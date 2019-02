Ščotka po prohře: Jde to i na můj vrub. Hlava nám na začátku nefunguje | iSport.cz

Začalo všechno podobně špatně jako naposledy s Třincem?

„Ano, je to druhý zápas v řadě, kdy jsme dostali tři góly v první třetině. Asi nám hlava na začátku zápasu nefunguje, jak by měla. Tohle prostě není normální, abychom začali a hned prohrávali 0:3. To je špatný.“

Napadá vás, proč litvínovská výkonnost začala v klíčové fázi sezony tak padat?

„Teď je to špatné. Závěr sezony, kdy bychom všichni měli zabrat, jdeme podruhé za sebou do zápasu tak, že dostaneme tři góly. Byl jsem navíc u všech gólů, jde to i na můj vrub. Takhle to prostě nejde.“

Máte toho plnou hlavu?

„Jo, dost. Štve mě to, nebo bych řekl i něco horšího... Nevím, co mám udělat. Prostě se musíme všichni víc koncentrovat, abychom neměli takové vstupy do zápasů. Já si vyčistím nějak hlavu a v neděli do toho jdeme znovu. A už to musí být lepší.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 4:1. Domácí o své výhře rozhodli během úvodní třetiny 720p 360p REKLAMA

Zlín porazil Spartu, Olomouc vyhrála nad Libecem. Je to velká komplikace vzhledem k počtům pro play off?

„Je to komplikace. Ale pořád je do konce ještě dost zápasů, ve hře patnáct bodů. Musíme být lepší, vyhrát aspoň čtyři, ať projedeme do předkola.“

V čem cítíte, že můžete být lepší než Zlín, Olomouc, nebo Sparta, abyste jednoho z nich dostali pod sebe?

„V tuhle chvíli hodně těžká otázka. Ale máme podle mě kvalitní mužstvo, které by mělo umět dávat víc gólů než jeden, nebo dva za zápas. Na ty se vyhrává špatně. Tam bychom měli být silnější než ostatní, máme ofenzivní sílu. Doufám, že to zvládneme a nebudeme ti, kdo se bude dívat na desítku ze spodu.“