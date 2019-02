Piráti vzali Spartě bod. Šestka? Spíše si hlídáme zadek, říká Buchtele | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 40:24. Klhůfek, 43:35. Koblasa Hosté: 14:42. Rousek, 38:30. Buchtele, 61:01. Pech Sestavy Domácí: Peters (Stezka) – Jank, Knot, L. Kovář, Buchtela, Dietz, D. Zeman, Trefný – Sklenář, V. Růžička, Gut – Marjamäki, Vantuch, Duda – Tomica, Raška, J. Stránský – Koblasa, Chlouba, Klhůfek. Hosté: Machovský (J. Sedláček) – Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček, Piskáček, Blain, Kalina, Delisle – Smejkal, Sill, Beran – Roberts Bukarts, Klimek, Jarůšek – Forman, Pech, Buchtele – Rousek, Klíma, Kudrna. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Jindra, Zíka Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 4 542 diváků

Berete dva body. Jak moc ale mrzí ztráta toho jednoho, když jste před třetí třetinou vedli 2:0?

„Když se na to podívám globálně, můžeme být rádi za ty dva. Utkání jsme ztratili úplně zbytečně. Mohli jsme odvézt tři, ale klidně taky žádný bod.“

Jak si vysvětlujete velkou ztrátu aktivity ve závěrečné části?

„V kabině jsme si říkali, že musíme udržet tenhle stav co nejdýl. Pak vyjedeme na led a za pět minut je to 2:2. Začali jsme se strachovat, abychom aspoň nějaké body odvezli. Pak jsme to naštěstí uklidnili a dotáhli to do prodloužení. Už druhá třetina ale nebyla úplně naše. Měli jsme dost oslabení, která nám vzala nějaké síly. Ty pak možná chyběly. Ale nevím, nechci se vymlouvat. Nevím, čím to bylo.“

V prodloužení jste připravil vítěznou trefu pro Lukáše Pecha. Jak byste akci popsal?

„Parádně mi to dal do jízdy Jerry Blain, zatáhl jsem puk do pásma a hned jsem hledal Pecháčka. Jejich bek to ale zblokoval. Kotouč mu zůstal mezi nohama, rychle jsem ho vytáhl a přečíslení dvou na jednoho už jsme si poradili.“

Znovu jste potvrdili to, že jste nejlepším týmem na ledech soupeřů. Kdyby se však hrálo jen na body z O 2 areny, byli byste až dvanáctí.

„Doma jsme nucení víc tvořit a nejdou nám tam přesilovky. Tam bych možná hledal kámen úrazu. Jinak nad tím ale nepřemýšlíme.“

Napadá vás, co musíte do finiše extraligy zlepšit? Výkony jsou stále hodně kolísavé, jejich křivka úplně nahoru nejde.

„Jediný náš plán je sbírat body. Nemůžeme moc koukat na to, jaký průběh to bude mít, jak k nim dojdeme. Musí nás zajímat jen konečný výsledek.“

A na tabulku se koukat budete?

„To asi jo. Dost nám tam dýchají na záda, spíše si teď zase musíme hlídat ten zadek. V kabině jsme si dali ale jasný cíl, za kterým jdeme a musíme ho splnit.“

Jaký to je cíl? Šestka?

(úsměv) „Určitě po šestce pokukujeme, ale jak říkám, spíše se musíme dívat za sebe.“

