Ondráček o Zlínu v předkolu: Boleslav mi sedí víc než Vítkovice | iSport.cz

Video k článku 720p REKLAMA Zlín - Brno: Honejsek zakončil nájezd na branku dalším gólem pro Zlín, 3:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vás napadá, když se řekne Mladá Boleslav?

„Dobří hráči, Klepiš, Vondrka, Šťáva (Šťastný). Hodně bruslivý mančaft, v pohybu. Bude to těžké, ale ne nemožné je porazit. Hráli jsme s nimi čtyři dobré zápasy. V play off už si nevyberete. Věřím, že máme sílu na to, abychom to zvládli a že se nespokojíme s předkolem. Náš mančaft je relativně mladý. Měl by mít vysoké cíle a chtít vyhrávat.“

Jak obtížné bylo psychicky zvládnout bitvu s Kometou, která vás ještě mohla připravit o play off?

„Samozřejmě to těžké bylo. První třetina tím byla hodně svázaná. Mysleli jsme si, že se to nějak zvládne. Takto to nejde hrát. Něco jsme si k tomu řekli. Je to jenom hokej, nejde o život. Takhle jsme o tom mluvili a pak se to zlepšilo.“

Předkolo je pro klub úspěch, že?

„Před sezonou to byl náš cíl. Jsme pokorní, ale nechci končit v předkole. To jsem zažil loni. Chci, abychom jako mančaft dokázali vnitřní sílu. I když nám někteří nevěřili, spousta hráčů tady letos odvedla perfektní práci. Věřím, že to není jejich poslední slovo.“

Vrátil jste se do hry po zranění ramena. Šel byste do toho, kdyby nešlo o tolik?

„Ne. Asi bych nenastoupil a neriskoval. Ale super se to vyvrbilo. Je dobré, že jsem odehrál před play off tento zápas. Jsem rád, že jsem to absolvoval. Netroufl bych si do toho jít, kdybych nebyl zdravý. Kluci to měli těžké, předchozí zápasy se jely na krev. Ale na play off se síly musí najít, je to odměna. V létě člověk trénuje, běhá okruhy, nebaví ho to. Věřím, že si toho budeme vážit a půjdeme si za tím.“

Mohli jste jít na Vítkovice. Co je lepší?

„Mně víc sedí Boleslav. Vítkovice nás hodněkrát na svém stadionu přehrály, daly nám pětku, šestku. Jejich styl mi úplně nevyhovuje. Mají výborné hráče na blokování střel. Věřím, že na Boleslav najdeme nějaký recept a zvládneme to. Chceme postoupit.“

SESTŘIH: Zlín - Brno 3:1. 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:28. P. Sedláček, 49:36. Kubiš, 55:04. Honejsek Hosté: 00:18. P. Holík Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Ferenc, Padrnos, Gazda, Hamrlík – Kubiš (C), Fořt (A), J. Ondráček – Herman, Honejsek, Šlahař – Dufek, P. Sedláček, Okál – E. Kulda, Popelka, L. Krejčík. Hosté: Čiliak (Vejmelka) – Baranka, O. Němec (A), Gulaši, Z. Michálek, Štencel, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), P. Holík, P. Kratochvíl – Plášek ml., Hruška, Orsava – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Mallet, Kusko, Köhler. Rozhodčí Mrkva, Pešina – Jindra, Zíka Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 7000 (vyprodáno) diváků