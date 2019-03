První gól v sezoně, hned výhra: Klukům jsem zavřel huby, smál se Švrček | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Olomouc - Pardubice: Gól Poulíčka musel přezkoumat videorozhodčí, 1:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Vítězný gól se cení, že?

„Samozřejmě mám dobré pocity. Přihrávka šla proti mně, snažil jsem se to narvat nahoru, protože tam je to pro gólmana těžké. Bylo to blízko, takže šlo jen o to, abych to dobře trefil. Gólman neměl moc šanci zasáhnout, ale hlavně že jsme ubojovali tři body, abychom mohli pořád hrát o šestku. Je to pro nás důležité, teď nás čekají ještě dva zápasy, tak uvidíme, jak se to vyvine.“

Nebyl jste terčem vtípků v kabině, že jste ještě neskóroval?

„Jasně, furt si ze měkluci dělají srandu, že jen někde klečím, bráním a blokuju střely. Teď jsem jim zavřel huby, takže od nich budu mít chvíli klid.“ (úsměv)

Navíc jste přidal i asistenci.

„To jsou vždycky takové záchvěvy jednou za rok, popravdě to moc neřeším.“

Po šesté výhře v řadě máte na šestém místě už dva body náskok, co na to říkáte?

„Zatím to máme dobře rozjeté. Jeden zápas máme doma, druhý venku, popereme se o to, protože v šestce chceme zůstat. Řekli jsme si v kabině, že musíme hrát parádně v předbrankovém prostoru u nás i u soupeře. Musím zaťukat na dřevo, že nám to zatím jde.“

Jak jste na tom se silami?

„Letos jsme to měli s beky dost těžké, protože hodně kluků bylo zraněných. Většinou jsme hráli na pět beků, někdy na čtyři. Síly ubývaly, ale poprali jsme se s tím dobře. Pomáhali nám útočníci a gólmani parádně chytají. Honza Lukáš má formu, doufejme, že mu to vydrží ještě dlouho. Navíc když se vyhrává, únava jde stranou, takže to je povzbuzující. Kdyby se nedařilo, asi bychom to měli v hlavách a bylo by to o něčem jiném.“

Pomohlo vám, že v závěru sezony máte čtyři zápasy v řadě doma? Sérii končíte v úterý se Zlínem.

„V téhle fázi sezony je parádní, že hrajeme doma a nemusíme cestovat nějaké dálky. Když se dostanete ve dvě nebo ve tři ráno do postele a hned od devíti máte trénink, žere to hodně sil. Ale všechny týmy jsou na tom fyzicky stejně, teď je to spíš o morálce. Hokej už není jen o jménech, je to spíš o bojovnosti a sebeobětování. Zatím nám to vychází.“

Olomouc - Pardubice: Švrček vyslal dělovku a puk skončil za Kloučkem, 3:2 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:54. Irgl, 34:41. Ondrušek, 49:22. Švrček Hosté: 18:07. Poulíček, 26:25. Rolinek Sestavy Domácí: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Vyrůbalík (C), Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek (A) – Jergl, J. Knotek (A), Ostřížek – Irgl, Strapáč, Burian – Skladaný, Nahodil, Laš – V. Tomeček, Kolouch, J. Káňa – Holec. Hosté: Klouček (Vlk) – Nedbal, Mikuš, Porseland, Děrvuk, Holland, Budík – P. Sýkora (A), Dušek, M. Kratochvíl – Hovorka, Marosz, Rolinek (C) – L. Horký, Poulíček (A), Machala – Matýs, Koffer, Pochobradský – J. Kloz. Rozhodčí Svoboda, Sýkora – Jelínek, Brejcha Stadion Zimní stadion Olomouc

SESTŘIH: Olomouc - Pardubice 3:2. Švrček svým gólem udržel Hanáky v elitní šestce 720p 360p REKLAMA