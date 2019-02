SESTŘIH: Sparta - Třinec 2:3. Pražané potřetí v řadě bez bodu | iSport.cz

Ve středu druhého útoku Sparty nastoupil Jaroslav Hlinka. Dvaačtyřicetiletá klubová legenda, která hraje za Vrchlabí ve třetí nejvyšší soutěži, oblékla dres Pražanů poprvé od 9. března minulého roku, kdy sparťané vypadli s Libercem v předkole play off, bod si nepřipsala.

Na třinecké straně se proti bývalým spoluhráčům postavil dřívější kapitán Sparty Petr Vrána, jenž v lednu zamířil k Ocelářům do konce sezony na hostování výměnou za Robertse Bukartse. V první třetině ale odstoupil kvůli zranění.

Domácí se v první třetině museli obejít bez podpory kotle, který se kvůli neuspokojivým výsledkům a předváděné hře rozhodl úvodní dějství bojkotovat.

Sparťan Buchtele nabídl hostům už po 68 sekundách přesilovou hru, kterou nevyužili. Třinec nemusela promarněná příležitost dlouho mrzet, protože v páté minutě otevřel skóre Dravecký, když tečí usměrnil Galvinšovu střelu za záda brankáře Machovského. Pražané ohrožovali Hrubce pouze sporadicky. Blízko vyrovnání se ocitl Pech, který z levého kruhu pálil nepřesně.

Domácí srovnali v 19. minutě. Černoch přihrál od hrazení do středu Piskáčkovi, který nabil Kudrnovi na pravý kruh na úspěšnou ránu bez přípravy. V závěru třetiny zůstal po souboji u mantinelu s Matyášem ležet Pech a v bolestech zamířil rovnou do kabiny. Zbytek zápasu však odehrál.

Sparťané vstoupili do druhé části s podporou kotle a dvakrát za sebou si zahráli přesilovku, ale bez výraznější šance. Těsně před polovinou utkání vystihl Růžička špatnou rozehrávku domácích a upláchl do úniku, jenže Machovský si s jeho pokusem i následnou dorážkou Ciencialy poradil.

O chvíli později Oceláři litovali. K Sillovi se v obraném pásmu Sparty dostal puk a kanadský centr nabral rychlost, v útočné třetině se prodral mezi dvěma třineckými hráči a z levého kruhu zamířil pod Hrubcovo břevno. Sparťané následně poskytli Třinci dvě přesilové hry a v té pozdější hosté dělovkou zadáka Rotha od modré vyrovnali.

Ve 43. minutě si hosté vzali vedení zpátky. Růžička u mantinelu obral beka Kalinu o puk a přihrál ho mezi kruhy na rozjetého Draveckého, jenž Machovského prostřelil mezi betony. Sparta se až do konce zápasu hnala za vyrovnáním, jenže pokaždé narazila na Hrubce. V závěru jí nevyšla ani početní výhoda vylepšená odvoláním gólmana.

Ohlasy trenérů:

Uwe Krupp (trenér Sparty): "V prvních deseti minutách jsme byli svázaní, hráči byli možná trochu nervózní. Poté jsme se zvedli a zápas se vyrovnal. Byli jsme blízko bodu. Hráči po většinu zápasu odvedli dobrou práci. Rozhodně převážela pozitiva nad negativy. Ale samozřejmě když do toho vložíte takové úsilí a jste blízko, tak budete zklamaní, že nepřišla žádná odměna. Posledních 50 minut jsme hráli velmi dobře a měli jsme šanci získat nějaké body proti hodně dobrému týmu. Ale v hokeji potřebujete brejky a ty jsme dnes neměli. Udělali jsme také pár chyb. Jsem rád za úsilí týmu a za to, jak hrál 50 minut. Musíme získávat body, to jediné se teď počítá."

Marek Zadina (trenér Třince): "Věděli jsme, že to bude hrozně těžké utkání, protože Sparta potřebuje každý bod do tabulky a hraje o bytí a nebytí, což se potvrdilo. Prvních deset minut jsme měli vstup do utkání velmi dobrý, skórovali jsme a měli jsme více ze hry. Škoda, že jsme neproměnili ještě další šance, které jsme měli. Od desáté minuty se to začalo vyrovnávat. Pak jsme se i dostávali pod tlak i kvůli našim vyloučením, některá vyloučení nebyla dobrá. Třetí třetinu nás Sparta zatlačila. Myslím si, že jsme podali výborný týmový výkon a přestáli jsme i těžké chvíle. Podržel nás gólman Hrubec. Jsme hrozně rádi, že jsme to dotáhli do vítězného konce a bereme tři body."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:40. Kudrna, 30:36. Sill Hosté: 04:25. Dravecký, 35:40. Roth, 42:05. Dravecký Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – Kalina, Blain, Piskáček (C), T. Voráček, Tomáš Dvořák, Košťálek, T. Pavelka – Černoch, Sill, Smejkal – Klimek, J. Hlinka, Roberts Bukarts – Buchtele, Pech (A), Forman (A) – Kudrna, Klíma, Rousek. Hosté: Hrubec (Kantor) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, P. Vrána, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Cienciala. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Hynek, Špůr. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 7 238 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 48 29 3 4 12 160:110 97 2. Plzeň 48 24 7 6 11 172:107 92 3. Mountfield 48 25 6 4 13 141:114 91 4. Třinec 48 27 3 3 15 143:109 90 5. Brno 48 21 6 5 16 135:124 80 6. Vítkovice 48 23 3 3 19 132:122 78 7. Olomouc 48 21 3 7 17 115:127 76 8. M. Boleslav 48 23 2 1 22 118:113 74 9. Zlín 48 20 3 5 20 136:136 71 10. Sparta 48 18 6 2 22 123:125 68 11. Litvínov 48 18 5 1 24 113:133 65 12. K. Vary 48 12 3 5 28 115:146 47 13. Chomutov 48 12 3 4 29 108:163 46 14. Pardubice 48 8 2 5 33 92:174 33 Generali Play-off

