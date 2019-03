Obří rošáda gólmanů! Bartošák do Třince, kolik bude NEJ plat extraligy | iSport.cz

Jako efekt domina. Cvrnknete do jedné kostičky, která pak spustí lavinu dalších návazných akcí. Už několik měsíců je jasné, že svou končící smlouvu v Třinci neprodlouží Šimon Hrubec. Sedmadvacetiletý gólman má v ruce několik nabídek z KHL, kroužil kolem něj také švýcarský Davos. Ze snového angažmá pod Alpami ale nakonec sešlo.

Sportovní manažer Ocelářů Jan Peterek nelenil a ihned začal shánět adekvátní náhradu. Na prvním místě ve svém interním seznamu měl Marka Čiliaka. Z dohody s ním však na poslední chvíli sešlo, konkurenci ho přetáhla Kometa.

Nakonec ale v Třinci smutnit nemusí. Ulovili totiž výkonnostně nejdominantnějšího extraligového brankáře posledních let: z konkurenčních Vítkovic přijde Patrik Bartošák. „Je to tutovka, domluvili se na smlouvě. Podle všeho bude nejlépe placeným hráčem extraligy. Celkem si vydělá dost přes milion,“ uvedly dva důvěryhodné zdroje Sportu.

Podle zjištění redaktorů by měl Bartošák v Třinci pobírat základní plat ve výši 700 tisíc korun měsíčně, plus další výsledkové bonusy. Ty by měly mít jasnou sazbu 30 tisíc za každý uhraný bod. Za vítězství v základní hrací době tak dostane 90 tisíc navíc.

Kometa Brno - Vítkovice: Bartošák naštvaně mrštil maskou o led Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

V obou klubech už se tyhle novinky dostávají do oběhu, gólmanská rošáda je před play off žhavým tématem. Pikantní by bylo, kdyby na sebe Oceláři s Vítkovicemi ve vyřazovací části narazili. Což se může lehce stát už ve čtvrtfinále. Bartošák by tak mohl srazit budoucího či svého současného zaměstnavatele. „Z KHL nic konkrétního neměl, tak vzal Třinec,“ potvrdil člověk znalý hokejového prostředí. Neklapnul ani stále živý sen v podobě kontraktu v NHL.

Jako dvojka by za ním mohl působit Pavel Kantor, který do Třince přišel na konci ledna z Mladé Boleslavi. Smlouvu má zatím do konce aktuální sezony, svými výkony si však říká o její prodloužení.

Obsazený post gólmana číslo jedna už mají také ve Vítkovicích. Na kontraktu je tam podle zpráv Sportu domluvený Miroslav Svoboda, který v minulém ročníku zářil v barvách Plzně. V létě se upsal Nashvillu, kde se však dostal pouze jednou na lavičku jako náhradník. Jinak působil v ECHL, o dvě patra níž. Zpoza oceánu se nakonec rozhodl vrátit zpět do Evropy. Sezonu dochytává v rakouském Dornbirnu, kde se mu v posledních týdnech daří výborně.

„Brankáře pro příští sezonu samozřejmě řešíme. Víme, že Patrik má nabídek spoustu. Nejen z Česka. A bude hodně těžké ho udržet,“ říkal už před časem trenér a manažer Ostravanů Jakub Petr.

Oficiálně zatím prodloužil smlouvu o další dva roky s Danielem Dolejšem. Ten je ve Vítkovicích od roku 2013, po příchodu Bartošáka ze zámoří byl v roli jasné dvojky. Doufá, že za Svobodou dostane šancí víc. „Pravdou je, že jsem toho teď mnoho neodchytal, takže je to pro mě i cíl do dalších sezon, abych se do branky dostal častěji,“ přiznal Dolejš.

Jedinou neznámou gólmanského veletoče tak zůstává, kde se nakonec upíchne Hrubec. Z Ruska k němu dopadlo několik lan, je na něm, kterým se nechá přitáhnout.

Mountfield HK - Vítkovice: Bartošák nezareagoval na střelu Pavlíka od modré a bylo to 2:0 720p 360p REKLAMA

SE SIMONOU: Nejdivočejší Silvestr hokejistů? Žádost o ruku, ale i zážitky až po desáté hodině 1080p 720p 360p REKLAMA