Lubina před play out: Teď už nedoufám v nic, Pardubáci musí držet při sobě | iSport.cz

Pro Pardubice to byl smutný konec základní části, plný porážek a zklamání. Výhra 4:2 nad Hradcem v posledním kole je náplast, která maximálně potěší, ale nic moc neřeší. „Jsem rád, že jsme poslední utkání základní části zvládli. Teď se musíme důstojně připravit na závěr sezony, abychom do něj šli v co nejlepším rozpoložení a sebevědomí,“ plánuje trenér Ladislav Lubina, který mluvil i o tom, jak chce ladit svůj tým pro play out a baráž.