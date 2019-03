Zničená Sparta jako před 43 lety. Větší debakl viděli v Brně, když hrál Holeček | iSport.cz

Gustav Husák měl za sebou necelý rok ve funkci prezidenta, svět se připravoval na letní olympijské hry v Montrealu a Antonín Panenka teprve piloval techniku kopu, který je dnes známý jako vršovický dloubák.

Tehdy naposledy zažili fanoušci brněnského hokeje, jaké to je dát Spartě více než šest gólů. 27. února 1976 potupilo ZKL Brno na stadionu za Lužánkami svého rivala debaklem 8:1, o den později pak vyšel v Československém sportu článek s titulkem: Sparta v kleštích zn. ZKL.

„Jo, já si pamatuju, to chytal Holeček!“ vybavuje si těžkou porážku tehdejší útočník Sparty a dnes hokejový expert České televize Pavel Richter. „On chtěl jít po třetím gólu z ledu, ale Bukač ho poslal nazpátek a prohráli jsme 1:8. To byla dobrá scéna,“ směje se.

Právě Richter byl tehdy jediným střelcem Sparty, v 54. minutě snižoval na konečných 1:8. „Aspoň jsme neodjeli s nulou,“ usmívá se.

Celkem šest tisíc diváků se tehdy těšilo na duel reprezentačních brankářů Vladimíra Dzurilly a Jiřího Holečka, který ovládl první jmenovaný. Právě tato dvojice se také o šest měsíců později objevila v nominaci trenérů Karla Guta a Jána Staršího na Kanadský pohár.

Sezona 1975-76 byla na dlouhou dobu poslední, v níž brněnský klub, tehdy pod názvem ZKL, skončil v tabulce před Spartou. O rok později byl přejmenován na Zetor Brno, na začátku devadesátých let krátce působil pod názvem Královopolská Brno, až v roce 1994 dostal označení Kometa.

V roce 1981 zažil brněnský hokej vůbec první sestup z nejvyšší soutěže, do níž se brzy vrátil. Devadesátá léta jej však uvrhla do propasti, z níž se dokázal definitivně vyškrábat až v roce 2009.

Ve druhé sezoně po zisku extraligové licence skončila Kometa po 35 letech v tabulce znovu před Spartou, když ji za sebe odsunula ve skupině o udržení. Na více než šest gólů v síti pražského rivala si však fanoušci museli počkat až do předposledního kola této sezony.

V úterý, po 115 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži, Brno znovu nastřílelo Spartě sedm gólů. Výhru 7:3 si užívala vyprodaná DRFG Arena i sami hráči. „Každý je chce porazit. Chutná to příjemně, lidi to mají rádi, my taky. Oni to rádi nemají, takže super,“ radoval se brněnský rodák Jan Hruška, který se na vítězství podílel třemi asistencemi.

Z dlouhodobého hlediska však porážka Spartu trápit nemusí, v samostatné české extralize má s Kometou aktivní bilanci 34:31. Od zmiňované porážky 1:8 v roce 1976 navíc nasázela Brnu hned v devíti případech sedm a více gólů, z toho jen dvakrát unikl moravský rival desetigólovému výprasku pouze o jednu branku.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:45. Mueller, 12:01. L. Čermák, 13:38. Orsava, 17:25. Vondráček, 29:36. Orsava, 34:58. Dočekal, 53:24. Malec Hosté: 23:38. Pech, 30:13. Kudrna, 46:18. T. Pavelka Sestavy Domácí: Vejmelka (Čiliak) – O. Němec (A), Štencel, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Orsava, Hruška, Plášek ml. – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Süss, Mallet. Hosté: Machovský (18. J. Sedláček) – T. Pavelka, Piskáček (C), Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Kudrna, Pech (A), Jarůšek – Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek – Černoch, Sill, Smejkal – Rousek, Klíma, Beran. Rozhodčí Jeřábek, Hodek – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena