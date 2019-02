ONLINE: Olomouc - Karlovy Vary 0:1. Gríger poslal Energii do vedení | iSport.cz

Sparta, Liberec, Plzeň. Pro olomoucké hokejisty žádný problém, postupně sebrali tři body proti všem soupeřům. Na parádní formu by chtěli navázat v dnešní dohrávce 27. kola Tipsport extraligy proti Karlovým Varům. Tříbodovou výhrou by se na jediný bod dotáhli na šesté Vítkovice. Karlovy Vary mají jiný problém, prohráli osm zápasů v řadě a dostali se do boje o záchranu, s předposledním Chomutovem mají aktuálně stejně bodů. ONLINE přenos a videa z klíčových momentů utkání sledujte od 17:20 na iSport.cz.