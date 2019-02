Birner ozářil derby čtyřmi body. Přitom byl rád, že se nepozvracel | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mladá Boleslav - Liberec: Michal Birner poslal puk do prázdné brány, 1:4 VŠECHNA VIDEA ZDE

Výhra za tři body, k tomu gól a tři asistence, to se hodnotí moc pěkně…

„Já jsem maximálně spokojenej, že jsem dohrál, protože nejsem fit. Bojoval jsem tady sám se sebou, kluci v lajně mi strašně pomohli a dnes to jde za nimi, ne za mnou. Já se hlavně snažil naší lajně neubližovat, byl jsem tam spíš jako sparing… Že k tomu přišly i body, to je velký plus.“

I když vám nebylo dobře, co rozhodlo o vašem startu – síla a váha derby?

„Určitě. Ještě v neděli ráno jsem se cítil O. K, ale po obědě už mi nebylo dobře. Po prvních dvaceti minutách jsem se chtěl svlíknout, ale něco uvnitř mi říkalo, abych to nedělal. Hlavou se mi honilo, že by nebylo dobrý dělat takové gesto vůči týmu. Řekl jsem si, že i kdybych se měl na ledě pozvracet, zůstanu. A jsem rád, že jsem se tak rozhodl.“

Být někomu špatně a odejít z bitvy se čtyřmi body… Co až se vám udělá líp, kolik toho bude?

(usmívá se) „U mě tyhle počty nefungují, určitě ne. Takovéhle body jsou u mě jeden velký záchvěv. Já jsem šťastnej za vítězství, to je strašně důležitý. Jdeme si za svým cílem, který chceme splnit. Nebojím se říct, že nám jde o vítězství v základní části. Byli bychom velcí alibisti, kdybychom říkali, že nám je to jedno. Ne, my prostě chceme další pohár.“

Je hráčské ukázat sebevědomí, ne?

„Přesně tak. Nevidím na tom nic špatného, pokud něco chcete a po něčem jdete, nesmíte se bát o tom mluvit. Já to tak chci, kvůli tomu jsem se sem vracel. Pro splnění našich cílů uděláme cokoli.“

Páteční domácí bídu se Zlínem 2:3 jste v Boleslavi ideálně odčinili, souhlas?

„Ano. My jsme poslední zápas odflákli, Zlín nás zaslouženě vyprovodil, dal nám velkou lekci. Ale pořád lepší dostat lekci teď, než v sedmém zápase play off. Hodně jsme si k tomu pověděli a bylo to tady znát.“

Vaše první formace byla u všech čtyř gólů, sedlo vám to náramně…

„S Liborem Hudáčkem nastupujeme od té doby, co jsem přišel do Liberce. Rozumíme si, víme o sobě, Radan Lenc k nám skvěle zapadl. Má to chemii, pohyb, nápady, tohle od nás trenéři chtějí. Ale je tam cítit i tvrdá práce, díky ní jsme góly dávali. Víc prací, než nějakou myšlenkou.“

Jak týmu pomáhá vědomí, že předvedete tak kvalitní výkon i bez es Kvapila a Filippiho?

„To je vizitka libereckého týmu. Takhle je to u nás postavené. Víme, že když nám vypadne jeden, dva hráči, dokážeme se s tím vypořádat. Máme farmu v Benátkách, která nás zásobuje, kdykoli je zapotřebí. Tady se ukazuje, že je to skvělý nápad. Vezměte si Dana Špačka, přišel z Benátek a z fleku odehrál vynikající zápas. Takové kluky musíme mít v týmu, jestliže chceme udělat velký úspěch. Jinak, nejlepší hráč extraligy (Kvapil) vám vždycky chybí a Tomáš jakbysmet. O to víc jsme tu chtěli hrát týmově, což se povedlo. Doufáme však, že brzy budou zpátky, oba jsou obrovskou součástí týmu.“

Zmínil jste odfláknutý pátek, na Liberec občas padne horší zápas. Je to tím, že třeba po pěti výborných utkáních poklesne pozornost, míra odhodlání a na to dojedete?

„Prohrát se může, nejde vyhrát 52 zápasů v řadě. Musí se prohrát se ctí a s vědomím, že jsme tam nechali všechno, soupeř byl lepší a jedeme dál. Což tam proti Zlínu nebylo, vycvičil nás ve všem, i v tom, jak chtěl. Bylo super, že jsme na další zápas jeli zrovna sem. Tady to má vždycky náboj, neříkám, že jsme sem jeli se staženým zadkem, to ne, ale uvnitř sebe cítíte, že derby bude bolet, že přijdou emoce. A my ho super výkonem vyhráli.“

Po třetím gólu na liberecké klubko včetně vás málem dopadla vhozená flaška. Musel jste být hodně rád, že i tahle boleslavská střela šla mimo…

„Mně to přijde úplně zbytečný. Chápu emoce diváků, fandí svému týmu, ale tohle na stadiony nepatří. Je to strašná škoda. Hokej měl náboj, byl to atraktivní boj a do toho přijdou tyhle věci… Věřím tomu, že z těch 4020 diváků bylo 4019 super fanoušků, ale vždycky se najde jeden takovej… Jak říkám, veliká škoda.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:33. Žejdl Hosté: 00:14. Lenc, 29:32. L. Hudáček, 36:11. Valský, 58:59. Birner Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, Žejdl, Šťastný – Pacovský, P. Musil, Látal – Flynn, T. Knotek, P. Kousal. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Kolmann – Birner, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – Valský, Redenbach, Lakatoš – D. Špaček, J. Vlach, M. Zachar. Rozhodčí Hodek, Lacina – Kajínek, Zavřel Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 4054 diváků