Extraligový POWER RANKING: V Třinci běhají krysy, v Chomutově je život | iSport.cz

forma extraligových klubů podle deníku Sport

1. Mountfield HK (+9)

Tři výhry, tři inkasované góly, skvělou formu týmu podtrhuje excelentní práce brankáře Pavelky. A co přijde teď? Přesně podle hradecké logiky může Pavelka zamířit pod deku a od úterý zase uvidíte Maxwella.

2. Zlín (+7)

Pokud fandíte Zlínu, může vás dnes pokousat pes, označkovat vaše rameno holub, spadnout vám jediné klíče od bytu do kanálu, ale stejně se smějete. Ta parta vyhrála počtvrté za sebou. POČTVRTÉ!

3. Kometa (+4)

Přišel, viděl, Čiliak. A najednou zase začínáte mít pocit, že Kometa může vyhrát válku, i když má místo ofenzivních zbraní jen pár špuntovek. Slovenský brankář nastoupí, trochu zčervená a pak všechno ucpe.

4. Plzeň (+1)

Asistent trenéra Hanzlík vyjádřil ve středu přání, že by bodla nějaká krizička. V pátek pak možná přišla, kdy Plzeň prohrála s Chomutovem po nájezdech. Ale stejně je to úlet. Vyhráváte a chcete problémy?

5. Liberec (-4)

Vyjít na Ještěd po rukou? Zhruba tahle byly těžké bitvy v Třinci a Boleslavi. Tygři je zvládli. Pak máte hodit ohryzek ze dvou metrů do koše a vysklíte bývalým jablkem okno. To byla porážka se Zlínem.

6. Sparta (-3)

Byly dvě možnosti, jak tým přijme noční trénink po zápase v Pardubicích. A) Trenér je absolutní blbec. B) Zasloužíme ještě zbičovat po zádech a zakázat televizi. Vyhrálo B, od té doby Sparta dvakrát vyhrála.

7. Chomutov (+7)

Kousek od haly mají kamencové jezero, takové malé mrtvé moře, kde by chcípla každá ryba, ale vědci v něm našli zhruba 30 mikroorganismů. A s Piráty je to podobné. Zdálo se, že je to mrtvé moře. Ale život tam je.

8. Litvínov (-2)

Ano, dvakrát jste vyhráli v prodloužení, což je samo o sobě fajn. Ale udělali jste jinou věc, ještě lepší. Připojení ke kampani Daruj háro, která pomáhá bojovat dětem s nádorovým onemocněním, je nejvíc.

9. Olomouc (-1)

Když hraje Ludvík Rutar s číslem 21, pak do týmu přijde bratranec Adam a dostane jeho dres, je to úplně to samé, jako když se v napuštěné vaně vykoupou děti, pak máma, nakonec táta a ještě sedí na špuntu.

10. Pardubice (+3)

Bude dlouho trvat, než ze sebe strhnou nálepku Sin City, města hříchu, kde se po nocích prohánějí snad už i čerti. Na ledě to dává ale konečně pomalu smysl. A dobrá zpráva? Plzeň fakt v baráži hrozit nebude.

11. Mladá Boleslav (-9)

Máte docela dost lidí, kteří si za pivní lázně platí. Sparta je dostala po výhře v Boleslavi zadarmo! Navrhujeme trest, že kdo to udělá příště, nahatý se rozeběhne a holým zadkem pojede po zápase po ledě.

12. Karlovy Vary (0)

Víc a víc se zdá, že tenhle plavec přepálil start. Vypadalo to, že v klidu zvládne La Manche, místo toho polyká andělíčky na rybníku za chatou. Série porážek znamená jediné, záchranářské práce jedou naplno.

13. Vítkovice (-2)

Není normální, že sever Moravy nevyhrál ani jeden zápas z pěti. OK, kdyby v tom byly jen Vítkovice, hodíte to na absenci Bartošáka. Ale i Třinec? Nesnědli tady to vyhlášené polské hovězí?

14. Třinec (-10)

Čekáte, že se v téhle pekárně budou podávat voňavé koláče a ucítíte nejvybranější chutě. Místo toho mají jen plesnivý chleba a po podlaze, byť je ze zlata, běhají krysy. To je teď Třinec. Prohrává. Těžké zklamání.

Čísla za jmény klubů znamenají posun žebříčkem Sportu oproti minulému týdnu.

