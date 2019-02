Rosandič parádně kličkoval na modré. Klidně si lehnu i do branky, vtipkoval | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Mountfield HK - Litvínov: Maxwell bez čistého konta, v přesilovce ho překonal Mikúš, 4:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Při trefě na 2:0 jste soupeře vymáchal na modré. Byla to ukázka velkého sebevědomí?

„Tentokrát nám tam takové parádičky docela vycházely, můj gól, nebo ten Kukův (Romana Kukumberga), to byly věci jako do hitparády. Ale nakonec nejde o to, jak jsou góly hezké, ale hlavně, že padají. Důležité je, že jsme vyhráli.“

Kdyby klička na modré nevyšla, hrozil brejk. Bleskne v tu chvíli hlavou, že jdete do rizika?

„Když o tom pak zpětně přemýšlíte, nebo si vzpomenete na góly, které dřív padly... Jsou zvyky, které máte nějak v sobě, pak přijde zápas a jde to tam samo. Nijak nad tím nepřemýšlím.“

A o vítězné euforii, kterou teď Hradec rozjel čtyřmi výhrami venku?

„Po poslední reprezentační přestávce jsme se dostali do pohody a to je super, natáhli jsme šňůru výher před play off. Chceme si udržet co nejvyšší pozici, abychom si ubránili domácí prostředí pro vyřazovací boje.“

Vypadli vám ale další dva útočníci, teď byli mimo klíčoví pracanti Koukal s Dragounem, celkem Hradci chybí už pět ofenzivních hráčů. Je to velký problém?

„Je to těžké. Musíme umět zabodovat i bez nich, jinak to nejde. Čtvrtá lajna proti Litvínovu byla složena ze dvou mladších kluků a obránce a odehráli super zápas. Ukázali jsme, že dovedeme týmovostí porazit každého.“

Mountfield HK - Litvínov: Další gól domácích, tentokrát se prosadil Rosandič, 2:0 720p 360p REKLAMA

V minulé sezoně byste na křídlo šel vy jako nouzová záplata. Stoupá teď vaše role?

„Ještě i tuhle sezonu jsem hrál vepředu. (usměje se) Ale snažím se hrát jednoduchý hokej, co nejméně vymýšlet a co bude, to bude. Ať mě dají do branky, do útoku... Udělám, cokoliv trenér řekne.“

Do brány byste šel taky?

„Co jiného? Kdyby mi trenér řekl, ať si tam lehnu, už tam ležím.“ (směje se)

V neděli hrajete v Liberci, ztrácíte na něj tři body. Cítíte ještě šanci zabojovat o Prezidentský pohár?

„Určitě, teď to celou dobu bylo tak, že vyhráváme my, Plzeň i Liberec, i když ten teď ztratil v Olomouci. Snažíme se každý zápas jít na led s pokorou, hrát náš hokej. Ale jasně, v Liberci to bude teda zase pěkná sekanice, pořádný zápas. Těším se tam.“

Co se týká defenzivy, jako byste chytali play off hokej. Neinkasujete tolik. Cítíte tady velký posun?

„Oba brankáři nám chytají skvěle, drží nás Jarda Pavelka i Brandon Maxwell. Kdo nastoupí, chytá výborně. Dostáváme teď málo gólů, ano. Ale je to hlavně jejich zásluha.“

Tak to vás do branky trenér asi nepošle...

„No, doufám, že ne. (usměje se) Nechtěl bych dopadnout jako ten útočník Slovanu Bratislava (Casey Bailey), který seděl na střídačce KHL v brankářské výstroji.“

SESTŘIH: Mountfield HK - Litvínov 4:1. Domácí o své výhře rozhodli během úvodní třetiny 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Litvínov: V přesilovce se prosadil Cingel, 4:0 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:04. Zámorský, 07:03. Rosandić, 09:09. Kukumberg, 21:23. Cingel Hosté: 35:43. J. Mikúš Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić – Smoleňák, Rákos (A), M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Kukumberg, Miškář – Štindl, Nedvídek, Sklenář. Hosté: Janus (Petrásek) – Trončinský, Šesták, Březák, Ščotka, Graborenko, L. Doudera, Strejček – Válek, V. Hübl (A), F. Lukeš – Petružálek (A), M. Hanzl, Trávníček (C) – Kašpar, J. Mikúš, Jurčík – M. Havelka, Jícha, Helt. Rozhodčí Šír, Kika – Kajínek, Zavřel Stadion ČPP Aréna Návštěva 5237 diváků