobrou šanci, ale neproměnili jsme ji. V prodloužení jsme urvali druhý bod, což je v tom aktuálním závodě o šestku a desítku hrozně důležité."

SESTŘIH: Chomutov - Sparta 2:3pp. V čase 61:01 rozhodl Lukáš Pech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:24. Klhůfek, 43:35. Koblasa Hosté: 14:42. Rousek, 38:30. Buchtele, 61:01. Pech Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Jank, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, D. Zeman, Trefný – Sklenář, V. Růžička, Gut – Marjamäki, Vantuch, Duda – Tomica, Raška, J. Stránský – Koblasa, Chlouba, Klhůfek. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček, Piskáček, Blain, Kalina, Delisle – Smejkal, Sill, Beran – Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek – Forman, Pech, Buchtele – Rousek, Klíma, Kudrna. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Jindra, Zíka Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 542 diváků

Za hosty zaválel obránce Pavlík

Od prvního buly to byl Hradec Králové, který převzal otěže vývoje úvodních dvaceti minut. Východočeši byli aktivnější a matně působící hráče Energie přehrávali ve všech směrech. Hosté svou převahu vyjádřili i gólově. Skóre otevřel v sedmé minutě Paulovič, který v pádu dorazil do branky svou vlastní střelu.

O pět minut později nechala karlovarská obrana Filipa Pavlíka dobruslit až před Novotného, který byl proti jeho zakončení bezmocný. Nepohodu domácích charakterizovala i 51 vteřin trvající přesilovka pěti proti třem, při níž Západočeši ani nevystřelili na branku.

Od začátku druhé třetiny vystřídal v domácím brankovišti Novotného teprve šestnáctiletý mladíček Bednář. V prvních deseti minutách domácí zvýšili svoji aktivitu, která vyústila ve 28. minutě ve snížení skóre, když Flek proměněným sólem využil přesilovou hru.

Snahu domácích utlumil hned ve 30. minutě využitím přesilovky druhým zásahem v utkání Filip Pavlík a potrestal tak vyloučení Skuhravého, který obdržel 2+10 minut za úder do oblasti krku a hlavy. Naděje hráčů z lázeňského města na kontaktní branku držel čerstvý vítěz olympijského festivalu mládeže Bednář, a to zneškodněním několika velkých šancí Východočechů, z nichž největší měli Vopelka a Rákos.

Po zbytek zápasu už ale drželi Východočeši vývoj pevně ve svých rukou a domácí na dostřel nepustili. Snahu o odpor Energie definitivně zlomil v 53. minutě Štindl povedenou tečí Nedomlelovy střely od modré čáry.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Bohužel jsme pustili Hradec poměrně rychlé do dvoubrankového vedení. To byl klíčový moment první třetiny, protože je problém si nechat odskočit takto zkušené mužstvo, jako je Hradec. Nesložili jsme ale zbraně a bojovali jsme dál. Ve druhé třetině jsme výrazně zvýšili pohyb, zlepšili jsme hru a dostali jsme se do tlaku a do šancí. Vytěžili jsme z toho kontaktní gól, ale potom nastal asi klíčový moment utkání, protože jsme při tomto tlaku dostali gól v našem oslabení. Obdržená branka nás dost zlomila a ve třetí třetině si soupeř své vedení zkušeně pohlídal a už nás do nějakých větších šancí nepouštěl."

Petr Svoboda (Mountfield HK): "Mrzí nás, že nedokážeme hrát celých šedesát minut hokej, který chceme. První třetina nebyla z naší strany špatná, kluci měli chuť, elán a dokázali se udržet na puku. Důležité bylo, že na konci první třetiny jsme ubránili oslabení tří proti pěti. Ve druhé třetině jsme absolutně ustoupili z naší hry a myslím si, že kdyby Karlovy Vary daly gól nebo dva, tak bychom se nemohli divit. V této části utkání jsme podali opravdu špatný výkon. Ve třetí třetině jsme se pomaloučku k naší hře z první třetiny začali vracet a výkon byl lepší a lepší. Ke konci jsme si zápas už pohlídali. Musíme dnes vyzdvihnout Jardu Pavelku, který nás držel celý zápas."

SESTŘIH: Karlovy Vary - Mountfield HK 1:4. Energie ztratila pátý zápas v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:33. Flek Hosté: 06:12. Paulovič, 11:26. F. Pavlík, 29:25. F. Pavlík, 52:23. Štindl Sestavy Domácí: F. Novotný (20. Bednář) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Sičák (A), M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Flek – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý (C), Kohout – Stloukal, Kverka, Šik. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Linhart (A), Zámorský, Cibulskis, Nedomlel, Rosandić, F. Pavlík, Graňák (C), Štindl – M. Chalupa, Koukal, Paulovič – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Rákos (A), Vopelka – Dragoun, Kukumberg. Rozhodčí Pešina, Horák – Hynek, Gerát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 2931 diváků

Bruslaře složil Birner s Hudáčkem

Skóre se poprvé měnilo už po 14 vteřinách hry, kdy se k puku na kruhu dostal Lenc a bekhendem přetavil proti svému bývalému týmu hned první střelu zápasu v liberecké vedení.

To však trvalo jen minutu a 19 vteřin. Bruslaři totiž využili hned vzápětí přesilovku při vyloučení Šmída, když se také z mezikruží přesnou ranou prosadil Žejdl. Vedení Tygrům mohl vrátit v jejich úvodní přesilové hře Hudáček, jenže odražený puk nedokázal do odkryté branky nasměrovat přesně.

Liberec si přeci jen vzal vedení zpátky. Těsně před polovinou zápasu našel u pravé Růžičkovy tyče Birner volného Hudáčka, který pohodlně zasunul puk do domácí branky. A Bílí Tygři své vedení dokonce navýšili, když se v přesilové hře po závaru před domácím brankovištěm dostal puk až k Valskému, který upravil na 3:1 pro hosty.

Další šance si Severočeši vytvořili už ve třetí třetině, kdy při hře čtyři na čtyři ztratil hůl domácí obránce Kovačevič a nebezpečně střílel Hudáček. Liberec pak ve zbytku zápasu zodpovědně bránil modrou čáru a domácí se nemohli dostat do potřebného tlaku. Naopak si museli dávat pozor na nebezpečné liberecké kontry.

Závěrečné drama nepřišlo. I proto, že v končící 59. minutě ještě zpečetil výsledek gólem do prázdné branky Birner.

Ohlasy trenérů

Pavel Patera (Mladá Boleslav): "První třetina od nás byla velmi slušná, ale po gólu na 1:2 to na kluky trochu padlo a chyběl nám ve hře takový šmrnc, který bychom tam potřebovali. Ve třetí třetině jsme prohrávali osobní souboje a vůbec jsme se nedostali do žádného tlaku. Liberec dnes vyhrál zaslouženě."

Filip Pešán (Liberec): "Myslím, že jsme viděli atraktivní první třetinu, pořád se hrálo, rozhodčí asi jenom čtyřikrát pískli do píšťalky. Vstřelili jsme gól, ale hned jsme v oslabení inkasovali. Ve druhé třetině už to byl spíš taktický boj, kde bylo hodně soubojů. Nakonec jsme vyrovnaný zápas přetlačili na svou stranu asi větším důrazem před brankou a zaslouženě bereme tři body."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Liberec 1:4. U všech gólů Bílých Tygrů byl útočník Michal Birner

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:33. Žejdl Hosté: 00:14. Lenc, 29:32. L. Hudáček, 36:11. Valský, 58:59. Birner Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Kolmann – Birner, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – Valský, Redenbach, Lakatoš – D. Špaček, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Hodek, Lacina – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 4054 diváků

Vervu spasil v 60. minutě Trončinský

Už ve třetí minutě skončil zápas po souboji u hrazení pro hostujícího beka Pichého. Skóre mohl ze sóla otevřít Skladaný, trefil však pouze beton hostujícího brankáře Petráska. Ani střela Švrčka nepropadla za jeho záda. Těsně vedle tyčky skončila Mrázova teč v přesilovce.

Na druhé straně do šance poslal Litvínov nepřesnou rozehrávkou Káňa, ale ani hosté stavem nepohnuli. Hanáci pak měli k dispozici 49 sekund přesilovky pět na tři a brzy ji využili zásluhou Ostřížka. Právě úspěšný střelec minutu před koncem třetiny chyboval a nabídl Hüblovi samostatný únik, Konrád ale spoluhráčovu chybu napravil a puk vyrazil.

Litvínov začínal druhou třetinu přesilovkou. Ščotka během ní našel Válka a ten puk doklepl za Konrádova záda. Vzápětí Skladaného pokus vykryl Petrásek. Početní výhodu dostali i domácí. V oslabení se ocitl před Konrádem osamocený Lukeš, ale domácí brankář puk přikryl. O další únik hostů se postaral Tročinský, ale domácí z protiútoku díky Ostřížkovi získali vedení zpět na svou stranu. Hned 56 vteřin poté Laš zvýšil.

Vrátit Vervu do hry mohl po Petráskově nahrávce Petružálek, jenže puk skončil pouze v Konrádově lapačce. Holec tři minut před koncem druhé třetiny trefil tyč a místo čtvrtého gólu domácích přišli chvilky Severočechů. Po nahrávce Kašpara se trefil Hanzl a sám Kašpar pak 57 sekund před druhou přestávkou vyrovnal.

Třetí třetinu začali lépe hosté, ale střely Válka a Mikúše gólem neskončily. Ve 44. minutě Tomeček poslal puk do strany Handlovi, ten se rozhodl zakončovat sám a Olomoučtí opět vedli. Necelé tři minuty před koncem základní doby hrál Litvínov přesilovku, pak to navíc zkusil bez Petráska. A uspěl, když opětovné vyrovnání zařídil Tročinský.

Zápas nakonec rozhodlo až prodloužení, když po přihrávce Lukeše uklidil puk do brány Ščotka.

Ohlasy trenérů

Jan Tomajko (Olomouc): "Pro nás to bylo smolné utkání. V utkání jsme vedli a vždy jsme to ztratili. Věřili jsme, že stav 4:3 udržíme, ale pak jsme bohužel šli do oslabení a dostali v něm gól. Vyloučení Laše je škoda, ale bylo to v zápalu boje. Škoda toho závěru, ale nedá se nic dělat, myslím si, že jsme byli hodně nervózní. Musíme bojovat v dalších zápasech o to, abychom se dostali do desítky."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "Utkání pro nás dopadlo velmi dobře. Od začátku se pro nás nevyvíjelo moc dobře, udělali jsme tam dvě technické chyby a poslali se do tří. Olomouc vstřelila branku, pak se nám podařilo vyrovnat. Přes další dva góly Olomouce jsme to nevzdali a hráli jsme dál. Vyrovnali jsme, potom během utkání to pro nás bylo ale těžší, protože nám vypadli dva zranění obránci ze základní sestavy, kteří nedohráli. Hráli jsme tak jen na pět zadáků. Ve třetí třetině jsme dostali branku, ale nesložili jsme zbraně, kluci to parádně odmakali. A myslím, že zaslouženě i se štěstím se nám povedlo v power play srovnat. Samozřejmě v prodloužení je to potom vabank. Nám se podařila dobře sehrát akce a máme dva body. Podle vývoje utkání jsme za ně strašně rádi."

SESTŘIH: Olomouc - Litvínov 4:5pp. O bodu navíc pro hosty rozhodl Ščotka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:19. Ostřížek, 24:33. Ostřížek, 25:29. Laš, 43:44. Handl Hosté: 21:29. Válek, 37:22. M. Hanzl, 39:03. Kašpar, 59:03. Trončinský, 62:41. Ščotka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Hlaváč – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Holec – Laš, Skladaný, Mráz – J. Káňa, Handl, V. Tomeček. Hosté: Petrásek (Janus) – Ščotka, Trončinský, Piché, Graborenko, L. Doudera, Hunkes, Šesták – Trávníček (C), M. Hanzl, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Svoboda, J. Mikúš, Kašpar – Helt, M. Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Pavlovič – Jelínek, Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

Demolici Dynama rozpoutala 2. třetina

Plzeň se ujala vedení hned z první šance, když přečíslení vyřešil střelou k tyči Eberle. Za necelé dvě minuty vyrovnal v přesilovce Ihnacak, který prostřelil Milčakova ranou přes obránce.

Dynamo drželo s favoritem krok zhruba do poloviny zápasu. Na gól Kindla, který šikovně tečoval před Kloučkem, zvládl ještě za 12 vteřin odpovědět střelou do horního rohu branky Ihnacak. Za dalších 49 vteřin se ale prosadil Kodýtek a Škoda si otevřela střelnici. Během dvou a půl minuty vstřelili hosté další tři branky.

V 31. minutě se podruhé v zápase trefil z mezikruží Kodýtek a prakticky z totožného místa za minutu skóroval i Jones. Kloučka, který se asistencí podílel na obou gólech Dynama, nahradil v pardubické brance Kacetl, ale toho o čisté konto rychle připravil ranou od modré Vráblík. Zatímco Plzeň skoro všechny své příležitosti proměnila, Dynamo ztroskotávalo na Milčakovovi. Zblízka neuspěl Rolinek a samostatný únik nedotáhl Hovorka.

Pardubice zkoušely zápas zdramatizovat. Po nevyužitých šancích Hovorky a Schause se ve 47. minutě prosadil důrazný Cardwell a domácí ožili. Jenže v 50. minutě dal sedmou plzeňskou branku Indrák a v 53. minutě se v přesilovce trefil od modré Moravčík. Zápas se pak v ofenzivní náladě z obou stran už jen dohrával.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Nezbývá mi nic jiného, než poblahopřát soupeři k výsledku a především k výkonu. Viděli jsme tady momentálně nejlepší mužstvo extraligy. V první třetině jsme silou vůle a dodržováním taktiky zůstávali ve hře a já jsem s ní byl spokojený. Bohužel jsme si začali myslet, že můžeme hrát s Plzní vyrovnaný hokej, a samozřejmě jsme se nestíhali vracet z útoku, kvůli čemuž jsme inkasovali několik branek z druhé vlny. V posledních zápasech se nám tohle nestávalo, teď jsme za šest a půl minuty dostali pět kusů, což je tragické."

Ladislav Čihák (Plzeň): "Měli jsme dobrý vstup do utkání, vedli jsme 1:0, a přestože nám soupeř hned vyrovnal, tak první třetina byla z naší strany dobrá. Soupeř byl nepříjemný, cítil šanci. V kabině jsme si řekli, že musíme být trpělivější, lépe překonávat střední pásmo a dostávat kotouč na zadní mantinel. Druhá třetina byla velmi povedená, hlavně gólově, stejně tak i ta třetí. Jsem rád, že na rozdíl od minulého utkání se nám povedl začátek zápasu. Celých šedesát minut jsme odehráli ve velmi solidním tempu."

SESTŘIH: Pardubice - Plzeň 3:8. Plzeňskou kanonádu řídila Kodýtkova formace

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 05:48. Ihnačák, 27:00. Ihnačák, 46:50. L. Horký Hosté: 04:02. Eberle, 26:47. D. Kindl, 27:49. Kodýtek, 30:37. Kodýtek, 31:45. Jones, 33:09. Vráblík, 49:59. Indrák, 52:35. Moravčík Sestavy Domácí: Klouček (32. Kacetl) – Eklund, Holland, Mikuš, Schaus, J. Zdráhal, Cardwell, Porseland – Rolinek (C), Bubela, Hovorka – P. Sýkora (A), Ihnačák, Marosz (A) – Machala, Mandát, L. Horký – Dušek, J. Kloz, Poulíček. Hosté: Miltchakov (Frodl) – Pulpán, Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Kodýtek, Eberle – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A) – Preisinger. Rozhodčí Robin Šír, David Klouček, Vít Komárek, Adam Kika Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Černou sérii protáhl Ostravanům Fořt

Beranům vyšel vstup do utkání skvěle, když už po 19 vteřinách šli do vedení. Ondráček nestřílel od modré čáry nikterak ostře, díky zaváhání gólmana Dolejše ale puk skončil v síti. Ondráčkovu radost však rázem vystřídalo zranění ramena, vinou kterého hned po druhém střídání v utkání odcestoval do nemocnice.

Vítkovice dokázaly na rychlou branku soupeře rychle zareagovat, když už ve čtvrté minutě slavil vyrovnání Roman. Útočný hokej pokračoval nadále, ale i když byli o něco aktivnější domácí, do vedení šli hráči Ridery. Při vyloučení Valenty nejdříve sice Roman trefil jen horní tyčku, ale Olesz už byl se střelou z otočky úspěšnější.

V tu chvíli zbývalo do přestávky něco přes dvě minuty, v těch však Zlín ještě dokázal vyrovnat po úspěšné dorážce Šlahaře.

Do prostředního dějství vstupovali hosté v početní výhodě, znát to ale nebylo. Celkově druhá třetina ztratila ze svého úvodního ofenzivního stylu. Když už nějaká možnost přišla, chybělo jí lepší řešení. Domácí šli přesto ve 36. minutě do vedení: Fryšara sice nebyl za brankou v komfortní pozici, i tak ale dokázal za Dolejšovým betonem procpat puk do brankoviště, odkud jej do sítě dopravil Fořt.

Na začátku třetí dvacetiminutovky hráli Ostravané dvakrát přesilovku, ani jedna se jim však nepovedla. Spíše naopak, v obou měl možnost Fořt, podruhé dokonce uháněl sám na branku, ideálně zakončit se mu ale taktéž nepodařilo.

Štěstí se ale k Fořtovi přece jen nakonec přiklonilo. Při ponechané výhodě hráli Zlínští v šesti a také toho využili. Právě Fořt z hranice brankoviště druhým gólem v utkání zvýšil na 4:2. Hosté už zareagovat nedokázali, naopak na konečných 5:2 upravil v samém závěru při početní výhodě Fryšara.

Ohlasy trenérů

Martin Hamrlík (Zlín): "Díky celému mužstvu, od začátku jsme šlapali a vyhráli jsme zaslouženě. Možná se zdálo, že brankář Kašík dostal dva blbé góly, ale v kritických momentech tým podržel. Jinak jsme se drželi plánu, jsme spokojeni s předvedenou hrou a výsledkem. Kaňkou na zápase je zranění Jirky Ondráčka, který je dle prvotních prognóz na tři týdny mimo. Musíme sehnat nějakého hráče, na čtyři pětky teď nemáme."

Pavel Trnka (Vítkovice): "Z první střely jsme dostali gól, to nás dostalo do útlumu. Byla to ale třetina, která by měla odpovídat play off hokeji. Z obou stran super výkon. Bohužel my jsme druhou a třetí třetinu od toho ustoupili a Zlín v tom pokračoval. Ukázal aktivní výkon, který se v play off hraje. Náš výkon neměl koule, v šancích jsme byli nešikovní, pomalí. Přesilovky nás víceméně zabily, nejsme schopni si zpracovat jednoduchou nahrávku."

SESTŘIH: Zlín - Vítkovice: 5:2. Berani se dotáhli na postupová místa do osmifinále

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:19. J. Ondráček, 18:32. Šlahař, 35:37. Fořt, 50:08. Fořt, 59:37. Fryšara Hosté: 03:22. O. Roman, 17:16. Olesz Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Žižka (C), Řezníček, Valenta, Ferenc, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Fryšara, P. Sedláček, Okál – Václavek, Popelka, E. Kulda. Hosté: Dolejš (Piták) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Černý, Hrabal, Mrázek – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Antonín Jeřábek, Jan Hribik – Milan Kis, Lukáš Rampír Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 3362 diváků