SESTŘIHY: Pardubice už neodvrátí baráž, Chomutov padl 1:2 ve Varech | iSport.cz

Pardubice musí do baráže

Dynamo bude muset absolvovat baráž podruhé za tři sezony po loňské účasti ve čtvrtfinále, kdy prohrálo až v sedmém utkání s pozdějším finalistou Třincem. Také na konci ročníku 2016/17 byli Pardubičtí nejhorším týmem extraligy, ale následnou baráž úspěšně zvládli, když uhráli 20 bodů stejně jako druhá Jihlava. Karlovy Vary zůstaly o bod zpět, poslední byly České Budějovice.

Oba týmy nastoupily v improvizovaných sestavách a řada opor dostala volno. Rychleji se dokázali rozkoukat domácí a už ve třetí minutě poslal Vervu do vedení Havelka. Následovala série tří trestů na straně Dynama v rychlém sledu za sebou, ale početní výhodu pak nevyužili ani Pardubičtí. V 19. minutě se ale dostal sám před gólmana Petráska Horký a po jeho precizním blafáku bylo vyrovnáno.

Ve 25. minutě vrátil vedení na stranu Severočechů povedenou ranou z pozice pravého křídla Svoboda. Zanedlouho slavili hosté vyrovnání, jenže předčasně. Poulíček sice dokázal umně zasáhnout ve vzduchu letící kotouč, jenže se mu to podařilo až příliš vysoko a po konzultaci s videorozhodčím nebyl jeho zásah uznán. Maroszův gól z přesilovky s přispěním jednoho z domácích hráčů na konci 35. minuty už ale platil - 2:2.

Litvínov rozhodl v nástupu do třetího dějství. Ve 43. minutě do třetice zařídil Vervě vedení v početní výhodě Hanzl, ale tentokrát se Dynamo k odpovědi nedostalo. Místo toho navýšili do 49. minuty náskok až na 5:2 Myšák a Ščotka. Hosté sice snížili v 54. minutě zásluhou Perreta, ale konečnou podobu výsledku dal svou druhou dnešní brankou Myšák. Šestnáctiletý útočník přidal i dvě nahrávky, celkem na čtyři góly nahrál Lukeš.

Hlasy trenérů:

Jiří Šlégr (Litvínov): "Mně se zápas hodnotí určitě lépe vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, ale samozřejmě byl specifický především po mentální stránce. Prakticky oběma týmům už v této fázi o nic nejde. My jsme si řekli, že budeme hrát stejný hokej jako poslední čtyři zápasy základní části. Zařadili jsme mladé hráče a dali jim role i do oslabení a přesilovek. Ve třetinách jsme vždy hráli prvních deset minut, co jsme chtěli, pak jsme od toho odstupovali a dělali chyby. Ve třetí třetině jsme to zlomili a já jsem rád za kluky jako jsou Myšák, Svoboda, Havelka, kteří jsou možná naše budoucnost, že si dnes dali nějaké góly a vyhráli jsme."

Ladislav Lubina (Pardubice): "Vzal jsem hráče, kteří by si o místo v týmu měli zahrát. Vzal jsem mladé hráče a hráče z juniorky, ale nemohu říct, že by mě dneska někdo přesvědčil o tom, že si zaslouží extraligový dres. Utkání jsme si prohráli v první deseti minutách třetí třetiny, kdy jsme neproměnili několik gólových příležitostí. I někteří naši mladí hráči, kteří hrají extraligu prvním rokem, si začali hrát na špílmachry. A to se prostě nedělá. Hlavně se to vždycky vymstí. S tím jsem hrubě nespokojený, protože paradoxně s jedním z nich, kteří to předvedli, jsem měl dnes ráno na toto téma pohovor. Ve třetí části jsme inkasovali čtyři góly ze šesti střel, k tomu není moc co dodat."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:44. M. Havelka, 24:10. Svoboda, 42:35. M. Hanzl, 45:51. Myšák, 48:32. Ščotka, 58:58. Myšák Hosté: 18:36. L. Horký, 34:55. Marosz, 53:42. Perret Sestavy Domácí: Petrásek (Janus) – Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Březák, Strejček – Kašpar, Helt, Válek – Svoboda, Myšák, F. Lukeš (C) – Jánský, M. Hanzl, Petružálek – Jurčík, M. Havelka, Jícha. Hosté: Klouček (Vlk) – Mikuš (C), Holland, Budík, J. Zdráhal, Děrvuk, Porseland – Perret, Marosz (A), J. Kloz – Dušek, Bubela, Matýs – Machala, Poulíček (A), L. Horký – Pochobradský, Koffer, Machač – M. Kratochvil. Rozhodčí Horák, Pavlovič – Ganger, Špringl Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 1 476 diváků

Vary odskočily Chomutovu na 6 bodů

Důležitý souboj začali lépe hráči Chomutova. Blízko ke skórování měl již ve 2. minutě Sklenář, ale z prostoru mezi kruhy jen nastřelil helmu brankáře Bednáře, který opět dostal přednost před Novotným. Další větší příležitost si vytvořil Růžička, nemířil však přesně. Domácí poprvé vážněji ohrozili Peterse v brance Pirátů až ve 13. minutě.

Skóre se změnilo ve 22. minutě, kdy Duda přihrál Vantuchovi mezi kruhy, který střelou z první posunul hosty do vedení. Ústřední postavou Energie byl Bednář, jenž měl mnohem více práce než jeho protějšek. Nepřekonal jej ale ani osamocený Sklenář. Karlovy Vary se dostaly ke slovu v 35. minutě, kdy se kombinačně prosadila první formace domácích a Beránek vyrovnal.

Ve třetí části už hosté výraznou střeleckou převahu neměli, šancí však bylo dost na obou stranách. Šťastnější byli nakonec Západočeši, které v 51. minutě posunul Mikúš do vedení.

Piráti měli velkou možnost na vyrovnání v 53. minutě, kdy byli krátce po sobě vyloučeni Vlach a Skuhravý. Třicetivteřinovou hru čtyř proti třem a stejnou dobu trvající hru pěti proti třem však nedokázali zužitkovat. Energie tak získala důležité tři body a upevnila si 12. místo.