Boleslav je blízko play off. Pořád se díváme pod sebe, říká Skalický | iSport.cz

Souboj s Piráty rozhodl sehraný první útok Boleslavi. Jakub Klepiš se svými křídly Michalem Vondrkou a Pavlem Skalickým se postarali o tři ze čtyř branek. Proti kousavému soupeři to ale byl tuhý boj. „Ono je to hrozně těžký. V obranném pásmu hrají jeden na jednoho a překonávat to je hrozně těžké. Věděli jsme, že to bude trošku nekoukatelnej hokej,“ zmínil Vondrka.

Skóre načal výstavní asistencí z prostoru za brankou, tzv. Gretzkého kanceláře, odkud nedávno namazal na gól i Lukáši Žejdlovi. Tentokrát skóroval Pavol Skalický. „To je čistě náhoda, že jsem se dostal za bránu. Neviděl bych v tom nic speciálního,“ usmíval se bývalý hráč nedělního soupeře Boleslavi.

„Nechali tam volného hráče za bránou, já jsem si tam našel jen prostor, Mižu mi to skvěle hodil a já jen vystřelil,“ řekl k otevření skóre Skalický, který téměř celou sezonu nastupuje po boku dvou zkušených bardů. „Je to velká škola, v české extralize to jsou TOP hráči. Rád s nimi hraju, nevím, jak oni se mnou, ale já si to určitě pochvaluju. Snažím se dělat černou práci, snažím se být před bránou. A když mi nahrají, tak se snažím dát gól.“

První útok táhne Boleslav za postupem do play off. Vondrka je s 36 body za 14 gólů a 22 asistencí nejproduktivnějším hráčem týmu, za ním se drží Klepiš s 30 body (10+20). Skalický má na kontě 22 bodů (9+13).

Bruslaři se nedělní výhrou výrazně přiblížili postupu minimálně do předkola. Čtyři kola před koncem mají na jedenáctý Litvínov náskok devíti bodů. K jistotě jim tak stačí získat tři body, navíc stále ještě mohou pokukovat po přímém postupu do čtvrtfinále, na šesté Vítkovice mají čtyřbodové manko.

„V první řadě se díváme pod sebe, protože to tam je vyrovnané. Musíme se soustředit na sebe a na každý další zápas. Co bude, to bude,“ řekl Skalický. To samé potvrdil i Vondrka. „Jsou čtyři zápasy do konce a potřebujeme sbírat body. Na tabulku se nějak nekoukám, chceme být do desítky a nic víc nás nezajímá. Bodů je ve hře ještě dost a my jich musíme sebrat co nejvíc.“

Co poslední zápasy trochu drhne, jsou přesilové hry. Boleslav v nich neskórovala tři zápasy, promarnila posledních 16 početních výhod. „Nevím, jestli drhnou. Snažíme se to hrát nějak jednoduše a střílet na bránu, buď tam něco padne, nebo ne,“ uvedl Vondrka. „I když jsme je nevyužili, tak jsme alespoň získali momentum zápasu. Měli jsme příležitosti, a to vždycky pomůže celému týmu,“ těšilo alespoň Skalického.

Boleslav o víkendu čeká důležitý dvojboj s tabulkovými sousedy. V pátek hraje na ledě Olomouce, v neděli přivítá na domácím ledě Zlín.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 24:26. Skalický, 47:23. Kovačevič, 58:49. Kovačevič, 59:47. Klepiš Hosté: 38:54. Marjamäki Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Bernad, Pláněk, Kotvan, Kurka, Dlapa, Kovačevič, Němeček – Skalický, Klepiš (A), Vondrka (C) – Pabiška, T. Knotek, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Hosté: Peters (Stezka) – Knot, Trefný, L. Kovář, Jank, Valach, Dietz, D. Zeman – T. Svoboda (A), V. Růžička, Sklenář – Klhůfek, Raška I (C), Tomica – Duda, Vantuch, Koblasa – Marjamäki, Gut, Chrpa. Rozhodčí Pešina, Sýkora – Ondráček, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2 741 diváků