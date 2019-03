Myšákův životní zápas! Šestnáctiletý útočník zvládl 4 body za třetinu | iSport.cz

Všechny své příspěvky stihl nasbírat ve třetí třetině. Polovinu bodové produkce z předchozí části sezony, v níž nastřádal tři góly a pět nahrávek, vtěsnal Myšák do rozmezí 16 minut a 23 sekund. "Je to samozřejmě super a jsem strašně rád za důvěru, kterou jsem dostal, když si mohu zahrát přesilovky i oslabení," řekl Myšák novinářům.

Litvínov - Pardubice: Myšák střelou z prostoru mezi kruhy překonal Kloučka, 4:2 720p 360p REKLAMA

Před litvínovskými diváky prožil gólovou radost poprvé. "Konečně to přišlo. Čekal jsem na to celou sezonu, že dám gól doma. Takže jsem samozřejmě rád a hrozně si těch čtyř bodů cením," radoval se litvínovský odchovanec, který dosud skóroval na stadionech v Pardubicích, Karlových Varech a v Třinci.

Myšák se přitom necítil po většinu zápasu úplně ideálně. "Ty první dvě třetiny ode mě nebyly dobré. Hrál jsem trošku zakřiknutě z té důvěry a prostoru, co jsem dnes dostal. Zpočátku jsem byl nervózní, ale pak jsem se uklidnil, s Frantou Lukešem nám to sedlo a napadalo to tam," uvedl Myšák, který odehrál přes 15 a půl minuty.

Litvínov - Pardubice: Myšák svým druhým gólem navýšil vedení domácích na 6:3 720p 360p REKLAMA

Po utkání na něm bylo patrné, jak moc si i přes počáteční nervozitu prostor na ledě užíval a jak moc mu záleží na výsledcích týmu, přestože Litvínov má už své jisté a hraje jen o čest. "Jedeme dál a chceme vyhrát všechny zápasy, které budeme hrát," zdůraznil Myšák.

Věří, že mu tato utkání mohou do dalšího pokračování kariéry hodně dát. "To určitě ano. Je to pro mě super i z toho pohledu, že je před námi mistrovství světa do 18 let a já se tady mohu ukázat reprezentačním trenérům. Moc bych chtěl se do týmu dostat," řekl Myšák.