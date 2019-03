SESTŘIHY: Chomutov v přestřelce uživil naději, Vary jsou blízko k záchraně | iSport.cz

Energie je po přestřelce blíž ke spáse

První střelecký pokus si připsal ve druhé minutě Graborenko, hostující gólman Bednář ovšem jeho bombu s přehledem kryl. Na druhé straně se musel předvést Petrásek, který zastavil Grígerův nebezpečný pokus zblízka. V sedmé minutě orazítkoval bývalý litvínovský útočník Černý tyčku Petráskovy branky. Další vážnější příležitost viděli diváci až v 17. minutě: Svoboda našel volného Douderu, který mohl otevřít skóre, Bednář se však vyznamenal a vytáhl parádní zákrok.

První branka padla v 22. minutě, kdy Mikúš zpoza branky našel volného Vlacha a ten se nemýlil. Vyrovnáno ovšem bylo za pouhých 37 vteřin, když u pravé tyčky zůstal volný Jánský a zamířil přesně. Další šanci měl mladíček Drašar, puk po jeho střele zazvonil na horní tyčku.

Ve 28. minutě se hosté opět ujali vedení, když nikým neatakovaný Beránek tečoval zblízka puk mimo dosah domácího brankáře. Litvínovu se i podruhé povedlo vyrovnat. Petružálek v samostatném úniku zakončil s chladnou hlavou přesně. Ještě do konce druhé části si však Karlovarští vzali vedení do třetice zpět. Po chybné Havelkově rozehrávce vstřelil třetí branku Gríger.

V 44. minutě zvýšil na rozdíl dvou branek střelou z pravého křídla Mikúš. A to ještě nebylo ze strany Energie zdaleka vše. Černý si našlápl na pravém křídle a ideálně zamířil na vzdálenější tyčku. V 49. minutě přidal šestou branku díky svému důrazu hostující kapitán Skuhravý. Alespoň ještě čestné snížení na 3:6 přišlo z hole obránce Ščotky v závěru utkání.

Ohlasy trenérů

Jiří Šlégr (Litvínov): "Pro nás ty zápasy nejsou vůbec jednoduché, snažíme se obehrávat mladší hráče. První třetinu jsme odehráli velice dobře, ale bohužel jsme nedokázali vstřelit branku. Ve druhé třetině jsme udělali hodně individuálních chyb, ale s mladými hráči to můžeme očekávat. Třetí třetina byla stejná, utkání jsme bohužel nezvládli."

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Začátek utkání byl z naší strany hodně nervózní. Jen díky výbornému brankáři jsme ustáli tlak domácích. Do druhé třetiny jsme vstoupili lépe, uklidnili jsme se prvním gólem, ale vzápětí jsme inkasovali. Jsme rádi, že jsme utkání dokázali zvládnout a udělali další krok ke konci sezony, který si všichni přejeme."

Góly Domácí: 21:39. Jánský, 32:25. Petružálek, 54:22. Ščotka Hosté: 21:02. R. Vlach, 27:44. O. Beránek, 34:37. Gríger, 43:37. T. Mikúš, 45:52. J. Černý, 48:41. Skuhravý

Naděje Pirátů přežily díky kanonádě

Chomutov s ohledem na vítězství Karlových Varů v Litvínově v odpoledním utkání potřeboval nutně vyhrát, aby udržel naději při životě. Za úspěchem vykročili Piráti už v 18. vteřině, kdy se od modré čáry trefil Jank. Pardubice ale zásluhou pohotového Kloze rychle srovnaly. Další velké šance měl Chomutov, a to paradoxně v oslabení. Stránský nejprve promarnil samostatný únik a později nestihl potrestat chybnou rozehrávku Kacetla.

Pro další průběh byla klíčová druhá třetina, ve které Piráti jasně dominovali a odevzdanému soupeři nasázeli pět branek. Už po 24 sekundách se bekhendem trefil Koblasa a za minutu a půl se hned poprvé při debutu v extralize prosadil devatenáctiletý útočník Chlán. Dynamo v defenzívě doslova hořelo, a to navíc Sklenář neproměnil trestné střílení.

Pardubický trenér Lubina si poté vybral oddechový čas, ale důrazná promluva, která byla po spoře zaplněné aréně dobře slyšet, vůbec nepomohla. Ve 25. minutě se od hrazení trefil Flemming, který zároveň vyhnal Kacetla z branky, a pátý gól vstřelil po polovině zápasu v přesilovce Růžička. Až poté se Pardubice trochu oklepaly a promrzlého Peterse zaměstnali Kloz a Hovorka. Další gól ale slavili znovu Piráti, když se po pěkné kombinaci trefil do odkryté branky Raška.

Dynamo se snažilo výsledek alespoň korigovat, ale naráželo na dobře zformovanou obranu Chomutova. To vše platilo do 50. minuty. V ní dostal dostatek prostoru Kloz a z mezikruží se trefil do horního rohu branky. Za necelou minutu přidal z podobné pozice třetí gól Mandát. A když za dalších 45 vteřin proměnil Budík trestné střílení po faulu Peterse, bylo zase o co hrát. Pro pardubického beka to byl první extraligový gól.

Pardubičtí viditelně ožili a nastěhovali se před chomutovskou branku, jenže další gól nepřidali. Naopak minutu a půl před koncem využil Duda po Růžičkově nahrávce přečíslení a bylo rozhodnuto.

Ohlasy trenérů

Ladislav Lubina (Pardubice): "Já to dneska hodnotit nebudu, protože mi byla hanba na té lavičce stát a za výkon hráčů jsem se styděl. Proč jsem z utkání stáhl Marosze, muselo dojít každému, kdo ten zápas viděl."

Jan Šťastný (Chomutov): "Utkání bylo hlavně o nás, bojovali jsme s vlastní psychikou. Po tragickém výkonu s Litvínovem, který nás na 99 procent poslal do baráže, jsme si nějaké věci s hráči a realizačním týmem vyříkali. Dnešek jsme brali jako přípravu na rozhodující fázi sezony. Utkání jsme rozehráli velmi dobře, ale zase přišel moment, se kterým bojujeme celou sezonu, a sice že se nedokážeme koncentrovat celých 60 minut. Pokud by ten zápas byl o jeden dva góly, tak bychom ho zase ztratili. To je naše největší bolest, na které budeme muset zapracovat. Na druhou stranu jsme za vítězství rádi, snad hráčům dodá sebevědomí."

Góly Domácí: 04:58. J. Kloz, 49:54. J. Kloz, 50:50. Mandát, 51:35. Budík Hosté: 00:18. Jank, 20:24. Koblasa, 22:08. Chlán, 24:04. Flemming, 31:11. V. Růžička, 36:04. Raška I, 58:26. Duda