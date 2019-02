Peterek dostal debut k osmnáctinám: Táta mi říkal, ať nejsem nervózní | iSport.cz

„Já jsem si to užil, dostal jsem celkem dost prostoru, každé střídání jsem se snažil,“ říkal sedmnáctiletý útočník, který v Chance lize za Frýdek-Místek odehrál v sezoně 37 duelů (2+8). „Myslím, že jsme neodehráli špatný zápas, měli jsme nějaké šance, které jsme bohužel nevyužili. Nebyl to špatný zápas, štěstí nestálo na naší straně. Škoda.“

Co vám před premiérou říkal táta?

„Ať si to užiju, ať nejsem nervózní a snažím se co nejvíc držet na puku.“

Nebyl jste nervózní?

„Byl, to nejde nebýt nervózní. (usměje se) Jak jsem ale vlezl na led, tak to ze mně spadlo.“

V sobotu jste s Frýdkem-Místkem hráli na Slavii (výhra 2:0, Peterek 0+1), kdy jste se dozvěděl, že naskočíte i do extraligy?

„Hned po zápase za mnou přišel trenér Wojnar, že se mám hlásit tady v Třinci.“

Jaký to byl pocit?

„Byl jsem překvapený, nečekal jsem to. Je tady nadupaná sestava. Byl jsem za to rád.“

Třinci teď chybí útočníci Cienciala, Adamský, Polanský... Jaký byste mohl být do budoucna typ vy? Ke kterému z těchto hráčů je váš styl nejbližší?

„Možná k Poldovi? Typologicky. Umí najít spoluhráče, taky se snažím tvořit hru, tak asi on.“

Jak velký jste zaznamenal rozdíl proti první lize?

„Bylo to rychlejší. Kometa má výborný tým, zkušené hráče, bylo to těžší, rychlejší. Ale není to takový extra rozdíl. Naskočil jsem už i v Lize mistrů a přišlo mi, že tam jsem měl víc prostoru, bylo to víc uvolněnější. Kometa hrála dobře defenzivně, dobře si hlídali hráče, bylo to těžší.“

V úterý máte osmnáct, můžete ještě dostat lepší dárek než premiéru v extralize?

„Ne, je to jeden z nejlepších dárků, co jsem mohl dostat. Jsem rád, že jsem šanci dostal. Ještě před osmnáctinami. Táta myslím říkal, že poprvé s áčkem byl v šestnácti, sedmnácti, tak jsem rád, že jsem se v tom tátovi dorovnal.“

Táta v minulosti vzpomínal, že se ve svém prvním zápase proti ligovému týmu v Litvínově hned „poštěkal“ s Vladimírem Růžičkou. Vy jste nečekal podobný zážitek, třeba s Eratem?

„ Ne. Ale znám se s Michalem Barinkou, jeho syn se mnou hraje v reprezentaci a v létě jsme spolu trénovali. S ním se trošku znám, jinak tam nebylo nic takového.“

Nebyl Barinka překvapený, že vás vidí na ledě?

„To nevím, to se zeptejte spíš jeho. (usměje se) Na ledě neříkal nic, jen jsme se zdravili po zápase.“

Táta má v lize přes tisíc zápasů, bude těžké jej dorovnat?

„To určitě. Tisícovku nemá moc hráčů v lize, bude to těžké. Ale kdo ví, budu se snažit.“