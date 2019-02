Bojkot fanoušků! Toto není hodno Sparty, napsali vzkaz a bylo ticho | iSport.cz

„Pohár trpělivosti nepřetekl, prasknul,“ zněl už minulý týden titulek prohlášení příznivců hokejové Sparty na jejich fanouškovském webu. Tradiční klub se v aktuální sezoně dost trápí, v závěru základní části bojuje o postup do předkola play off. Fanoušci jsou logicky naštvaní, což dali najevo právě při středečním utkání.

Nejvěrnější fanoušci opustili kotel před začátkem utkání, po nástupu hráčů na led. V sektoru nechali obří transparent „Toto není hodno Sparty. Bojujte za ni!“ Krátce na to se atmosféru snažili rozproudit maskoti, nepovedlo se. Pár příznivců se pokusilo fandit ze sektorů pro sezení. Pokřik „Sparta“ však přehlušila během přerušení produkce s hlasitou hudbou.

Fanoušci během bojkotu: Tohle není Sparta, na úspěch čekáme deset let

Jinak bylo ticho. Příliš mnoho příznivců totiž nedorazilo ani z dalekého Třince. Téměř žádného přivítání se před začátkem zápasu a během první třetiny nedočkal ani navrátilec Jaroslav Hlinka, který se v sestavě objevil poprvé od minulého ročníku. „Všichni sparťani by měli zůstat na jedné lodi a bojovat,“ řekl před utkáním pro klubový web. Pořádného vyvolávání svého jména se Hlinka dočkal až po začátku druhé části hry.

Během první přestávky fanoušci transparent sbalili a na druhou třetinu se do kotle vrátili. Roztáhli šály a rozjeli pokřik „Sparto, my tě nikdy neopustíme!“ To už platilo přes nepříznivý výsledek až do konce zápasu.

"Chceme, aby hráči za Spartu bojovali. Pořád říkají, že mají srdce a bojovnost, ale my to tam prostě nevidíme," prohlásila jedna z fanynek v anketě před kamerou iSport TV. "Chceme ukázat, že nám není lhostejný klub a něco pro to obětujeme," dodal další fanoušek.

Nakonec byl zápas v O2 areně přes protest tím nejnavštěvovanějším v 38. kole. Podle oficiálních statistik na něj dorazilo 7238 diváků.