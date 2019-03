Šest zápasů o přežití: Chomutov, nebo Karlovy Vary? Začíná play out | iSport.cz

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Klíčový souboj pro vývoj celého play out se odehraje už v prvním kole, Karlovy Vary přivítají v úterý Chomutov. Pokud vyhraje domácí tým, čeká na Piráty velký problém, ve zbývajících pěti zápasech by museli získat o sedm (o šest, pokud by šlo o karlovarský triumf po normální hrací době) bodů víc než Energie. Jinak s nimi bude amen. Jestli ale bitvu zvládne Chomutov, soupeři se vedle sebe srovnají a rozjede se pořádná řežba prakticky od nuly.

Oba musí nakrást co nejvíc bodů týmům, kterým o nic nejde. Litvínov z jedenácté příčky nikdo nesestřelí, Pardubice z barážové oprátky taky už nevystrčí hlavu. „Musíme ukopat nějaké body, abychom se za šest zápasů udrželi a mohli se zase připravovat na příští sezonu. Hrát další měsíc je takový strašák a určitě nechceme hrát baráž. Budeme do toho muset jít srdcem, naplno,“ burcuje brankář Filip Novotný pro karlovarský web.

Zbyněk Kusý, zesnulý funkcionář, který roky působil v roli generálního manažera Pardubic, měl pro play out svůj vlastní termín: „Sajrajt cup“. Přesně vystihoval situaci, kdy vám utekly zápasy o titul a vy (ne)hrajete o nic. Záchranu máte v kapse a zápasy jsou pro vás prakticky zbytečné. Teď ho bude hrát Litvínov, král zklamaných. Dva týdny, šest zápasů a sezona končí. Je jedno, jak všechno dopadne. Nepomůže si, nepohorší si. Dva týdny utrpení, že mohlo být lépe. „Konec sezony. Hlavou se vám nehoní nic. Nebyl to dobrý ročník, vyšel nám jenom začátek,“ ulevil si už v pátek v Ostravě litvínovský útočník Viktor Hübl.

LOS PLAY OUT: 12. března: Litvínov-Pardubice, K. Vary-Chomutov (17:30)

15. března: Chomutov-Litvínov (17:30), Pardubice-K. Vary (18:00)

17. března: Litvínov-K.Vary (15:00), Pardubice-Chomutov (17:00)

19. března: K. Vary-Litvínov, Chomutov-Pardubice (17:30)

22. března: Chomutov-K. Vary (17:30), Pardubice-Litvínov (18:00)

24. března: K. Vary-Pardubice, Litvínov-Chomutov (15:30)

A pak je tady Dynamo, jediný z celé sestavy, kdo je předem odsouzen k baráži. Čistě teoreticky, pokud by vyhrálo všechny zápasy za tři body a dostalo se na 54 bodů, stejně mu to stačit nebude. Chomutov s Karlovými Vary spolu odehrají dva zápasy, takže tahle hranice neznamená nic, posune se výš. „Naší motivací je co nejvíce utkání vyhrát a co nejlépe se tak i psychicky připravit na baráž,“ vyhlíží duely o přežití trenér Ladislav Lubina. Extraligovým zástupcům by nahrávalo, pokud se semifinálové série v první lize co nejvíc natáhnou a zatímco oni půjdou do baráže relativně svěží, zespoda se přihrnou soupeři v euforii, jenže k smrti utahaní, pomlácení. „Přiznám se, že teď už nedoufám v nic, budu se koncentrovat na naše mužstvo a na naši práci. Samozřejmě, že se budeme jezdit dívat ale i po jiných stadionech,“ plánuje Lubina.

Ale právě tohle je i jeden z důvodů, proč se soutěž odehraje současným systémem naposledy. Od příští sezony začne platit pravidlo o přímém postupu a sestupu. Tedy? Kdo vyhraje první ligu, automaticky získává extraligovou příslušnost bez dalších podmínek. Jasný vzkaz dostane i poslední tým extraligy. Ten nejhorší po 52. kole má padáka. V tuto chvíli by sestupovaly Pardubice, ostatní tři by už vyklízely kabinu.

11. Litvínov - 73 bodů Proč hraje play out

Po skvělém nástupu do extraligy zvadnul. Dvě výhry, po nich pak tři až čtyři porážky a tak to šlo pořád dokola. Tým se podařilo dobře posílit, přišli Petružálek, Kašpar nebo Janus. Ale Litvínov zklamal. Co ho čeká v play out

Nehraje o nic. Budou to pro něj zápasy za trest, absolutně o ničem. Může maximálně testovat mladé hráče. Šest zápasů si Litvínov protrpí a pak rozpustí led. Neúspěšnou sezonu už není šance napravit. Šance na záchranu - 100 %

Ani kdyby všechno prohrál, nehrozí, že zamíří do baráže. Takže tady je to jasná záležitost. Zachráněn. Pro Karlovy Vary s Chomutovem je velký otazník, jak Litvínov k šesti zápasům play out přistoupí. Co když někdy bude testovat mladé hráče a jindy ne? Tohle může hrát roli, kdo zamíří do baráže. 12. Karlovy Vary - 53 bodů Proč hraje play out

Připomínají Jihlavu z minulé sezony. Ta taky hrála dobré zápasy, ale hodně jich těsně ztratila. Tady to bylo stejné. Neplechu taky způsobilo zranění Beránka nebo Fleka. Klub dojel na úzký kádr. Co ho čeká v play out

Hodně záleží, jak mladí hráči zvládnou nápor na hlavu. S Chomutovem si to rozdají o baráž. Bude to řež. Všechno se vlastně smrskne i na souboj bývalých kolegů ze Slavie. Pešout proti Růžičkovi. Šance na záchranu v play out - 51 %

Potřebují, aby se mazáci Skuhravý a Sičák vymáčkli k životnímu výkonu a mladou bandu strhli, naopak to nepřijde. Plus tým potřebuje zdravého brankáře Novotného. Vary několikrát ukázaly, že umí hrát hezký a rychlý hokej. Ale horší je to s počítáním výher. Mínusem je, že Chomutov je zkušenější. 13. Chomutov - 50 bodů Proč hraje play out

Kdyby přišel brankář Justin Peters už na začátku sezony, možná si Chomutov pískal a play out pro něj byla jen kosmetickou záležitostí. Dalším problémem ale byly peníze, které nebyly. Zadarmo se hraje špatně. Co ho čeká v play out

Nemáte jistotu, co s klubem bude dál. Finanční bubák kolem Pirátů obchází poslední roky, je trochu jak Slovan v KHL. Výplaty drhnou. Nemáte záruky, že tohle skončí. A s tím jdou do výzvy, že musí předběhnout Vary. Šance na záchranu v play out: 49 %

Má zkušenější kádr než Karlovy Vary. Růžička, Duda, Svoboda, Valach, Jank, Dietz? To je sestava, kterou hlavní sok nemá. Klíčový bude úterní zápase v Karlových Varech. Pokud Piráti prohrají v základní hrací době, znamenalo by to, že musí do konce play out získat o sedm bodů víc než sok. To by mohl být problém. 14. Pardubice - 36 bodů Proč hraje play out

Všechno bylo špatně, od začátku do konce. Velkým problémem byl chaotický vyhazov trenéra Holaně, za kterého klub neměl náhradu. Za velký průšvih se dají brát panické nákupy hráčů a zběsilé trejdy. Totálně průšvihový ročník. Co ho čeká v play out

V podstatě to bude šest přípravných zápasů před baráží. A úloh, které je třeba vyřešit, visí ve vzduchu hodně. Jedničkou bude brankář Klouček? Jak, kde a jestli vůbec využít Marosze? Kdo s kým v defenzivních párech? Šance na záchranu v play out: 0 %

To, že už nemají šanci ze všeho vyplout v play out, je jenom důkaz totálního zmaru, do jakého klub během sezony zahučel. Potřebují občas vyhrát, ne dál plnit roli fackovacího panáka. Protože jít do baráže po šesti porážkách by mohla být smrt.