Vysílání play off extraligy: Má stálé časy, o přenosy se podělí obě televize | iSport.cz

Česká televize odvysílá v play off poprvé v historii všechny zápasy v HD kvalitě, prostřednictvím O2 TV mohou diváci vidět všechny televizní zápasy, jelikož jeho zákazníci ve svých tarifech mají i stanici ČT Sport. Oba vysílatelé si budou vybírat po vzájemné dohodě, a to i podle jejich vysílacích možností.

„První volba se bude uplatňovat podle dohody, bude to střídavě. V tuhle chvíli není úplně přesně stanovené, která televize si bude vybírat první,“ uvedla na nedělní tiskové konferenci generální ředitelka společnosti BPA sport marketing Jana Obermajerová.

Až do semifinále budou zápasy začínat většinou v 17 hodin a druhý v 19 hodin, o víkendu je možný čas i od 15 hodin. Při finálové sérii dojde na sdílené přenosy obou vysílatelů. „Můžeme konstatovat, že více televizních přenosů po vstupu O2 TV do extraligy docela určitě nezaznamenalo úbytek diváků na stadionech,“ uvedla Obermajerová.

V základní části navštívilo extraligové zápasy dohromady 1 965 881 diváků, což je třetí největší číslo v historii. V průměru na jedno utkání přišlo 5.401 diváků. Největší průměrnou návštěvnost měla Sparta (9.042), nejméně fanoušků chodilo na domácí duely Mladé Boleslavi (3.101).

Generali play off Tipsport extraligy začne už v pondělí dvěma sériemi předkola. Vítkovice se utkají se Spartou, Mladá Boleslav bude o čtvrtfinále bojovat proti Zlínu. Pozdější starty zápasů v 19 hodin jako první čekají fanoušky v Boleslavi, kde se takto bude hrát v pondělí i úterý, ve čtvrtek a případně v pátek pak od 19 hodin odstartují zápasy na Spartě.

Před startem play off doznala změn i listina rozhodčích. Z 21 hlavních sudích vypadla šestice Tomáš Horák, Zdeněk Kubičík, Pavel Obadal, Miroslav Petružálek, Matěj Sýkora a Tomáš Veselý. Naopak boje o titul se budou opět týkat Reného Hradila, který byl v závěru základní části přeřazen do první ligy. Z 29 čárových se do play off po zúžení komise podívá 19.

Extraliga vrcholí! Startuje play off, mistr bude znám na konci dubna 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Sparta - Liberec 5:2. Pražané zvládli klíčový duel a vydřeli tak postup do předkola 720p 360p REKLAMA

SESTŘIHY: Plzeň - Karlovy Vary 2:1. Indiáni si zajistili třetí místo i účast v Lize mistrů 720p 360p REKLAMA