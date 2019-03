Vavrečka vzpomíná: Sparta, to byl boj proti namyšleným pražákům | iSport.cz

„Je to pořád „region razovity“ proti „namyšleným pražákům“,“ komentoval Vavrečka sérii s úsměvem pro klubový web „Pro nás byla Sparta vždycky státní, takzvaně vládní klub. V Praze ještě za komunistů bylo hlavní vedení strany a my jsme to vždy vnímali i trochu politicky. Jak říkám, boj našeho „regionu razoviteho“ proti privilegovaným „rozmazleným pražákům“. Podle toho to také na ledě vypadalo.“

Uhlí místo večeře

Vavrečka si proti Spartě s Vítkovicemi zahrál čtvrtfinále 1990 a finále 1993. Obě série vyhrála Sparta. Zejména bitva o zlato byla extrémně vypjatá. „Neskutečný zážitek,“ přitakal Vavrečka. „To bylo největší, co jsem ve Vítkovicích zažil. Byli jsme parta kluků z Ostravy a okolí a strašně jsme pospolu drželi.“

S nostalgií vzpomíná i na peklo v tehdejším Paláci kultury a sportu. „Neskutečné, co se tady v paláci dělo. Vždycky se říkalo, že hala má kapacitu kolem deseti tisíc diváků, ale tady mohlo tehdy být i více než jedenáct tisíc. Když člověk vyjel na led, zvedl oči, podíval se do hlediště, tak nebyly vidět schody. Prostě jednolitá masa lidí, kteří bouřili, fandili, křičeli, tleskali, dupali, pískali. Neskutečná atmosféra.“

I tohle podle Vavrečky nakonec vyprovokovalo Františka Černíka k tomu, že teatrálně donesl pohár na střídačku Sparty. „Sebral pohár pro mistra, snesl ho dolů na střídačku Sparty a poslal celý tým Sparty s pohárem – slušně řečeno – do háje. Dvakrát jsme doma hodně těsně prohráli, Sparta vyhrála poslední československý titul a my skončili druzí. Taková byla realita.“

Černíka tehdy rozladily i střevní problémy, které si vítkovický tým dovezl z Prahy a neochota odložit zápasy. „Spali jsme kousek za Prahou, směrem na Kladno,“ vzpomínal Vavrečka. „Pravda je, že jsme se moc nevyspali, protože se tam v noci opravovalo a vrtalo. Před cestou domů jsme přišli na večeři a já jsem normálně na prostřeném stole našel černé uhlí… Když jsme přijeli do Ostravy, tak drtivá většina týmu, včetně trenérů a realizačního týmu, dostala těžké střevní potíže a křeče. Někteří hráči museli dokonce na kapačky. V takovém stavu jsme hráli ty dva domácí zápasy.“

Sám prý až tak velké problémy neměl. „Někteří z nás v té době ještě hrávali na slivovici a na rum, takže já jsem to dezinfikoval,“ zasmál se. A titulu se Jan Vavrečka nakonec také záhy dočkal. Hned v následující sezoně ho vybojoval s Olomoucí.

Bříza byl taky divočák

V aktuální sérii Vítkovic se Spartou chválí především brankáře Patrika Bartošáka. „Play off rozhodují z devadesáti nebo z osmdesáti procent gólmani a Vítkovice mají asi nejlepšího extraligového gólmana, takže se nedivím, že se ho snaží vyprovokovat,“ připomíná důraznou hru sparťanů kolem brankoviště. „Ví, že Bartes je hodně akční, tohle k play off patří. Za nás to bylo stejné. Taky jsme šli do Petra Břízy, který byl divočák. Uměl se perfektně soustředit, ale taky mu občas ujely nervy.“

Vavrečkovi se líbilo, jak se hned v prvním zápase pustil zkušený Jan Výtisk pěstmi do Richarda Jarůška. „Ukázal, že si brankáře budou hlídat. Ale tyhle šarvátky na brankovišti jsou hodně složité. Kolikrát je velké umění odejít a stáhnout se, když jste přesvědčený, že byste měl soupeř zmlátit za to, co udělal. Ukočírovat to v emocích je ohromně těžké.“

