Extraligu nadchl olomoucký talent. Handl (16) se blýskl krásným gólem | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:19. Ostřížek, 24:33. Ostřížek, 25:29. Laš, 43:44. Handl Hosté: 21:29. Válek, 37:22. M. Hanzl, 39:03. Kašpar, 59:03. Trončinský, 62:41. Ščotka Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Hlaváč – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Holec – Laš, Skladaný, Mráz – J. Káňa, Handl, V. Tomeček. Hosté: Petrásek (Janus) – Ščotka, Trončinský, Piché, Graborenko, L. Doudera, Hunkes, Šesták – Trávníček (C), M. Hanzl, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Válek – Svoboda, J. Mikúš, Kašpar – Helt, M. Havelka, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Pavlovič – Jelínek, Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

Ten byl společně s dvougólovým Davidem Ostřížkem jedním z mála pozitiv Mory při smolné porážce 4:5 v prodloužení. „Dát první extraligový gól je dobrý pocit, a kdybychom vyhráli, jsem extrémně šťastný. Teď je to však spíš špatné, protože jsme furt útočili, ale zapomněli jsme na zadní vrátka,“ hodnotil své bezprostřední dojmy talent Hanáků, jenž hrál své 10. utkání v nejvyšší soutěži.

Skvělý výkon mladého Handla nezapomněli okomentovat ani oba trenéři. „Odehrál výborný zápas, gól si zasloužil. Kdybychom si nemysleli, že má extraligový potenciál, tak nehraje,“ hodnotil svého svěřence trenér Mory Jan Tomajko.

A podobně mluvil i litvínovský asistent trenéra Radim Skuhrovec, který kromě Handla zmínil i svého Myšáka. „Jsou to kluci, kteří spolu hrají i za reprezentaci. Jenom bychom chtěli, aby takových hráčů bylo víc a mohli bychom je víc hrát. Přeju jim, aby v takhle nastartovaných kariérách pokračovali a své dovednosti a schopnosti zdokonalovali. Jenom houšť!“ řekl.

Co na to Handl? „O žádné mé roli jsme se s trenéry nebavili, ale jsem jim hrozně moc vděčný za šanci. Prostě musím na ledě bojovat. Extraliga je úplně něco jiného než nároďák nebo juniorka, je to tady všechno o sto procent rychlejší,“ řekl 194 centimetrů vysoký centr, který obdivuje spoluhráče Zbyňka Irgla. „Hrozně moc maká. Furt se připravuje na každý trénink a zápas, neustále se chce zlepšovat. Neskutečný hokejista,“ uzavřel obdivně.

