Vrbata spílá rozhodčím: Už zase! Dvojí metr je znepokojující… | iSport.cz

Neuznáný regulérní gól Lukáše Žejdla proti Olomouci ve 49. kole 720p 360p REKLAMA

Po dvou týdnech tak BK přišel o další drahocenné body v honičce o postup do elitní šestky, zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. V předchozím duelu se Spartou byla soupeři uznána neregulérní branka v 60. minutě za nerozhodného stavu. Boleslav tak vinou dvou špatných verdiktů přišla minimálně o dva, možná o čtyři body.

Pokaždé šlo o jinak vyhodnocený provoz v brankovišti. Zatímco v utkání se Spartou sudí Šír přehlédl nedovolené bránění sparťana Berana před jedinou trefou utkání, což posléze uznal i šéf komise Šindler, v Olomouci byl proti pravidlům označen pouhý pohyb Martina Látala v blízkosti chráněného území olomouckého brankáře Lukáše. Přitom puk proletěl za brankovou čáru ještě před vzájemným kontaktem protihráčů, byť těsně.

Neregulérní branka uznaná Spartě v 60. minutě 1080p 720p 360p REKLAMA

V kancelářích klubu jsou z chyb pruhovaných mužů evidentně naštvaní. Bohužel právem. „Moc nerozumím tomu, že se v české extralize dá na jednu situaci pohlížet dvěma způsoby, kdy jednou gól platí a podruhé neplatí. Za posledních čtrnáct dní je to další situace, která ovlivnila průběh našeho zápasu. Což v této fázi sezony už považuji za značně znepokojující,“ zlobí se sportovní ředitel Radim Vrbata. „Situace v tabulce pro nás mohla být úplně jiná. Teoreticky jsme si mohli z Olomouce přivézt třeba dva body. Mohli jsme být stále ve hře o první šestku, což teď už de facto nejsme.“

Vrbata na druhou stranu uznává, že poslední dobou šla jednoznačně dolů i hra týmu. Nedávno se BK vyšvihl k velmi slibným pozicím a před duelem s Kometou mohl proskočit na šestou pozici, ovšem série střetů se silnými týmy mu nevyšla. „Zároveň si je ale potřeba přiznat, že naše výkony jsou daleko za našimi očekáváními a první šestku si za hru předváděnou v posledních týdnech snad ani nezasloužíme,“ uznává Vrbata. „Nehledě na to, že stále nemáme ani jistotu předkola. Jsou před námi tři zápasy, máme osud ve vlastních rukou. Ale jestli chceme pomýšlet na předkolo, případně play-off, tak se naše výkony budou muset rapidně zlepšit,“ dodává bývalý útočník NHL.