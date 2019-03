Remíza Sparty s Libercem? Sázková kancelář vysvětluje, proč padají kurzy | iSport.cz

Třicetník na kříž. V překladu hantýrky fotbalového šíbra Ivana Horníka tedy třicet tisíc korun na remízu. Tato sázka by se vám zítra mohla vyplatit v hokejovém prostředí. Základní část Tipsport extraligy čeká poslední kolo, závěrečná sedmička zápasů. Spekulace, jak které utkání skončí, na sebe nenechaly dlouho čekat.

Kurzy na závěrečné kolo Sparta-Liberec

remíza 2:1



Chomutov-Olomouc

výhra Pirátů 1,4:1



Vítkovice-Litvínov

výhra Vervy 2,15:1



Zlín-Kometa

výhra Beranů 1,9:1

Třeba duel Vítkovice-Litvínov. Domácí už mají jisté předkolo, půjde jim pouze o to, zda skončí sedmí či osmí. Vervě ale půjde o život. Aby mohla teoreticky pomýšlet na postup do vyřazovacích bojů, potřebuje z Ostravy nutně odvézt tři body. Kurz na jejich výhru? Nízkých 2,15:1. Normálně by byl mnohem výš.

Aby ale chemici poskočili na kýžené desáté místo, musí fandit Liberci, který hraje se Spartou. Jenže je tu jedno velké ALE. Oba týmy si mohou navzájem pomoct. Stačí jim k tomu, aby byl výsledek po šedesáti minutách nerozhodný. Pražané by si pojistili desátý flek, soupeř by zase po utkání mohl křepčit s pohárem Prezidenta.

Obvykle se v hokeji na remízu vypisuje kurz mezi hodnotami 4:1 až 5:1. Na zítřejší utkání těchto dvou celků si však na nerozhodný výsledek vsadíte v úsměvném kurzu pouhých 2:1! Důvod je zřejmý, nahlas ho ale nikdo neřekne.

„Ke kurzu při jeho stanovení přistupujeme naprosto pragmaticky. Je třeba zohlednit nejenom formu týmů, papírové předpoklady, názory bookmakera a samozřejmě motivaci, ale také odhadnout, jaké budou preference sázkařů. Ze zkušeností s podobnými zápasy víme, že sázkaři na takové spekulace reagují, logicky se tomu musíme přizpůsobit. Nejde tedy v žádném případě o indikátor potenciální domluvy, jde primárně o predikci toho, jakou variantu výsledku 1/0/2 v utkání s takovou konstelací budou volit sázkaři,“ vysvětluje mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Zítřejší program 52. kola Tipsport extraligy (od 18:00) HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (předchozí výsledky 6:4, 1:4, 1:2), HC Škoda Plzeň - HC Energie Karlovy Vary (1:3, 6:3, 5:1), BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec (1:4, 1:4, 5:2), PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno (2:3 po sam. nájezdech, 1:4, 2:4), HC Vítkovice Ridera - HC Verva Litvínov (0:1, 0:3, 1:5), HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec (5:4 v prodl., 1:4, 1:2), Piráti Chomutov - HC Olomouc (3:2, 4:3 po sam. nájezdech, 1:3)

Tuzemská hokejová historie pamatuje momenty, které vyloženě bily do očí. Budily otázky a podezření, že se k výsledku nedospělo férovou cestou. Například před pěti lety barážový duel Olomouce a Mladé Boleslavi, nebo loňská hra o to, kdo nedá gól mezi Karlovými Vary a Litvínovem (0:1p). V obou případech se soupeřům hodila do krámu remíza. V obou případech pak na ledě celky slavily společné splnění cíle.

„Stává se, že zápasy, kdy jeden tým hraje o všechno a druhý bez motivace, dopadají podle předpokladu, což ale nemusí inklinovat vůbec nic dalšího. Řada jiných utkání totiž navzdory spekulacím dopadla zcela opačně. V rámci sázek na tyto zápasy se chováme stejně jako v každém jiném utkání – bereme v potaz veškeré vstupy a kurzovým nastavením a případnými korekcemi eliminujeme riziko vlastní porážky,“ dodává Šrain.

Ale zpátky k mači mezi Spartou a Libercem. Oba kluby spojují totožní klíčoví partneři. Pražané své domácí zápasy hrají v O2 areně spadající do portfolia finanční skupiny PPF, stejně jako společnost Home Credit, což je generální partner Bílých Tygrů. Nic to nemusí znamenat, úvahy fanoušků na diskusních fórech to ale přiživuje.

„Nastoupíme s určitým sebevědomím. Víme, že na to máme, a ukážeme, proč jsme na vrcholu tabulky. Do zápasu musíme jít naplno nehledě na soupeře,“ dušuje se mladý obránce Liberce Tomáš Matoušek, který v úterý vstřelil svůj první extraligový gól. Většina sázkařů však těchto slov nedbá a vsází na „kříž“. U sázkové kanceláře Tipsport, generálního partnera extraligy, zatím 56 % sázek na tento zápas padlo právě na remízu. Také proto bude tento velmi důležitý zápas pod ještě větším drobnohledem.