Vytočený Bartošák hodil masku: Takhle to pos***?! Musíme si to vyříkat | iSport.cz

Jak moc deptá taková porážka?

„Hrozně moc. Hrozně. Zlobím se moc. Na všechno, na všechny, nemá cenu ukazovat prstem. Jestli nejsme schopni dohrát doma do vítězného konce zápas s Třincem, kdy vedeme 3:0, nebo tady, když vedeme nad Kometou dlouho 1:0… A takhle to dokážeme posrat! Nevím, mě to ani nemrzí, mě to prostě sere…“

Aby ne, pětapadesát minut jste měli Kometu v hrsti a pak takový kolaps…

„Byli jsme lepší než Kometa, jenže v rozhodující chvíli, kdy hrajeme přesilovku, tak nevystřelíme na branku. To je pak těžké. Když nevystřelíte, nemůžete dát gól. Měli jsme odskočit na 2:0 a bylo by. Takhle nám frnkli dva na nulu a vyrovnali. Nevím, jestli se tohle může stát týmu, co chce hrát o šestku.“

Při vedení 1:0 jste byli pátí v tabulce, po zápase až sedmí, což je obrovský rozdíl. Jak tohle skousáváte?

„S tím každý musí počítat, když jsme tam, kde jsme a sezona se takhle vyvíjí. Bohužel, posrali jsme si to sami a teď se z toho musíme vyhrabat sami, znovu zabojovat o šestku.“

Může vám nakonec i tahle porážka nějak pomoci?

„Nic jsme si zatím nevyříkali, tak nevím. Nevím, jestli nám tenhle zápas něco dá. Leda to hodit za hlavu. Jestli si něco řekneme, tak až v sobotu, protože v kabině jsem nic neslyšel.“

Ve 46. minutě vás naštvala sudími nepřerušená hra po střele domácího hráče do vaší masky. Následně jste ji shodil na led a inkasoval dvouminutový postih. Váš pohled?

„No nic, Čiliakovi se ve druhé třetině zvedla maska o centimetr a půl a okamžitě se pískalo, abychom z toho náhodou neměli šanci. Mně se odepnuly oba dva spodní řemínky, které drží masku, měl jsem ji na půl žerdi a rozhodčí se na mě díval, jaksi neměl zájem to písknout. Díky tomu jsem se tam vzteknul a dopadlo to, jak to dopadlo.“

Emoce jdou z vás ven, je to lepší, než je držet pod pokličkou?

„Nevím, já jsem takový. Nebudu nic skrývat před nikým, sere mě to! Věřím, že to sere hodně kluků v kabině, já si prostě nebudu hrát na to, že je všechno v pohodě a že je normální během tří týdnů sejít ze čtvrtého na sedmé místo.“

Může být tento zápas bodem zlomu, který vás buď definitivně srazí, anebo naopak nakopne?

„Může být, nemusí. Nevím, jestli nás tohle nakopne. Říkám, v kabině jsme si nic nevyříkávali, nic jsem od nikoho neslyšel. Pokud nás má tahle porážka nakopnout, budeme si fakt muset sednout. Jestliže si nesedneme, nikoho to nenakopne.“

Venku jste letos ještě nevyhráli, to pak těžko můžete udržet místo nahoře…

„Kdybychom hráli, tak jak jsme hráli 55 minut, až do konce, dokážeme vyhrát i nad Brnem, bohužel… Nevím, nevím, co se tam stalo, proč se to tam stalo. Na venkovní vítězství si budeme muset počkat na úterý do Liberce, jestli se nám tedy podaří něco uhrát.“

Jak usínáte po normálně zvládnutých utkáních a jak po takovém, jaký proběhl v Brně?

„Dám si prášek na spaní a doufám, že usnu za půl hodiny. Snad usnu dobře.“