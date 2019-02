ONLINE: Liberec srazil Hradec v oslabení 6:3. Plzeň - Olomouc 1:2 | iSport.cz

Berani vyhráli šestý zápas ze sedmi

Zápas začal opatrně, a tak Zlínu do vedení pomohla hned první šance v páté minutě, kdy Gazdovu střelu od modré čáry dorazil do branky Kulda. Pardubice zahrozily jen šancí Machaly, který z otočky minul, jinak byli hostující hráči mnohem nebezpečnější.

Po krásné kombinaci zvýšil vedení Beranů ve 12. minutě Honejsek a poté nebyl daleko od třetí branky hostů Kubiš. V závěru první třetiny se sportovním gestem blýskl Okál, který odvolal signalizovaný faul na svou osobu.

Dynamo se po pauze vzchopilo a Kašík musel v krátkém sledu likvidovat šance Marosze a Rolinka. Hovorkovu šanci pak zlínský gólman zastavil svou maskou, ale ve 28. minutě už nestačil na zakončení Petra Sýkory, který ho po buly v útočném pásmu překonal rychlou kličkou do bekhendu. Tím však vzepětí domácích hráčů skončilo.

Zlín si postupně vzal režii zápasu zpět a dvougólový náskok mohl zajistit Šlahař, jenže přečíslení dvou proti jednomu zakončil jen do Kacetla. Domácímu gólmanovi zákroky rychle přibývaly, ale ve 36. minutě ani on nestačil na tvrdou ránu Ference od modré čáry. Pro zlínského beka to byl první extraligový gól v sezoně. Náskok Beranů přečkal i šanci Ihnacaka, který tečoval puk těsně mimo branku.

Pardubice se ve hře dopředu trápily a jejich zmar gradoval ve třetí třetině, kdy se Zlín zatáhl do defenzívy a soustředil se především na hlídání dvoubrankového náskoku.

Naději vykřesalo Dynamo až v 56. minutě, kdy přesilovku čtyři na tři ještě vylepšilo odvoláním brankáře a Eklundova střela se od obránce odrazila za Kašíka. Naprosto totožná situace nastala i za dvě minuty, ale tentokrát už Fořt trefil prázdnou branku a bylo rozhodnuto.

Ladislav Lubina (Pardubice): "Upadli jsme do nějaké letargie. Myslím si, že spoustu věcí si komplikujeme sami. Vždycky platilo, že když se hra nedaří, tak se musí začít u jednoduchých věcí, a mně připadá, že to děláme všechno obráceně. Je to další podnět do tréninků, musíme všechno zjednodušit a zrychlit, ať už se to týká přechodu do útoku nebo přepínání z útoku do obrany. Pokud si budeme hru komplikovat nepřímočarostí, tak to bude zase cesta zpět."

Robert Svoboda (Zlín): "Výsledek bereme, ale výkon byl velmi špatný. Určitě se na nás podepsaly těžké zápasy s Plzní a Spartou, takže těch sil už nebylo tolik, přesto jsme měli utkání dobře rozehrané, ale na konci jsme z něj vlastní nedisciplinovaností udělali zbytečné drama. To se nám nemůže stávat. Hráči takového formátu nemohou podlehnout emocím a musí zůstat profesionály."

SESTŘIH: Pardubice - Zlín 2:4. Berani vyhráli pošesté z posledních sedmi duelů 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:37. P. Sýkora, 55:29. Eklund Hosté: 04:17. E. Kulda, 11:06. Honejsek, 35:35. Ferenc, 58:31. Fořt Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Eklund, Porseland, Mikuš, Holland, J. Zdráhal, Schaus, Budík – L. Horký, Mandát, Machala – P. Sýkora (A), Ihnačák, Marosz – Hovorka, Poulíček (A), Rolinek (C) – Koffer, J. Kloz, Dušek. Hosté: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Gazda, Řezníček, Valenta, Ferenc, Hamrlík – Šlahař, Fořt (A), Kubiš (C) – Okál, Honejsek, Herman – E. Kulda, P. Sedláček, Dufek – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Rozhodčí Hribik, Kubičík – Pešek, Polák Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Východočeši vyhořeli ve vlastní přesilovce

V první šanci utkání se objevil hostující Smoleňák, Will ale jeho pokus schoval v lapačce. Na druhé straně Pavelku prověřil Krenželok. Poté Mountfield špatně střídal a nabídl tak Liberci možnost přesilové hry. A Bílí Tygři nabídnutou šanci využili, do vedení je poslal nenápadnou střelou navrátilec do sestavy Kvapil.

Domácí se ale z vedoucího gólu příliš dlouho neradovali. Po buly v útočném pásmu si našel odražený kotouč Smoleňák a bekhendem překonal Willa. Do vedení mohl poslat hosty Rákos, Will výborně zasáhl.

Na opačné straně se do brejku dostal Zachar, kterého zastavil pouze za cenu faulu Nedomlel. Hlavní rozhodčí nařídil trestné střílení, autor první branky Kvapil si ale tentokrát na Pavelku nepřišel. Severočechy to mohlo mrzet o to víc, když hned vzápětí sami inkasovali. Po pěkné individuální akci Radovana Pavlíka zakončil do odkryté branky Vincour.

Vincour si svou gólovou radost zopakoval krátce po začátku druhé třetiny a střelou na vzdálenější tyč poslal Mountfield do dvoubrankového vedení. Bílí Tygři snížili ve 27. minutě, na brankovišti se prosadil důrazný Jelínek.

V polovině utkání pak hráli Liberečtí dvojnásobnou přesilovku a po krásné kombinaci se Ševcem a Filippim vyrovnával střelou do prázdné branky Hudáček. Domácí byli na koni a blízko čtvrtému gólu byl Jelínek, z bezprostřední blízkosti ale přestřelil. Hradečtí si poté mohli vzít své vedení zpátky rovněž ve dvojnásobné početní výhodě, domácí se však výborně ubránili.

V úvodu třetí části se až před Pavelku dostal Kolmann, hradecký brankář si s jeho střelou i dorážkou poradil. Na druhé straně měl Will plné ruce práce při šanci Smoleňáka. Poté hrál Mountfield přesilovku a gól měl na hokejce Vincour, Will ale svůj tým podržel.

Šest minut před koncem fauloval vysokou holí Filipi a Východočeši měli k dispozici čtyřminutovou početní výhodu. Po dobré práci Lakatoše se ale výstavní ranou od modré čáry prosadil Derner a Liberec vedl.

V aréně ještě neutichla radost z vedoucí branky a Bílí Tygři se během minuty radovali znovu. Krenželok vysunul do úniku Jelínka a ten přidal již druhý gól domácích během oslabení. V samém závěru ještě přidal šestý gól další ostrou ranou Derner.

SESTŘIH: Liberec - Mountfield HK 6:3. Bílí Tygři srazili Hradec ve vlastním oslabení 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:21. M. Kvapil, 26:27. P. Jelínek, 29:33. L. Hudáček, 54:37. Derner, 55:24. P. Jelínek, 59:45. Derner Hosté: 08:16. Smoleňák, 12:34. Vincour, 21:28. Vincour Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Kolmann, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Stříteský – Lenc, L. Hudáček, Birner – Ordoš, Filippi, M. Kvapil – M. Zachar, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, J. Vlach, Lakatoš. Hosté: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Linhart (A), Graňák (C), Cibulskis, F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Smoleňák, Rákos (A), M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Kukumberg, Miškář – Štindl, Nedvídek, Sklenář. Rozhodčí Hodek, Kika – Kis, Rampír Stadion Home Credit Aréna, Liberec Návštěva 7 221 diváků

Přestřelku rozsekl Dočekal

Hosté nastoupili do utkání bez distancovaného Martina Erata, jenž si po dnešním výroku disciplinární komise začal odpykávat celkem šestizápasový trest za hrubý faul na Tomáše Havránka z Karlových Varů.

První zákrok si připsal ve druhé minutě Čiliak, kterého prověřil střelou od modré čáry Graborenko. Další šanci měl Jurčík, hostující gólman zakročil levým betonem. Ve třetí šanci Vervy tečoval puk těsně před Čiliakem Hübl, slovenský čaroděj vytáhl další úspěšný zákrok.

První šance hostujícího týmu přišla v 14. minutě a hned byla gólová. Lukeš "namazal" přímo do jízdy Holíkovi, jenž si pohrál s Petráskem a pohodlně otevřel skóre. Mallet pak ujel v oslabení a jen díky výbornému Petráskovi skončila první třetina z pohledu Severočechů pouze 0:1.

I úvod druhé části patřil Brnu. Holík našel Orsavu a ten nedokázal trefit odkytou branku. Následovaly šance Malce, Zaťoviče a Köhlera, Petrásek všechny pokusy zastavil. V 32. minutě našlápl ve středním pásmu Petružálek, jeho střela z pravého křídla ale skončila pouze na tyčce.

Ve 39. minutě Jurčík našel krásným pasem Kašpara a ten svým oblíbeným blafákem do bekhendu mezi betony vyrovnal na 1:1. Ze vstřelené branky se však domácí moc dlouho neradovali. Ještě 15 vteřin před přestávkou nahodil puk od modré Barinka a ten skončil až v litvínovské síti.

Další pohroma pro domácí přišla v 42. minutě: Vondráček švihem vypálil od hrazení a Strejček puk přizvedl do vlastní sítě mimo Petráskův dosah. Petružálek poté podruhé v utkání orazítkoval brankovou konstrukci. V 53. minutě se už domácím povedlo snížit. Trončinský nahodil puk, Jurčík si ho dokázal před brankou zpracovat a pohotově ho poslal za Čiliakova záda.

Místo vyrovnání přišla ale další rána do litvínovského vazu. Dočekal lehce sebral Graborenkovi puk a pádil po levém křídle vstříc Petráskovi, který nedokázal pokrýt lehké nahození hostujícího útočníka. Litvínov v 57. minutě odvolal brankáře a přineslo mu to alespoň snížení na 3:4. Hezkou kombinaci zakončil střelou do prázdné branky Hübl.

Hosté si už závěr utkání zkušeně pohlídali a získali tak cenné tři body. Naopak Litvínov si připsal třetí prohru v řadě a už musí spoléhat vedle vlastních úspěchů i na souhru ostatních výsledků.

SESTŘIH: Litvínov - Kometa Brno 3:4. Jedenáctý Litvínov potřetí za sebou nebodoval 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:18. Kašpar, 46:14. Jurčík, 58:00. V. Hübl Hosté: 13:12. P. Holík, 39:45. Zaťovič, 41:14. Vondráček, 49:02. Dočekal Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Trončinský, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Šesták, Březák – Petružálek (A), V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Válek – Jurčík, M. Hanzl, Trávníček (C) – Jícha, M. Havelka, Helt. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Štencel, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Orsava – Mallet, Hruška, Köhler – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Plášek ml., Kusko, Süss. Rozhodčí Lacina, Jeřábek – Lhotský, Špringl Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 3 021 diváků

Mladá Boleslav - Chomutov 4:1

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Chomutov 4:1. Bruslaři obrali Piráty, rozhodli ve třetí třetině 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Skalický, 47:23. Kovačevič, 58:49. Kovačevič, 59:47. Klepiš Hosté: 38:54. Marjamäki Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, T. Knotek, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Stezka) – Knot, Trefný, L. Kovář, Jank, Valach, Dietz, D. Zeman – T. Svoboda (A), V. Růžička, Sklenář – Klhůfek, Raška I (C), Tomica – Duda, Vantuch, Koblasa – Marjamäki, Gut, Chrpa. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 741 diváků

Výtisk oslavil jubileum výhrou

Zápas začal s několikaminutovým zpožděním kvůli slavnostnímu ceremoniálu, neboť domácí obránce Jan Výtisk dosáhl právě v dnešním utkání jako sedmnáctý hráč v historii na hranici 1000 startů v domácí nejvyšší soutěži.

Samotná první třetina toho ale vedle brzké nevyužité přesilovky Vítkovic příliš zajímavého nenabídla. Jako kdyby si aktéři vše podstatné záměrně schovávali až na druhé dějství.

Gólovou přetahovanou odstartoval v polovině 23. minuty po zdařilé individuální akci Kucsera. Favorit si ale těsné vedení užíval jen necelé dvě minuty, neboť po nahození Sičáka se prosadil tečující Gríger.

V čase 26:08 už to bylo 1:2, když se puk smolně odrazil za brankovou čáru od oslavence Výtiska. Gól byl připsán Emingerovi. Zaskočení Ostravané pak promarnili dvě početní výhody, přesto se jim podařilo odpovědět.

Na konci 37. minuty napálil Lev tyčku, ale k odraženému kotouči se dostal Olesz a poslal ho za Bednářova záda. Karlovarský gólman lovil kotouč ze sítě znovu o pouhých 21 vteřin později. Znovu byl na správném místě Olesz, tentokrát dorážel po Výtiskově pokusu a bylo to 3:2.

Uklidnění do domácích řad v podobě navýšení náskoku dlouho nepřicházelo. Vítkovičtí museli navíc čelit přesilovkám Energie. Stavem nepohnul v 54. minutě ani Výtisk. Už tři minuty před koncem základní hrací doby to ale hosté zkusili bez gólmana Bednáře a Šidlík rozhodl.

SESTŘIH: Vítkovice - Karlovy Vary 4:2. Vítězství Ridery řídil kapitán Olesz 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 22:30. Kucsera, 36:56. Olesz, 37:17. Olesz, 58:33. Šidlík Hosté: 24:24. Gríger, 26:08. Eminger Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Hrabal, Černý – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Hosté: Bednář (Kašpar) – Plutnar, Sičák (A), Eminger, Kozák, Podlipnik, M. Rohan, Šafář – T. Rachůnek, Gríger, Kohout – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Balán (A), Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Šik. Rozhodčí Mrkva, Hejduk – Lederer, Gebauer Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 250 diváků

Plzeň - Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:44. Jones Hosté: 06:38. Jergl, 19:14. Irgl Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – Pulpán, Vráblík, Allen, Jones, Moravčík, L. Kaňák – Pour, Jan Kovář (A), Gulaš (C) – Straka, Preisinger, Kodýtek – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Kantner, Nedorost, Indrák (A). Hosté: Lukáš (Mokrý) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Švrček, Dujsík, Ondrušek (A), L. Rutar – Ostřížek, J. Knotek (A), Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Handl, V. Tomeček – Mráz. Rozhodčí Stadion Home Monitoring Aréna

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 47 24 7 6 10 171:105 92 3. Mountfield 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 47 26 3 3 15 140:107 87 5. Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. M. Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 8. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 9. Olomouc 46 20 2 7 17 111:125 71 10. Sparta 47 18 6 2 21 121:122 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. K. Vary 47 12 3 4 28 114:144 46 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Pardubice 48 8 2 5 33 92:174 33