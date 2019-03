Bartošák o Třinci: Nevím, proč to někdo vytahuje. Rýpl si do Moravce | iSport.cz

Když ho vidíte, nepochybujete, že za Vítkovice bojuje do roztrhání betonů. Nehledě na to, že podle informací Sportu je upečené jeho nové angažmá v Třinci. Málokdo asi chápe podstatu věci. Že až od nové sezony… I o tom Patrik Bartošák mluvil po úterním utkání, byť svůj odchod k rivalovi vzhledem k platné smlouvě nepotvrdil. Ani nemohl.

Duel v Liberci v mnohém připomínal nešťastný pátek v Brně, zase truchlohra v závěru a smutek. Jen se teď navenek o dost víc držíte. Jak to s vámi šije uvnitř?

„Naštvání je úplně stejné, akorát se nemůžu tolik projevit, aby o mě pan Moravec znovu neřekl, že jsem shodil celý tým. Radši se teď držím, protože osoby pověřené si z toho v televizi dělají, co chtějí a hledají kuriozity tam, kde nejsou. Zklamán jsem úplně stejně jako v pátek, ale držím se zpátky.“

Jen připomenu, že Davidu Moravcovi se nelíbil váš kop do helmy poté, co vás naštvalo, že sudí přehlédli brněnskou ránu do masky.

„On už se nějaké informace dozvěděl od našich trenérů, tím bych kapitolu David Moravec a jeho komentář po zápase v Brně uzavřel.“