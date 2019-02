Eratův trest? Přísný, tvrdí Antoš. Podle Vůjtka hvězda Komety věděla, co dělá | iSport.cz

Milan Antoš (hokejový expert ČT, bývalý útočník) - Trest je přísný

„Byl to tvrdý hit, který zasáhl Tomáše Havránka na hlavu ve chvíli, kdy puk odehrával a on na sebe nedával pozor. To v hokeji považuji za nejpodstatnější věc, když máte na holi puk, měli byste hrát tak, abyste viděli soupeře, kteří k vám přistupují. Někdy to možné není a každý hokejista takový náraz zažil. Nemělo by se to, ale stává se. Trest mi přijde strašně vysoký. Otřes mozku je velké zranění. Ale šest zápasů u hráče, který nebyl trestaný? Čekal bych tak čtyři. Tohle je trochu hon.

Slyším názory, že takové zákroky v hokeji nemají co dělat a že chceme jiný hokej. Ale kdo ho chce? Kteří lidé? Kdo si pustí NHL, vidí, že play off je prostě řežba. Tohle byla základní část a jeden hráč by neměl chtít druhého trefit. Ale šest zápasů mi opravdu přijde docela dost. Pokud chceme hrát úplně jiný hokej, dobře. Tak tomu ovšem musíme přizpůsobit úplně všechno. Můžeme mít vyklápěcí mantinely, dvanáct kamer na zimáku, ať vidíme, jestli zákrok byl úmyslný, nebo ne. Ale vytrhnout jen jeden z nich a říct, že tohle je přesně to, co nechceme? Pro mě nesmysl.

Tomáše Havránka znám. Je to kluk, který není moc velký, měli jsme ho v hokejové škole. Hraje technický hokej, někdy se otevře a teď to skončilo pro něj špatně. Vsadím se, že i když byl Martin Erat mladší, někdo ho takhle nachytal. Tak to je. Nevím, proč se ve všech lidech bere až neuvěřitelná jednostrannost výkladu.

Erat měl v tu chvíli dvě možnosti. Buď se protihráče nedotknout, vůbec ho nehrát a udělat oblouk, nebo situaci dohrát. A když situaci dohráváte, musíte na sto procent. Neznám jediného hráče, který by šel do souboje na padesát procent, abyste toho druhého jen ťuknuli. Mrzí mě, co se stalo, z obou stran, jak z pohledu Tomáše Havránka, tak Martina Erata. Ale tohle mi přijde trochu jako hon. Dřív se takové tresty dávaly za věci, kdy někdo vzal hokejku a přetáhl soupeře po hlavě.

NHL trestá všechny fauly. Dělejme to taky, trestejme všechno, hrajme hodně přesilovek a v play off to pusťme. Tohle říkám už pět let. Nesouhlasím s tím, že by se hráči měli trefovat do hlavy, to jsou strašné věci. Na druhou stranu, v hokeji se to bohužel někdy takhle stane.“