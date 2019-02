Platil o rozsudku pro Erata: Dobře, že Ujčík má koule dát takový trest | iSport.cz

Někomu přijde distanc na šest utkání pro Martina Erata za odpovídající, někomu připadá naopak krutý. Jak ho vnímáte vy?

„Trest na šest zápasů považuji za adekvátní. Je to dobře pro ochranu hráčů, aspoň to vyšle signál zbytku hokejistů, že taková hra z hokeje už dávno mizí a že všude se ji snaží vymýtit. Hokej se ubírá k větší rychlosti a čistému odebírání puků, než hře do těla. Viktor Ujčík (šéf disciplinárky) přihlédl k tomu, že Erat není zákeřný hráč, nedopustil se dřív žádného prohřešku a není z těch, kdo by tomu klukovi chtěl ublížit.“

Martin Erat se proti rozsudku následně odvolal, ale trest mu zmírněn nebyl. S tím souhlasíte?

„Možná mu dát ještě tak čtyři zápasy, ale spíš se přikláním k tomu, že se trest ponechal v původní výši. Šlo o zákrok na hlavu, je to nebezpečné a ten kluk bude vyřazený ze hry do konce sezony. V NHL dostal McDavid za menší prohřešek z fleku dva zápasy. Pokud i my chceme potírat a vymýtit nebezpečnou hru, šest zápasů je na místě. Pro Brno je špatné, že trest přišel před play off, Erat mu bude chybět. Na druhou stranu, konečně, že takhle disciplinárka rozhodla. Ujčík dělá tuhle práci dobře, má koule rozdávat takové tresty, což jeho předchůdce Karel Holý neměl. Ovšem takhle správnými rozhodnutími se dá český hokej posunout dál v tomhle smyslu, pokud chceme jít se světovým trendem.“

Kdyby to bylo naopak, Brno taky bude požadovat co nejvyšší trest. Nicméně Erat není žádný recidivista. Neměla být komise přece jen shovívavější?

„Je úplně jedno, kdo to udělá. Vůbec bych se neohlížel, jestli to byl Erat nebo někdo, kdo nemá takové jméno. Trest je přiměřený hokejovému trendu, tomu, kam se ubírá svět. Taková hra už do hokeje nepatří, je to nebezpečné. Stejně se při posuzování přestupku přihlíží k tomu, jakým způsobem do toho šel, jestli byl rozjetý, zda se snažil zpomalit, kam úder vedl, jaké měl ten střet následky. Pamatuju, že jeden čas přemýšleli v NHL, že potrestaný hráč zůstane mimo hru stejnou dobu jako ten, který po jeho zákroku utrpěl újmu. Jenže to taky nejde, aby frajer stál tři měsíce. Každý by si dával moc pozor, byla by z toho polka. Já to měl taky dřív jednodušší, když jsem hráče pustil před sebe, trefil ho, on spadl, já sebral puk a jel pryč. Dneska musí hráč víc hýbat nohama a to pomáhá udělat z něj lepšího hokejistu.“

V čem považujete Eratův zákrok za nejvíc nebezpečný?

„Šlo o úder vedený do oblasti krku a hlavy. Martin Erat byl rozjetý v plné rychlosti a Havránek se bohužel přikrčil. Kdyby se Martin skrčil taky, netrefil ho do krku, ale takhle byl výš než on, zasáhl ho přímo na hlavu. Pak může dojít k jakémukoli zranění, proto Havránek dopadl tak, že má otřes mozku, zlomený nos. Zásahy na hlavu jsou strašně nebezpečné, navíc Erat ho netrefil ramenem, nýbrž loktem. Chránič lokte je tvrdý, tyhle údery páchají největší škody.“

Dalo se střetu vyhnout?

„Nemusel ho trefovat. Všechno probíhá ve velké rychlosti, když jsem byl v Kanadě, viděl jsem, jak děti učí, že hráč musí jít do rukou nebo do hokejky, vyhne se tomu střetu a odebere puk i tak, jen tam musí být o krok rychleji. Dá se to regulovat, můžete naopak i zpomalit. Ale je to v zápalu hry, mohlo se tam předtím něco stát, hráč má zatmění a jde do toho hlava nehlava, neuvědomí si to.“

Vy sám jste volal po vysokém trestu své ho času po zákroku chomutovského Flemminga na Petra Čáslavu, že?

„Tehdy ale Karel Holý neměl odvahu dát mu šest zápasů. Přitom měl dostat deset. Tím by bylo zbytku extraligy dost jasně dáno najevo, kam se má hokej ubírat. Už by to třeba dneska vypadalo jinak. V sezoně se hraje spousta zápasů a k takovým věcem dochází, nemusí to být ani úmysl, fyzicky se hrát musí. Když se hráči budou soustředit na to, aby najížděli do rukou, do hokejky, půjdou tyhle hity úplně do háje. Současný hokej už je hlavně o rychlosti.“